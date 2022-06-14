В прокуратуре Актау рассказали о видах мошенничества

Прокурор Актау Берик Кулмагамбет
В своём обращении Берик Кулмагамбет постарался объяснить, как не стать жертвой мошенников и иных преступных посягательств.
1) В настоящее время департаментом полиции области проводится расследование в отношении группы мошенников, которые обманным путём оформляли автокредиты на доверчивых граждан.
Так, жители нашего региона, получив от мошенников денежные вознаграждения, оформляли на себя кредиты на миллионные суммы и передавали автомашины в руки мошенников.
Единственный способ избежать такого случая - ни в коем случае ни за какие вознаграждения не оформляйте на себя чужие кредиты.
2) Самый распространенный вид мошенничества - так называемое банковское мошенничество.
Что необходимо делать в таких случаях?
Не сообщайте по телефону никакой информации, касающейся банковских карт и счетов.
Ни один работник банка или сотрудник органов никогда не будет спрашивать у вас персональные банковские сведения.
Сообщайте о таких попытках в органы полиции, а также в службу безопасности банков.
При необходимости обратитесь в ближайшее отделение банка.
3) С учётом особенности нашего региона всё чаще регистрируются уголовные дела, по которым потерпевшим за вознаграждение обещали трудоустройство в нефтяные компании.
4) Имеют место регистрации фактов, связанных с обманом жителей, заказывающих ремонтные работы, изготовление мебели, лестниц.
Как не стать жертвой такого обмана?
Во-первых, обращайтесь к проверенным людям, используйте рекомендации и отзывы своих близких и знакомых.
Во-вторых, обязательно ознакомьтесь с их опытом работы, просите показать фото и видео подтверждения предыдущих работ.
Изучайте их сайты, страницы в социальных сетях, обращайте внимание на дату их создания, ознакомьтесь с комментариями.
5) Следующий вид преступления связан с использованием групп и чатов в различных мессенджерах.
Как правило, создаётся группа с красивым названием: «Пайда», «Миллионер» и прочее.
В этой группе вам обещают увеличить внесённый вами взнос.
На начальном этапе действительно могут поступить какие-то суммы. Это делается для того, чтобы вы стали рекламой для привлечения через вас новых участников.
В определённый момент, собрав крупную сумму, основатели группы прекратят выходить с вами на связь, похитив ваши деньги.
В этой связи убедительно прошу вас:
- не вступать в подобные группы и чаты;
- если вы уже являетесь участником, прекратите вносить денежные взносы и привлекать других граждан;
- если вы уже стали жертвой такого обмана, расскажите об этом своим близким и знакомым, предупреждайте их об опасности;
- по всем таким фактам сообщайте в полицию.
1) В настоящее время департаментом полиции области проводится расследование в отношении группы мошенников, которые обманным путём оформляли автокредиты на доверчивых граждан.
Так, жители нашего региона, получив от мошенников денежные вознаграждения, оформляли на себя кредиты на миллионные суммы и передавали автомашины в руки мошенников.
Единственный способ избежать такого случая - ни в коем случае ни за какие вознаграждения не оформляйте на себя чужие кредиты.
2) Самый распространенный вид мошенничества - так называемое банковское мошенничество.
- Позвонив к вам, мошенники представляются работниками банков, правоохранительных органов и сообщают вам о том, что кто-то пытается снять деньги с вашего счета. На самом деле, вас вводят в заблуждение. Эти люди обманным путём получают у вас пароли, номера банковских карт, после чего сами же похищают ваши деньги, - сказал Берик Кулмагамбет.
Что необходимо делать в таких случаях?
Не сообщайте по телефону никакой информации, касающейся банковских карт и счетов.
Ни один работник банка или сотрудник органов никогда не будет спрашивать у вас персональные банковские сведения.
Сообщайте о таких попытках в органы полиции, а также в службу безопасности банков.
При необходимости обратитесь в ближайшее отделение банка.
3) С учётом особенности нашего региона всё чаще регистрируются уголовные дела, по которым потерпевшим за вознаграждение обещали трудоустройство в нефтяные компании.
- Призываю не реагировать на такие предложения и официально обращаться по всем вопросам в кадровые службы работодателей, - обратился прокурор Актау.
4) Имеют место регистрации фактов, связанных с обманом жителей, заказывающих ремонтные работы, изготовление мебели, лестниц.
- Во всех этих случаях, мошенники не собираются оказывать услуги, а лишь создают видимость, - говорит Берик Кулмагамбет.
Как не стать жертвой такого обмана?
Во-первых, обращайтесь к проверенным людям, используйте рекомендации и отзывы своих близких и знакомых.
Во-вторых, обязательно ознакомьтесь с их опытом работы, просите показать фото и видео подтверждения предыдущих работ.
Изучайте их сайты, страницы в социальных сетях, обращайте внимание на дату их создания, ознакомьтесь с комментариями.
5) Следующий вид преступления связан с использованием групп и чатов в различных мессенджерах.
Как правило, создаётся группа с красивым названием: «Пайда», «Миллионер» и прочее.
В этой группе вам обещают увеличить внесённый вами взнос.
На начальном этапе действительно могут поступить какие-то суммы. Это делается для того, чтобы вы стали рекламой для привлечения через вас новых участников.
В определённый момент, собрав крупную сумму, основатели группы прекратят выходить с вами на связь, похитив ваши деньги.
В этой связи убедительно прошу вас:
- не вступать в подобные группы и чаты;
- если вы уже являетесь участником, прекратите вносить денежные взносы и привлекать других граждан;
- если вы уже стали жертвой такого обмана, расскажите об этом своим близким и знакомым, предупреждайте их об опасности;
- по всем таким фактам сообщайте в полицию.
- Уважаемые граждане, настоящее обращение намеренно сделано в видеоформате в качестве предупреждения о существующих рисках, а также для охвата большего количества людей и для возможности его пересылки своим знакомым. Ещё раз предупреждаю, ваша безопасность в ваших руках, - дополнил прокурор Актау.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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