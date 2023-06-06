Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Июня
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.71 KZT
  • €1 = 479.67 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Требуется помощь

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 133

Требуется помощь

Письмо надежды в благотворительные фонды

Пишет вам Серикова Эльмира Сериковна, многодетная мать пятерых детей из города Актау, Мангистауской области. С середины февраля 2023 года заболела наша дочь Ясмина 05.09.2022 года рождения (постоянная высокая температура, сильный кашель, охриплость голоса, слабость и общее недомогание), при приёме жаропонижающих средств температура снижалась до 37 градусов. Я обращалась к педиатру, оториноларингологу, к частным врачам, ребёнок принимал назначенные лекарственные препараты, но эффекта не было. В связи с обострением состояния ребёнка были госпитализированы в инфекционную больницу, где тоже нам не смогли поставить диагноз.
После долгих скитаний по местным лечебным учреждениям, больницам, где врачи не могли поставить точный диагноз, мы вынуждены были поехать в г.Астану. По обращению в медицинский центр города Астана «Ана мен бала» врачами был поставлен диагноз - врождённый агронулицитоз. Врачи разъяснили диагноз, что врождённый агранулоцитоз встречается крайне редко, и необходима трансплантация костного мозга. Получив подтверждённый диагноз заболевания, мы были в состоянии шока. Добрые люди, которые столкнулись с данным заболеванием, сказали, что в Индии есть хороший шанс вылечить нашу малышку, которая за этот период очень ослабла. Так мы вышли на врачей в клинике «Fortis MEMORIAL» в городе Дели, что находится в Индии. Врачи этой клиники сообщили нам, что есть хороший шанс излечиться, и что у них есть большой опыт в лечении этого недуга. Первым этапом является обследование и, возможно, дальнейшая операция. Это для нас шанс спасти нашу доченьку, шанс, которым мы должны воспользоваться!!!
Мой супруг, отец Ясмины - Сагатдинов Азиз Сапарбаевич, на данный момент является безработным, так как попал под сокращение на работе и вынужден заниматься частным извозом в городе. Я сама не работаю, воспитываю детей, так как семья у нас большая, и детям нужен постоянный уход и забота, я полностью отдалась воспитанию своих детей, уволившись с прежней работы. Поэтому сумма на поездку для лечения Ясмины для нас является непосильной.
Сумма обследования, лекарств и операции в клинике «Fortis MEMORIAL» составит около 45000-50000 долларов США, что на данный момент для нашей семьи является неподъёмной, и найти такую сумму своими силами не представляется возможным. Вернувшись в Актау, мы были вынуждены обратиться к родным, знакомым за помощью, так как каждый день без лечения нашей дочери был на вес золота. Родные, знакомые и даже незнакомые люди, которые нам сопереживали, посоветовали открыть сбор на лечение нашей Ясминочки.
В связи с чем, я и мой супруг обращаемся к вам за помощью. Просим вас, помогите спасти нашу дочь! Обращаюсь к вам как мать, прошу вас, помогите собрать нам необходимую сумму!
Вместе с данным письмом отправляю вам все необходимые документы во вложении.
Благодарю вас от всего сердца!


Контактные данные: Серикова Эльмира Сериковна – мама Ясмины тел.: 8 702 695 5383
Сагатдинов Азиз Сапарбаевич - отец Ясмины

тел.: 8 778 200 0289

Для поиска благотворительной помощи разрешаю использовать в СМИ, включая интернет, любой из высланных вам документов, в том числе, медицинские выписки и фотографии.

Реквизиты для сбора:

Серикова Эльмира Сериковна – карта KASPI GOLD- 4400 4302 3580 2870
Карта HALYK BANK- 4405 6397 4624 8176
KASPI номер- +7 702 695 5383
Аккаунт для сбора- @yasmin_help_sbor

vypiska-yasminy.pdf [856,75 Kb] (cкачиваний: 11)
schet-na-lechenie-na-russkom.docx [383,72 Kb] (cкачиваний: 7)



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика