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08.04.2025, 17:03

Ержан Еркинбаев: Кендерли сейчас не соответствует потребностям туристов

Развитие региона 0 1 754 Ольга Максимова

Вице-министр туризма спорта заявил, что Кендерли будут развивать, так как сейчас он абсолютно не соответствует потребностям туристов, передает Lada.kz.

Кендерли. Фото со страницы курорта в yandex.kz
Кендерли. Фото со страницы курорта в yandex.kz

В ходе брифинга в правительстве вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев ответил на вопросы журналистов о том, когда туристическая зона Кендерли в Мангистау станет доступной для казахстанцев, сообщает inbusiness.kz

По его словам, на сегодня ассортимент туристического продукта, который там представлен, абсолютно не соответствует потребностям туристов.

«Комплексный план развития этой зоны рассчитан на 5 лет, до 2029 года. Большую роль в этом играет строительство аэропорта, и думаем, что в этом году еще не удастся нам увидеть конкретных, введенных в эксплуатацию туробъектов, но, согласно комплексному плану развития Мангистауского региона, ряд изыскательских работ, в том числе и корректировка генплана, разработка мастер-плана туристской территории, уже предусмотрены, и бюджет на это, соответственно, тоже», - сказал вице-министр.

Развивать эту зону планируют по нескольким причинам.

«Во-первых, в Кендерли море гораздо теплее, климат гораздо мягче, поэтому было принято решение там построить аэропорт, связав Кендерли с другими городами Казахстана. И, во-вторых, развивать курортную зону, на которой будет представлена разнообразная палитра мест для туризма, туробъектов, отелей, ресторанов и так далее. Мы, со своей стороны, имеем программу льготного финансирования через холдинг «Байтерек», через Банк развития Казахстана. И, надеемся, что вместе с развитием аэропорта в Кендерли в ближайшее время появятся инвесторы, которые, воспользовавшись всеми мерами государственной поддержки, построят соответствующую доступную инфраструктуру для казахстанских туристов, ну и для иностранных тоже», - пояснил Ержан Еркинбаев.

Его также спросили, почему развивать зону начали со строительства аэропорта, хотя там самая главная проблема - отсутствие пресной воды.

«Если так подходить, то и с аэропорта начинаем не мы, а министерство транспорта. А что касается пресной воды, там запущен либо вот-вот должен запуститься, до конца года, большой опреснительный завод, который обеспечит не только Кендерли, но и весь Узень пресной водой», - ответил вице-министр.

В целом, по его словам, в этом году ожидать увеличения числа туристических объектов в Кендерли не стоит.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Всё у этого вице министра вилами по воде писано. Мутный какой то.
09.04.2025, 03:20
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