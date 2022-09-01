Как распознать мошенничество и противостоять финансовым пирамидам, рассказали эксперты Мангистау





Раскрываемость таких уголовных дел 53 процента, то есть каждое дело остаётся нераскрытым. Как ответили специалисты, мошенники атаковали 225 жителей Мангистауской области. Они обещали оформить кредит на машину по очень низким ставкам. Даем проценты, и кредит будет полностью погашен в течение 3-4 месяцев. Люди внесли более 3 миллиардов тенге.

В настоящее время задержано четыре преступника. Остальных объявили в международный розыск. Расследуется уголовное дело.



Сотрудники полиции и антикоррупционный отдел на постоянной основе проводят мероприятия по предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами. Планируется введение в школьных учреждениях уроков по финансовой грамотности и безопасности. Стражи порядка просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.



- Чаще всего организаторы маскируют финансовую пирамиду под инвестиционную компанию и регистрируют ее как коммерческую организацию. Инвестиции привлекают под какой-нибудь проект с высокой доходностью или обещают, что средства вкладчиков будут вложены в ценные бумаги, - подчёркивают эксперты.



Финансовую пирамиду можно определить по следующим признакам:



1) Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;



2) У организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;



3) Скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;



4) Обещание необоснованно высокой доходности от вложений;



5) Отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;



6) Обязанность клиента для получения выплат - привлечение несколько других новых клиентов;



7) Получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;



8) Выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.



Основное отличие финансовых пирамид от компаний с сетевой структурой в том, что мошенники зарабатывают не на продажах, а на взносах новых вкладчиков, подчеркивают в ведомстве. Новичков заставляют платить за то, чтобы просто присоединиться к системе, или убеждают покупать информационные материалы о предприятии. Все финансовые организации, осуществляющие свою деятельность в Казахстане, подконтрольны Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и имеют соответствующую лицензию. Проверить ее наличие можно на сайте финансового регулятора - В Мангистауской области пострадали за восемь месяцев 900 человек, они потеряли более 4 миллиардов тенге. По делу о мошенничестве в Атамекене уже завели уголовное дело. К ответственности привлекают женщину 90 года рождения. Она считает, что занимается всем легально. Многие члены пирамиды даже не знали, что это финансовая пирамида. Это рядовые работники, которые трудятся за зарплату, - сказали в ведомстве.Раскрываемость таких уголовных дел 53 процента, то есть каждое дело остаётся нераскрытым. Как ответили специалисты, мошенники атаковали 225 жителей Мангистауской области. Они обещали оформить кредит на машину по очень низким ставкам. Даем проценты, и кредит будет полностью погашен в течение 3-4 месяцев. Люди внесли более 3 миллиардов тенге.В настоящее время задержано четыре преступника. Остальных объявили в международный розыск. Расследуется уголовное дело.Сотрудники полиции и антикоррупционный отдел на постоянной основе проводят мероприятия по предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами. Планируется введение в школьных учреждениях уроков по финансовой грамотности и безопасности. Стражи порядка просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.Финансовую пирамиду можно определить по следующим признакам:1) Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;2) У организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;3) Скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;4) Обещание необоснованно высокой доходности от вложений;5) Отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;6) Обязанность клиента для получения выплат - привлечение несколько других новых клиентов;7) Получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;8) Выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.Основное отличие финансовых пирамид от компаний с сетевой структурой в том, что мошенники зарабатывают не на продажах, а на взносах новых вкладчиков, подчеркивают в ведомстве. Новичков заставляют платить за то, чтобы просто присоединиться к системе, или убеждают покупать информационные материалы о предприятии. Все финансовые организации, осуществляющие свою деятельность в Казахстане, подконтрольны Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и имеют соответствующую лицензию. Проверить ее наличие можно на сайте финансового регулятора www.gov.kz

- Есть еще мошенники, которые выставляют объявления в социальных сетях и специализированных сайтах. Звонят по телефону и предлагают подключение к бизнесу, который точно принесет доход, или притворяются работниками банка. Были случаи, когда притворялись нашими работниками, то есть полиции. Не ведитесь на такое. Никогда не разглашайте свои персональные данные. Это очень важно. Покупайте только на проверенных сайтах. Никогда не переводите деньги заранее. Настаивайте на личной встрече или хотя бы на телефонном разговоре. Обычно те, кто выставляет ложные объявления, всегда ведут дела по переписке, - проинструктировали специалисты.



По статистике, мошенничество в регионе занимает первое место в рейтинге преступлений региона. Уже 900 человек в Мангистау стали жертвами финансовых пирамид. Их число продолжает расти, рассказали эксперты.Таким образом, если организация показывает лицензию на осуществление своей деятельности на фондовом рынке, а на сайте Агентства ее нет, значит, это мошенники.Инфографика автора.Инфографика прокуратуры Мангистауской области.Стражи правопорядка советуют обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если вы уличили мошенников или стали их жертвами.Обратиться можно по телефону: 8(7292) 40-36-59 в Мангистауской области.Или по номеру: 8(7172) 70-84-78 в Нур-Султан.