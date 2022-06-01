Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау

Статистика детского травматизма ежегодно пугает данными о падении детей из окон. Среди автомобильных аварий, ожогов, бытовых травм и трагедий на воде прочное место заняли травмы, которые получают дети при падении с высоты. С наступлением летнего периода и сезона «москитных сеток» детей-жертв халатности родителей становится всё больше и больше.В 2021 году полуторагодовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа в Жанаозене. Он выжил, но получил тяжелейшие травмы: перелом основания черепа и ушиб мозга.Месяц назад в столице трёхлетняя девочка едва не выпала с восьмого этажа. Ребёнка, рискуя своей жизнью, спас сосед Сабит Шонтакбаев.Таких историй в Казахстане, к сожалению, немало.В целях предупреждения несчастных случаев вследствие падения с высоты детей необходимо предпринимать следующие меры безопасности:- Никогда не держите окна открытыми, если в доме находится ребёнок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребёнка. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.- Никогда не надейтесь на москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними. Устанавливаемые москитные сетки на пластиковых окнах в жилых домах выполняют лишь функцию защиты от насекомых и не предназначены для защиты от падений. Напротив — москитная сетка способствует трагедии, так как ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на неё, как на окно. Вне зависимости от вида и производителя прочность москитных сеток не меняется. Даже самые качественные сетки не могут выдержать вес малолетнего ребенка, а механизм крепления сеток со временем изнашивается, что также может привести к несчастному случаю.- Никогда не оставляйте детей без присмотра, одних в квартире, даже на непродолжительное время. Большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без контроля и надзора.- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконникВариант №1Поставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Такие блокираторы для окон можно купить в детских магазинах или заказать онлайн. Установка займёт не более десяти минут и справиться может каждый, кто умеет пользоваться шуруповёртом. Цена за набор из трёх блокираторов варьируется от 4910 тенге. Минусы таких фиксаторов: если ключ потеряется, придётся менять замок; фиксатор не установишь на деревянные створки.Гребёнка для окон представляет собой белую зубчатую планку, которая позволяет приоткрыть окно и проветрить помещение. Гребёнка удерживает его слегка открытым, обеспечивая небольшой поток воздуха. Самый бюджетный вариант защиты для окон, но отнюдь не гарантирующий безопасность. Также как фиксаторы продаются в интернет-магазинах. Цена - от 780 тенге.Повысить уровень безопасности членов семьи помогут металлические решетки для окон. Такие конструкции уместно использовать как для пластиковых, так и для деревянных оконных проемов. Выдерживают до 300 килограммов. В Актау установка металлических решёток на одно окно стоит от 7 тысяч тенге. Стоимость конструкции будет зависеть от цены на материал, количества и сложности заказа.Железные решетки портят внешний вид, да и, в основном, они рассчитаны на защиту от воров, поэтому некоторые, у кого позволяет бюджет, выбирают прозрачные решетки. Их изготавливают из поликарбоната. Они имеют более эстетичный внешний вид, не ржавеют и не требуют перекраски. Стоимость установки прозрачных решёток в Актау начинается от 17-18 тысяч тенге и может достигать до 30 тысяч тенге за одно окно. Цена зависит от размеров оконных рам.При установке решёток следует учитывать, что слишком частое и плотное заполнение решёток может помешать тушению пожара. В случае возгорания, когда счёт идёт на секунды, решётки создают серьёзную преграду для выхода. По этой причине специалисты по установке решёток советуют оставить хотя бы окно без ограждения.