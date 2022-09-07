«КазАзот» оштрафовали на шесть миллионов тенге за загрязнение окружающей среды

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, в настоящее время департаментом даны предписания по устранению нарушений. То есть были предприняты меры по недопущению пролива аммиака.



Отметим, что в социальных сетях и на страницах прессы участились жалобы от жителей на наличие неприятного запаха в выбросах предприятий.



- По жалобам жителей села Баскудук выявлен источник загрязнения. Оказалось, что выбросы выходят из трубы завода «КазАзот». В связи с этим для назначения внеплановой проверки специалистами департамента были проведены инструментальные измерения и мониторинг в дневное и ночное время в направлении обнаруженных сточных вод и выброса с дымовых труб в воздух, - прокомментировал Максат Айсин.



По его словам, на основании представления специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области департаментом экологии начата внеплановая проверка производственного учреждения АО «КазАзот».



- В ходе проверки установлен факт незаконного сброса воды, содержащей аммиак. По этим фактам специалисты департамента отобрали пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха. Результаты проведенных анализов показали, что нормы содержания вредных веществ в воде и содержания аммиака в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые концентрации, - пояснил Максат Айсин.



По фактам нарушения указанного экологического законодательства АО «КазАзот» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 331 (в сокращенном порядке 1 225 200 тенге) и ч. 1 ст. 328 (4 480 764 тенге) КоАП РК на общую сумму 5 705 964 тенге.

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