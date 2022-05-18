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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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С начала года в Актау зарегистрировано восемь случаев сальмонеллеза

Половина из заболевших – дети до 14 лет. Об этом сообщила Сымбат Жексенбай, руководитель отдела Актауского управления санэпидконтроля.

_фото из сети Интернет
За этот же период прошлого года, как заметила специалист, было зарегистрировано шесть случаев и все они приходились на взрослых.

Что такое сальмонеллез?
Сальмонеллез - острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella, попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения, характеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства до тяжелых септических форм. Сальмонеллез регистрируется в течение всего года, максимальный уровень заболеваемости фиксируется в летне-осенний период. Характер течения заболевания определяется возрастом заболевшего, видом возбудителя инфекции и путем инфицирования.

Каковы пути заражения?
Наиболее частый путь передачи - пищевой, чаще всего при употреблении мяса животных и птиц, а также яиц. Микробы попадают в продукты при недостаточной кулинарной обработке (полусырые бифштексы, яйца сырые и всмятку, яичница-глазунья), неправильном хранении и нарушении элементарных правил личной гигиены. Источником заражения могут быть также и животные, чаще всего домашние (крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки), птицы, люди, больные сальмонеллезом, или здоровые носители инфекции (когда человек является источником заражения для окружающих, но сам не болеет). Заразиться сальмонеллезом можно и через загрязненную воду - при ее питье или купании.

Каковы симптомы сальмонеллеза?
Симптомы заболевания могут быть выражены ярко, а могут и не проявляться. Однако в большинстве случаев отмечаются следующие симптомы: повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий водянистый стул. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности. В этом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Чаще болезнь протекает в форме острого гастрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита.

Каковы меры профилактики сальмонеллеза?
Основу профилактики сальмонеллеза среди людей составляют ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих условий в процессе убоя скота и птицы, технологии обработки туш, а также соблюдение санитарного режима на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

В общественном питании и личной домашней практике следует строго
соблюдать следующие правила:

- Своевременно и тщательно мыть руки с мылом при возвращении домой, перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета, после ухода за животными;

- Не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли или с рук, сомнительного качества, с истекшим сроком реализации, требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность на продукцию;

- Не пить некипяченое молоко, не упакованное в стерильную тару.

- Избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми продуктами;

- Использовать отдельные разделочные доски и ножи для разделки продуктов (сырых и вареных, овощей и мяса).

- Мыть куриные яйца перед использованием, не употреблять сырые и варить их не менее пяти минут после закипания.

- Отнестись к приготовлению пищи серьезней. В процессе варки (жарки) сальмонеллы уничтожаются, но помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна достигнуть 80° С и поддерживаться на этом уровне не менее 10 минут

- Сохранять скоропортящиеся продукты в холодильниках в пределах допустимых сроков хранения;

- Правильно хранить пищевые продукты (в холодильнике), если приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке;

- Предохранять салаты, винегреты и другие холодные блюда от
загрязнения руками в процессе их приготовления, хранение этих блюд в
заправленном виде не более часа.



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