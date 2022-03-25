В этом году на профосмотры мангистауских детей направлено более миллиона тенге по системе ОСМС

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Для профилактики болезней



Во-первых, предусмотрен комплекс мер по планированию семьи. Во-вторых, проводится 3-кратный пренатальный скрининг беременных, который позволяет своевременно выявить патологии и пороки развития плода. В-третьих, в роддоме новорожденному проводится неонатальный скрининг. Кроме того, согласно стандартам организации оказания педиатрической помощи предусмотрены меры по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.



- Филиалом Фонда социального медицинского страхования на текущий год в системе обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС) предусмотрено более 1 млн. 730 тысяч тенге на проведение профилактических осмотров детей до 5 лет (около 616 тысяч тенге) и профосмотры в рамках школьной медицины (более 1 млн 114 тысяч тенге). Дети входят в одну из льготных категорий, поэтому до 18 лет взносы на обязательное социальное медицинское страхования за них платит государство. Таким образом, все дети застрахованы и имеют право на необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС, - прокомментировала Жанетта Керимбаева, заместитель директора филиала Фонда.



Какие обследования проводятся детям?

Новорожденным, детям раннего возраста и до 6 лет проводится аудиологический скрининг. Это массовое стандартизированное обследование, которое позволяет выявить у ребенка нарушения слуха. Оно проводится в два этапа. Первый – непосредственно в роддоме в первые трое суток жизни ребенка. Второй – детям определенных возрастных категорий в кабинетах развития ребенка в своей поликлинике.В этом случае медсестра с участка связывается с родителями и приглашает пройти скрининг в установленные сроки.



В случае обнаружения нарушений слуха у детей предпринимаются меры по реабилитации и предупреждению заболеваний, ведущих к инвалидизации. Если возникает риск тугоухости или глухоты, то ребенка направляют в сурдологические кабинеты для дальнейшего углубленного обследования, а также на психолого-медико-педагогическую консультацию для обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения.



Дети дошкольного, школьного возрастов, а также учащиеся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проходят профилактический медицинский осмотр. Его проводят специалисты поликлиники, выезжая в организацию образования. Если ребенок дошкольного возраста не посещает детский сад, то профосмотр он проходит в поликлинике, к которой прикреплен.



Что входит в профосмотр?

Профосмотр включает доврачебный, квалифицированный и специализированный этапы.



На доврачебном этапе проводится определение роста и массы тела, измерение объема головы и грудной клетки (до 3 лет), оценку физического и психосоциального развития, измерение артериального давления (от 7 лет), определение остроты зрения и слуха, ЭКГ и т.д.



На втором этапе проводится осмотр кожных покровов и волосистой части головы, слизистых оболочек, осмотр и пальпация области щитовидной железы, осмотр грудной клетки, позвоночника, конечностей, исследование органов дыхания, пищеварения и т. д. При выявлении патологических изменений ребенка направляют на дополнительное обследование к профильному специалисту.



Специализированный этап проводится врачами профильных специальностей.



Если у вас возникают вопросы по оказанию качеству и своевременности оказаниям медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники, либо обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram