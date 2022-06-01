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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 13

Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау

В День защиты детей Lada.kz рассказывает, как сделать проветривание в квартире безопасным, и сколько это стоит.

Ребёнок выпал с седьмого этажа и выжил. Случай, произошедший в 2016 году в Актау. Фото Lada.kz
Статистика детского травматизма ежегодно пугает данными о падении детей из окон. Среди автомобильных аварий, ожогов, бытовых травм и трагедий на воде прочное место заняли травмы, которые получают дети при падении с высоты. С наступлением летнего периода и сезона «москитных сеток» детей-жертв халатности родителей становится всё больше и больше.

Примеры

В 2021 году полуторагодовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа в Жанаозене. Он выжил, но получил тяжелейшие травмы: перелом основания черепа и ушиб мозга.

Месяц назад в столице трёхлетняя девочка едва не выпала с восьмого этажа. Ребёнка, рискуя своей жизнью, спас сосед Сабит Шонтакбаев.

Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау


Таких историй в Казахстане, к сожалению, немало.

Профилактика

В целях предупреждения несчастных случаев вследствие падения с высоты детей необходимо предпринимать следующие меры безопасности:

- Никогда не держите окна открытыми, если в доме находится ребёнок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребёнка. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.

- Никогда не надейтесь на москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними. Устанавливаемые москитные сетки на пластиковых окнах в жилых домах выполняют лишь функцию защиты от насекомых и не предназначены для защиты от падений. Напротив — москитная сетка способствует трагедии, так как ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на неё, как на окно. Вне зависимости от вида и производителя прочность москитных сеток не меняется. Даже самые качественные сетки не могут выдержать вес малолетнего ребенка, а механизм крепления сеток со временем изнашивается, что также может привести к несчастному случаю.

- Никогда не оставляйте детей без присмотра, одних в квартире, даже на непродолжительное время. Большинство случаев падения происходят тогда, когда родители оставляют детей без контроля и надзора.

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник

Как обезопасить ребёнка от падения из окон
Вариант №1

Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау


Поставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Такие блокираторы для окон можно купить в детских магазинах или заказать онлайн. Установка займёт не более десяти минут и справиться может каждый, кто умеет пользоваться шуруповёртом. Цена за набор из трёх блокираторов варьируется от 4910 тенге. Минусы таких фиксаторов: если ключ потеряется, придётся менять замок; фиксатор не установишь на деревянные створки.

Вариант №2


Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау


Гребёнка для окон представляет собой белую зубчатую планку, которая позволяет приоткрыть окно и проветрить помещение. Гребёнка удерживает его слегка открытым, обеспечивая небольшой поток воздуха. Самый бюджетный вариант защиты для окон, но отнюдь не гарантирующий безопасность. Также как фиксаторы продаются в интернет-магазинах. Цена - от 780 тенге.

Вариант №3


Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау


Повысить уровень безопасности членов семьи помогут металлические решетки для окон. Такие конструкции уместно использовать как для пластиковых, так и для деревянных оконных проемов. Выдерживают до 300 килограммов. В Актау установка металлических решёток на одно окно стоит от 7 тысяч тенге. Стоимость конструкции будет зависеть от цены на материал, количества и сложности заказа.

Вариант №4

Важно! Как обезопасить ребёнка от падения из окна в Актау


Железные решетки портят внешний вид, да и, в основном, они рассчитаны на защиту от воров, поэтому некоторые, у кого позволяет бюджет, выбирают прозрачные решетки. Их изготавливают из поликарбоната. Они имеют более эстетичный внешний вид, не ржавеют и не требуют перекраски. Стоимость установки прозрачных решёток в Актау начинается от 17-18 тысяч тенге и может достигать до 30 тысяч тенге за одно окно. Цена зависит от размеров оконных рам.

Важно! При установке решёток следует учитывать, что слишком частое и плотное заполнение решёток может помешать тушению пожара. В случае возгорания, когда счёт идёт на секунды, решётки создают серьёзную преграду для выхода. По этой причине специалисты по установке решёток советуют оставить хотя бы окно без ограждения.

Уважаемые читатели! Возможно, мы указали не все способы защиты детей от окон. Предлагаем вам рассказать в комментариях, как вы обеспечиваете безопасность свом детям?



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