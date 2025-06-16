Спасите Жасмину: лечение редкого заболевания стоит 65 млн тенге

Родители обратились за посильной помощью к жителям Актау в надежде спасти свою дочь Жасмину, у которой диагностировано редкий меланоформный невус. Стоимость лечения составляет 65 миллионов тенге, сообщает Lada.kz .

Фото предоставила мама Жасмин

У девочки редкое заболевание, следы которого покрывают все тело. Родители Жасмин говорят, что меланоформный невус способен перерасти в рак кожи, если не провести дорогостоящее лечение.

Врачи дают надежду на выздоровление, но на эти цели необходимо 65 миллионов тенге.

Данная сумма просто неподъемная для нашей семьи. Это колоссальные деньги. Времени катастрофически мало. Каждая минута может стать решающей, - говорит мама девочки Жансая Аминова.

Контактный номер телефона для желающих помочь: ‪+7 (771) 827-59-19‬.

Более подробно ознакомиться с медицинскими документами можно на странице в Instagram: @zhasmina_help.