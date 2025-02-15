В центре Мунайлинского района достраивают больницу

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительства новой многопрофильной больницы в центре Мунайлинского района. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской области.

Фото акимата Мангистауской области

Строительство медицинского центра завершено. Технологическое оборудование доставили в полном объеме и ведется его размещение в кабинетах. Поэтапно завозится и устанавливается медицинское оборудование.

На строительной площадке работают более 300 строителей. Общая площадь трехэтажной больницы составляет 28,5 тысяч квадратных метров, здание состоит из шести корпусов.

После ввода в эксплуатацию в медицинском учреждении единовременно смогут разместиться 150 пациентов.

В ходе посещения обсуждалась общая конструкция здания и размещение оборудования.

Нурдаулет Килыбай отметил, что ввод районной больницы в эксплуатацию является неотложным делом, и поручил завершить работы в кратчайшие сроки, уделив особое внимание качеству строительства.