Требуется помощь

Письмо надежды в благотворительные фондыПишет вам Серикова Эльмира Сериковна, многодетная мать пятерых детей из города Актау, Мангистауской области. С середины февраля 2023 года заболела наша дочь Ясмина 05.09.2022 года рождения (постоянная высокая температура, сильный кашель, охриплость голоса, слабость и общее недомогание), при приёме жаропонижающих средств температура снижалась до 37 градусов. Я обращалась к педиатру, оториноларингологу, к частным врачам, ребёнок принимал назначенные лекарственные препараты, но эффекта не было. В связи с обострением состояния ребёнка были госпитализированы в инфекционную больницу, где тоже нам не смогли поставить диагноз.После долгих скитаний по местным лечебным учреждениям, больницам, где врачи не могли поставить точный диагноз, мы вынуждены были поехать в г.Астану. По обращению в медицинский центр города Астана «Ана мен бала» врачами был поставлен диагноз - врождённый агронулицитоз. Врачи разъяснили диагноз, что врождённый агранулоцитоз встречается крайне редко, и необходима трансплантация костного мозга. Получив подтверждённый диагноз заболевания, мы были в состоянии шока. Добрые люди, которые столкнулись с данным заболеванием, сказали, что в Индии есть хороший шанс вылечить нашу малышку, которая за этот период очень ослабла. Так мы вышли на врачей в клинике «Fortis MEMORIAL» в городе Дели, что находится в Индии. Врачи этой клиники сообщили нам, что есть хороший шанс излечиться, и что у них есть большой опыт в лечении этого недуга. Первым этапом является обследование и, возможно, дальнейшая операция. Это для нас шанс спасти нашу доченьку, шанс, которым мы должны воспользоваться!!!Мой супруг, отец Ясмины - Сагатдинов Азиз Сапарбаевич, на данный момент является безработным, так как попал под сокращение на работе и вынужден заниматься частным извозом в городе. Я сама не работаю, воспитываю детей, так как семья у нас большая, и детям нужен постоянный уход и забота, я полностью отдалась воспитанию своих детей, уволившись с прежней работы. Поэтому сумма на поездку для лечения Ясмины для нас является непосильной.Сумма обследования, лекарств и операции в клинике «Fortis MEMORIAL» составит около 45000-50000 долларов США, что на данный момент для нашей семьи является неподъёмной, и найти такую сумму своими силами не представляется возможным. Вернувшись в Актау, мы были вынуждены обратиться к родным, знакомым за помощью, так как каждый день без лечения нашей дочери был на вес золота. Родные, знакомые и даже незнакомые люди, которые нам сопереживали, посоветовали открыть сбор на лечение нашей Ясминочки.В связи с чем, я и мой супруг обращаемся к вам за помощью. Просим вас, помогите спасти нашу дочь! Обращаюсь к вам как мать, прошу вас, помогите собрать нам необходимую сумму!Вместе с данным письмом отправляю вам все необходимые документы во вложении.Благодарю вас от всего сердца!Контактные данные: Серикова Эльмира Сериковна – мама Ясмины тел.: 8 702 695 5383Сагатдинов Азиз Сапарбаевич - отец Ясминытел.: 8 778 200 0289Для поиска благотворительной помощи разрешаю использовать в СМИ, включая интернет, любой из высланных вам документов, в том числе, медицинские выписки и фотографии.Реквизиты для сбора:Серикова Эльмира Сериковна – карта KASPI GOLD-Карта HALYK BANK-KASPI номер-Аккаунт для сбора-