«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 494.16 KZT
  • €1 = 543.77 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:48

Просмотров: 217

В этом году на профосмотры мангистауских детей направлено более миллиона тенге по системе ОСМС

В Мангистауском филиале фонда социального медицинского страхования рассказали о том, какие профилактические осмотры предусмотрены для детей области.

Фото из архива Lada.kz
Для профилактики болезней

Во-первых, предусмотрен комплекс мер по планированию семьи. Во-вторых, проводится 3-кратный пренатальный скрининг беременных, который позволяет своевременно выявить патологии и пороки развития плода. В-третьих, в роддоме новорожденному проводится неонатальный скрининг. Кроме того, согласно стандартам организации оказания педиатрической помощи предусмотрены меры по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

- Филиалом Фонда социального медицинского страхования на текущий год в системе обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС) предусмотрено более 1 млн. 730 тысяч тенге на проведение профилактических осмотров детей до 5 лет (около 616 тысяч тенге) и профосмотры в рамках школьной медицины (более 1 млн 114 тысяч тенге). Дети входят в одну из льготных категорий, поэтому до 18 лет взносы на обязательное социальное медицинское страхования за них платит государство. Таким образом, все дети застрахованы и имеют право на необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС, - прокомментировала Жанетта Керимбаева, заместитель директора филиала Фонда.

Какие обследования проводятся детям?
Новорожденным, детям раннего возраста и до 6 лет проводится аудиологический скрининг. Это массовое стандартизированное обследование, которое позволяет выявить у ребенка нарушения слуха. Оно проводится в два этапа. Первый – непосредственно в роддоме в первые трое суток жизни ребенка. Второй – детям определенных возрастных категорий в кабинетах развития ребенка в своей поликлинике.В этом случае медсестра с участка связывается с родителями и приглашает пройти скрининг в установленные сроки.

В случае обнаружения нарушений слуха у детей предпринимаются меры по реабилитации и предупреждению заболеваний, ведущих к инвалидизации. Если возникает риск тугоухости или глухоты, то ребенка направляют в сурдологические кабинеты для дальнейшего углубленного обследования, а также на психолого-медико-педагогическую консультацию для обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения.

Дети дошкольного, школьного возрастов, а также учащиеся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проходят профилактический медицинский осмотр. Его проводят специалисты поликлиники, выезжая в организацию образования. Если ребенок дошкольного возраста не посещает детский сад, то профосмотр он проходит в поликлинике, к которой прикреплен.

Что входит в профосмотр?
Профосмотр включает доврачебный, квалифицированный и специализированный этапы.

На доврачебном этапе проводится определение роста и массы тела, измерение объема головы и грудной клетки (до 3 лет), оценку физического и психосоциального развития, измерение артериального давления (от 7 лет), определение остроты зрения и слуха, ЭКГ и т.д.

На втором этапе проводится осмотр кожных покровов и волосистой части головы, слизистых оболочек, осмотр и пальпация области щитовидной железы, осмотр грудной клетки, позвоночника, конечностей, исследование органов дыхания, пищеварения и т. д. При выявлении патологических изменений ребенка направляют на дополнительное обследование к профильному специалисту.

Специализированный этап проводится врачами профильных специальностей.

Если у вас возникают вопросы по оказанию качеству и своевременности оказаниям медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники, либо обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto (Посетители) Сегодня, 21:24
Что такое миллион тенге? Что на эту сумму можно сделать господа из Лады не публикуйте фикцию не позорьтесь.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика