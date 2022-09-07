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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:08

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«КазАзот» оштрафовали на шесть миллионов тенге за загрязнение окружающей среды

Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка АО «КазАзот», в ходе которой установлено, что норма содержания аммиака превышает предельно допустимую концентрацию, - сообщил заместитель руководителя ведомства Максат Айсин на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, в настоящее время департаментом даны предписания по устранению нарушений. То есть были предприняты меры по недопущению пролива аммиака.

Отметим, что в социальных сетях и на страницах прессы участились жалобы от жителей на наличие неприятного запаха в выбросах предприятий.

- По жалобам жителей села Баскудук выявлен источник загрязнения. Оказалось, что выбросы выходят из трубы завода «КазАзот». В связи с этим для назначения внеплановой проверки специалистами департамента были проведены инструментальные измерения и мониторинг в дневное и ночное время в направлении обнаруженных сточных вод и выброса с дымовых труб в воздух, - прокомментировал Максат Айсин.

По его словам, на основании представления специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области департаментом экологии начата внеплановая проверка производственного учреждения АО «КазАзот».

- В ходе проверки установлен факт незаконного сброса воды, содержащей аммиак. По этим фактам специалисты департамента отобрали пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха. Результаты проведенных анализов показали, что нормы содержания вредных веществ в воде и содержания аммиака в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые концентрации, - пояснил Максат Айсин.

По фактам нарушения указанного экологического законодательства АО «КазАзот» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 331 (в сокращенном порядке 1 225 200 тенге) и ч. 1 ст. 328 (4 480 764 тенге) КоАП РК на общую сумму 5 705 964 тенге.



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Комментарии ( 2 )

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 шевченко (Посетители) Сегодня, 22:28
Это прикол??!!!
Чтобы КазАзот начал реально заботиться об экологии штрафы должны быть миллиарными, а не миллионными!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:58
Наконец-то дошло после многочисленных жалоб,а то рассказывали сказки:"выбросов нет, все в норме". Надеюсь поможет.
 
 

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