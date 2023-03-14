14-летний Али Кошманов стал победителем в конкурсе чтецов Корана

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

- Я думаю, что чтение Корана в святилище, заступничество от Аллаха и посвящение Корана духу предков было очень полезным делом. Каждая сура Корана равносильна вознаграждению, - сказал наставник Айбек Сатешов.



По словам Айбека Сатешова, в конкурсе приняли участие 20 молодых людей из областной мечети «Бекет ата» в 26 микрорайоне. Главный призовой фонд составил 150 тысяч тенге. На второе место было отдано 100 тысяч тенге, а на третье - 50 тысяч тенге. В конкурсе на знание Корана на память победителем стал 14-летний Али Кошманов.



- Я выучил 10 сур Корана. Это составляет одну треть Священной книги. В этом же конкурсе я принял участие по 3 сурам Корана - 28,29,30 и занял первое место. Очень рад, - сказал Али Кошманов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.