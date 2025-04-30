На спасительную операцию 4-летнему Исламу нужно собрать 3 миллиона

Ребенок с рождения борется с редким и опасным диагнозом – гигантским кожным невусом. Мальчику требуется дорогостоящее лечение. Семья малыша просит жителей региона оказать посильную помощь.

Фото предоставили родные Ислама

По словам родителей, болезнь прогрессирует, и сейчас ребёнку требуется срочная высокотехнологичная операция, а также длительная реабилитация.

Стоимость самой операции – 2 587 000 рублей. Общая сумма с учётом последующего лечения составляет около 20 миллионов тенге.

Семья Ислама уже собрала 3 миллиона тенге – но этого недостаточно. Каждый день на счету, каждая копейка – шанс на жизнь без боли.

Помогите спасти нашего сына! Любая помощь – это шаг к здоровью и счастливому будущему мальчика, - обратились родители ко всем неравнодушным.

Жители Актау, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.