«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.18 KZT
  • €1 = 456.29 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 569

В прокуратуре Актау рассказали о видах мошенничества

К горожанам обратился прокурор Актау Берик Кулмагамбет.

Прокурор Актау Берик Кулмагамбет
В своём обращении Берик Кулмагамбет постарался объяснить, как не стать жертвой мошенников и иных преступных посягательств.

1) В настоящее время департаментом полиции области проводится расследование в отношении группы мошенников, которые обманным путём оформляли автокредиты на доверчивых граждан.

Так, жители нашего региона, получив от мошенников денежные вознаграждения, оформляли на себя кредиты на миллионные суммы и передавали автомашины в руки мошенников.

Единственный способ избежать такого случая - ни в коем случае ни за какие вознаграждения не оформляйте на себя чужие кредиты.

2) Самый распространенный вид мошенничества - так называемое банковское мошенничество.

- Позвонив к вам, мошенники представляются работниками банков, правоохранительных органов и сообщают вам о том, что кто-то пытается снять деньги с вашего счета. На самом деле, вас вводят в заблуждение. Эти люди обманным путём получают у вас пароли, номера банковских карт, после чего сами же похищают ваши деньги, - сказал Берик Кулмагамбет.


Что необходимо делать в таких случаях?

Не сообщайте по телефону никакой информации, касающейся банковских карт и счетов.

Ни один работник банка или сотрудник органов никогда не будет спрашивать у вас персональные банковские сведения.

Сообщайте о таких попытках в органы полиции, а также в службу безопасности банков.

При необходимости обратитесь в ближайшее отделение банка.

3) С учётом особенности нашего региона всё чаще регистрируются уголовные дела, по которым потерпевшим за вознаграждение обещали трудоустройство в нефтяные компании.

- Призываю не реагировать на такие предложения и официально обращаться по всем вопросам в кадровые службы работодателей, - обратился прокурор Актау.


4) Имеют место регистрации фактов, связанных с обманом жителей, заказывающих ремонтные работы, изготовление мебели, лестниц.

- Во всех этих случаях, мошенники не собираются оказывать услуги, а лишь создают видимость, - говорит Берик Кулмагамбет.


Как не стать жертвой такого обмана?

Во-первых, обращайтесь к проверенным людям, используйте рекомендации и отзывы своих близких и знакомых.

Во-вторых, обязательно ознакомьтесь с их опытом работы, просите показать фото и видео подтверждения предыдущих работ.

Изучайте их сайты, страницы в социальных сетях, обращайте внимание на дату их создания, ознакомьтесь с комментариями.

5) Следующий вид преступления связан с использованием групп и чатов в различных мессенджерах.

Как правило, создаётся группа с красивым названием: «Пайда», «Миллионер» и прочее.

В этой группе вам обещают увеличить внесённый вами взнос.

На начальном этапе действительно могут поступить какие-то суммы. Это делается для того, чтобы вы стали рекламой для привлечения через вас новых участников.

В определённый момент, собрав крупную сумму, основатели группы прекратят выходить с вами на связь, похитив ваши деньги.

В этой связи убедительно прошу вас:

- не вступать в подобные группы и чаты;
- если вы уже являетесь участником, прекратите вносить денежные взносы и привлекать других граждан;
- если вы уже стали жертвой такого обмана, расскажите об этом своим близким и знакомым, предупреждайте их об опасности;
- по всем таким фактам сообщайте в полицию.

- Уважаемые граждане, настоящее обращение намеренно сделано в видеоформате в качестве предупреждения о существующих рисках, а также для охвата большего количества людей и для возможности его пересылки своим знакомым. Ещё раз предупреждаю, ваша безопасность в ваших руках, - дополнил прокурор Актау.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика