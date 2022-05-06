Какая медпомощь оказывается людям с хроническими заболеваниями в Мангистау

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Хронические заболевания разделены на три группы, это:



-Хронические заболевания, которые наблюдаются в поликлинике прикрепления в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Это 25 групп хронических заболеваний по профилям:

- Инфекционные и паразитарные заболевания;

- Болезни системы кровообращения;

- Заболевания крови и кроветворных органов;

- Болезни органов дыхания;

- Болезни органов пищеварения;

- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;

- Болезни нервной системы;

- Болезни мочеполовой системы;

- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде;

- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (дети).



- Хронические заболевания, наблюдение которых проводится профильными (узкими) специалистами в специализированных медицинских организациях за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Это 37 групп заболеваний, среди которых инфекционные заболевания, злокачественные и доброкачественные новообразования, заболевания эндокринного и неврологического, травматологического профиля и др.



- Хронические заболевания и состояния, которые наблюдаются профильными (узкими) специалистами в консультативно-диагностических центрах (специализированных медорганизациях) в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Сюда входят заболевания крови и кроветворных органов, последствия, перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваний, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни мочеполовой, нервной системы, болезни глаз, органов слуха, органов дыхания и пищеварения, системы кровообращения, болезни кожи, подкожной клетчатки и костно-мышечной системы, поражения в перинатальном периоде, врожденные аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи, травмы, состояния после трансплантации органов и тканей.



- Медицинскую помощь по заболеваниям, входящим в первые две группы, может получить человек, который не имеет статус застрахованности в системе ОСМС. Для получения медпомощи в третьей группе хронических заболеваний у пациента обязательно должен быть статус застрахованности, - пояснила Сауле Наушина, главный эксперт филиала Фонда медстрахования.



Кто устанавливает диагноз?

Установить диагноз по хроническому заболеванию может участковый врач или профильный специалист при наличии подтверждающих медицинских документов (результаты диагностических исследований и консультации профильных специалистов).



Кто оказывает медпомощь?

Оказание медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и консультативно-диагностической помощи: врачи ПМСП (врач общей практики, участковый врач терапевт/участковый педиатр), средние медицинские работники (участковая медицинская сестра или фельдшер) и профильные специалисты в соответствии с медицинскими показаниями. При наличии показаний привлекаются социальные работники в области здравоохранения, психологи и специалисты кабинетов здорового образа жизни.