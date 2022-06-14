В прокуратуре Актау рассказали о видах мошенничества

- Позвонив к вам, мошенники представляются работниками банков, правоохранительных органов и сообщают вам о том, что кто-то пытается снять деньги с вашего счета. На самом деле, вас вводят в заблуждение. Эти люди обманным путём получают у вас пароли, номера банковских карт, после чего сами же похищают ваши деньги, - сказал Берик Кулмагамбет.

- Призываю не реагировать на такие предложения и официально обращаться по всем вопросам в кадровые службы работодателей, - обратился прокурор Актау.

- Во всех этих случаях, мошенники не собираются оказывать услуги, а лишь создают видимость, - говорит Берик Кулмагамбет.



- Уважаемые граждане, настоящее обращение намеренно сделано в видеоформате в качестве предупреждения о существующих рисках, а также для охвата большего количества людей и для возможности его пересылки своим знакомым. Ещё раз предупреждаю, ваша безопасность в ваших руках, - дополнил прокурор Актау.

В своём обращении Берик Кулмагамбет постарался объяснить, как не стать жертвой мошенников и иных преступных посягательств.1) В настоящее время департаментом полиции области проводится расследование в отношении группы мошенников, которые обманным путём оформляли автокредиты на доверчивых граждан.Так, жители нашего региона, получив от мошенников денежные вознаграждения, оформляли на себя кредиты на миллионные суммы и передавали автомашины в руки мошенников.Единственный способ избежать такого случая - ни в коем случае ни за какие вознаграждения не оформляйте на себя чужие кредиты.2) Самый распространенный вид мошенничества - так называемое банковское мошенничество.3) С учётом особенности нашего региона всё чаще регистрируются уголовные дела, по которым потерпевшим за вознаграждение обещали трудоустройство в нефтяные компании.4) Имеют место регистрации фактов, связанных с обманом жителей, заказывающих ремонтные работы, изготовление мебели, лестниц.5) Следующий вид преступления связан с использованием групп и чатов в различных мессенджерах.Как правило, создаётся группа с красивым названием: «Пайда», «Миллионер» и прочее.В этой группе вам обещают увеличить внесённый вами взнос.На начальном этапе действительно могут поступить какие-то суммы. Это делается для того, чтобы вы стали рекламой для привлечения через вас новых участников.В определённый момент, собрав крупную сумму, основатели группы прекратят выходить с вами на связь, похитив ваши деньги.