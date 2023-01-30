Требуется помощь

Просим всех неравнодушных людей оказать нам помощь
в спасении 5-летнего Нурали!
Состояние очень тяжелое.
Диагноз: медуллобластома червя (29*32мм) пролабирующая в полость IV желудочка без оккюзионной гидроцефалии. Опухоль очень быстро развивается. В данный момент Нурали находится в клинике в Турции. Лечение очень дорогостоящее, так как опухоль распространяется рядом с костным мозгом. Первоначальная операция стоит 20 000$. Далее будут делать химиотерапию.
Срочно нужны деньги! Каждый день очень дорог. Времени мало!
Кто сколько сможет и чем сможет помочь.
Репосты, сторисы, ватсап группы.
Будем благодарны за любую помощь
Реквизиты:
Каспи голд: 4400 4301 7308 8425
+7 (701) 888-99-32 Улдай Т. (Мама)
Халык: 4405 6397 2502 0935
+7 (707) 752-70-52 Айнура Т. (Тетя)
--
Руслан Екшембеев |
ruskubashev@gmail.com
в спасении 5-летнего Нурали!
Состояние очень тяжелое.
Диагноз: медуллобластома червя (29*32мм) пролабирующая в полость IV желудочка без оккюзионной гидроцефалии. Опухоль очень быстро развивается. В данный момент Нурали находится в клинике в Турции. Лечение очень дорогостоящее, так как опухоль распространяется рядом с костным мозгом. Первоначальная операция стоит 20 000$. Далее будут делать химиотерапию.
Срочно нужны деньги! Каждый день очень дорог. Времени мало!
Кто сколько сможет и чем сможет помочь.
Репосты, сторисы, ватсап группы.
Будем благодарны за любую помощь
Реквизиты:
Каспи голд: 4400 4301 7308 8425
+7 (701) 888-99-32 Улдай Т. (Мама)
Халык: 4405 6397 2502 0935
+7 (707) 752-70-52 Айнура Т. (Тетя)
--
Руслан Екшембеев |
ruskubashev@gmail.com
Оставьте свой комментарий первым.