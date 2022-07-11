На топ 8 вопросов по ОСМС от индивидуальных предпринимателей ответили в Мангистауском филиале фонда

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В филиале отметили, что за пять месяцев 2022 года в Фонд поступили взносы и отчисления на сумму около 274 миллионов тенге от индивидуальных предпринимателей, что говорит о росте ответственности работодателей, в том числе и за своих работников.



Сколько платят ИП на обязательное социальное медицинское страхование в свою пользу?



Индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся частной практикой, наряду с другими социальными отчислениями платят фиксированные взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).



В 2022 году размер взносов для данной категории плательщиков составил пять процентов от 1,4-кратного размера минимальной заработной платы (МЗП), или 4 200 тенге ежемесячно по следующему расчету: (60 000*1,4)*5% = 4 200 тенге.



Как оплатить?

Перечислить платёж на ОСМС за себя в качестве ИП можно через любое отделение банка второго уровня, в том числе через мобильные приложения, а также через АО «Казпочта», терминалы самообслуживания: Касса 24 и Qiwi кошелек. Код назначения платежа (КНП) – 122.



Платить можно как ежемесячно, так и авансом за более длительный период.



Обязательно проверьте возврат средств в течение 2-3 рабочих дней. Взносы могут вернуться, если неверно указан ИИН или ФИО, сумма платежа или превышена база отчисления сверх 10 МЗП.



Сколько платят ИП на ОСМС, как работодатели?



Если у ИП есть наёмные работники, то они несут ответственность по уплате:

• в размере трёх процентов из заработной платы работников, но не более 18 тысяч тенге отчислений в качестве работодателя;

• в размере двух процентов от уровня заработной платы работников за счёт доходов работников, но не более 12 тысяч тенге взносов.



Пример:

Работнику N за июль 2022 года начислена заработная плата в сумме 100 000 тенге. Сумма взносов работника в данном случае составляет 2 тысячи тенге, работодатель отчисления перечисляет от себя в размере 3 тысячи тенге. И так за каждого работника, в зависимости от размера его зарплаты.



Как оплатить?

Перечислить платёж на ОСМС за работников ИП можно через любое отделение банка, в том числе через мобильные приложения, и АО «Казпочта». Код назначения платежа (КНП): 121



Нужно ли платить за ОСМС индивидуальному предпринимателю, если он входит в льготную категорию граждан?



Да. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются ИП в соответствии с Законом РК «Об ОСМС» и Налоговым Кодексом РК, за исключением приостановивших представление налоговой отчётности или признанных бездействующими.



Индивидуальный предприниматель не уплачивает взносы и отчисления в случае, если он сам или его наемные работникиявляются лицами из следующих категорий:

• дети (в возрасте до 18 лет);

• получатели пенсионных выплат, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

• многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени;

• инвалиды;

• лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования.



Нужно ли платить за ОСМС женщине в декрете, если она является ИП?



Льготниками в этой категории являются те женщины, которые не осуществляют предпринимательскую или трудовую деятельность и не имеют дохода.



Если женщина является индивидуальным предпринимателем, то она платит за себя фиксированный взнос для ИП в размере 4 200 тенге.



Если индивидуальный предприниматель является пенсионером или инвалидом, должен ли он уплачивать взносы за медстрахование?



Нет. Люди с инвалидностью относятся к льготной категории граждан, которая полностью освобождена от уплаты взносов на ОСМС, в том числе как ИП.



Платит ли взносы на ОСМС индивидуальный предприниматель, одновременно являющийся наёмным работником?



Да. В данном случае, в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 28 Закона «Об ОСМС», плательщик платит 2% от своей зарплаты, как наемный работник, и 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 4 200 тенге, как ИП.



В случае приостановления представления налоговой отчётности, в соответствии с налоговым законодательством РК, предприниматель не должен оплачивать взносы на ОСМС как ИП.



Налагается ли на ИП пеня за неуплату взносов на ОСМС?



Да. Если за индивидуальным предпринимателем образовалась задолженность по ОСМС, её можно погасить. Но за каждый день просрочки, включая день оплаты, будет начислена пеня в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования.



Чтобы избежать пеня, ИП необходимо своевременно уплачивать взносы и отчисления за наёмных работников, если они есть. Не позднее отчётного периода, то есть не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;



Какие меры будут приниматься в случае уклонения от уплаты взносов и (или) отчислений в Фонд медстрахования?



Органы государственных доходов (налоговый комитет) ведёт контроль за своевременным и полным исчислением и перечислением отчислений и взносов.



Если индивидуальный предприниматель уклоняется от уплаты взносов и (или) отчислений, то он несёт административную ответственность в соответствии со статьёй 92-1 КоАП.



Неуплата, несвоевременная и (или) неполная уплата отчислений и (или) взносов на ОСМС работодателями, индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами, влечёт за собой предупреждение. При повторном нарушении в течение года на неплательщика налагается штраф.



• на субъектов малого предпринимательства в размере 20 процентов от суммы неуплаченных (неперечисленных), несвоевременно и (или) неполно уплаченных (перечисленных) отчислений и (или) взносов на ОСМС;

• на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 процентов;

• на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 процентов;



Что важно помнить ИП при уплате взносов и/или отчислений на ОСМС?

• Правильно указывать ИИН и ФИО получателя, чтобы не было возврата средств.

• Необходимо обязательно проверить нет ли возврата средств в течение 2-3 рабочих дней. Если возврат был, то провести платёж снова с указанием верной информации.

• Подготовить и сдать отчётность в налоговые органы не позднее отчётного периода.

• Оповестить своих работников о перечислении платежа на ОСМС.



Если у вас возникли вопросы о качестве оказания медицинской помощи, вы можете задать их Службе поддержки пациентов в своей поликлинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram. Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведённых платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».