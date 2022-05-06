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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:10

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Какая медпомощь оказывается людям с хроническими заболеваниями в Мангистау

В Мангистауском филиале Фонда медстрахования рассказали о том, какую медицинскую помощь могут получить люди с хроническими заболеваниями.
Для получения медицинской помощи по хроническим заболеваниям необходимо, чтобы у пациента был установлен диагноз.

_фото из сети Интернет
Хронические заболевания разделены на три группы, это:

-Хронические заболевания, которые наблюдаются в поликлинике прикрепления в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Это 25 групп хронических заболеваний по профилям:
- Инфекционные и паразитарные заболевания;
- Болезни системы кровообращения;
- Заболевания крови и кроветворных органов;
- Болезни органов дыхания;
- Болезни органов пищеварения;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- Болезни нервной системы;
- Болезни мочеполовой системы;
- Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде;
- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (дети).

- Хронические заболевания, наблюдение которых проводится профильными (узкими) специалистами в специализированных медицинских организациях за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
Это 37 групп заболеваний, среди которых инфекционные заболевания, злокачественные и доброкачественные новообразования, заболевания эндокринного и неврологического, травматологического профиля и др.

- Хронические заболевания и состояния, которые наблюдаются профильными (узкими) специалистами в консультативно-диагностических центрах (специализированных медорганизациях) в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования.
Сюда входят заболевания крови и кроветворных органов, последствия, перенесенных инфекционных и паразитарных заболеваний, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни мочеполовой, нервной системы, болезни глаз, органов слуха, органов дыхания и пищеварения, системы кровообращения, болезни кожи, подкожной клетчатки и костно-мышечной системы, поражения в перинатальном периоде, врожденные аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи, травмы, состояния после трансплантации органов и тканей.

- Медицинскую помощь по заболеваниям, входящим в первые две группы, может получить человек, который не имеет статус застрахованности в системе ОСМС. Для получения медпомощи в третьей группе хронических заболеваний у пациента обязательно должен быть статус застрахованности, - пояснила Сауле Наушина, главный эксперт филиала Фонда медстрахования.

Кто устанавливает диагноз?
Установить диагноз по хроническому заболеванию может участковый врач или профильный специалист при наличии подтверждающих медицинских документов (результаты диагностических исследований и консультации профильных специалистов).

Кто оказывает медпомощь?
Оказание медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и консультативно-диагностической помощи: врачи ПМСП (врач общей практики, участковый врач терапевт/участковый педиатр), средние медицинские работники (участковая медицинская сестра или фельдшер) и профильные специалисты в соответствии с медицинскими показаниями. При наличии показаний привлекаются социальные работники в области здравоохранения, психологи и специалисты кабинетов здорового образа жизни.



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