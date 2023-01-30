Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.92 KZT
  • €1 = 501.31 KZT
  • 1 RUB = 6.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Вчера, 22:01

Просмотров: 155

Требуется помощь

Просим всех неравнодушных людей оказать нам помощь
в спасении 5-летнего Нурали!

Состояние очень тяжелое.
Диагноз: медуллобластома червя (29*32мм) пролабирующая в полость IV желудочка без оккюзионной гидроцефалии. Опухоль очень быстро развивается. В данный момент Нурали находится в клинике в Турции. Лечение очень дорогостоящее, так как опухоль распространяется рядом с костным мозгом. Первоначальная операция стоит 20 000$. Далее будут делать химиотерапию.
Срочно нужны деньги! Каждый день очень дорог. Времени мало!
Кто сколько сможет и чем сможет помочь.

Репосты, сторисы, ватсап группы.

Будем благодарны за любую помощь


Реквизиты:

Каспи голд: 4400 4301 7308 8425
+7 (701) 888-99-32 Улдай Т. (Мама)

Халык: 4405 6397 2502 0935
+7 (707) 752-70-52 Айнура Т. (Тетя)
--
Руслан Екшембеев |
ruskubashev@gmail.com

Требуется помощь
Требуется помощь




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика