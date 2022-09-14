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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 19:01

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С 15 сентября в Мангистау стартует кампания по свободному выбору поликлиники

С 15 сентября в области, равно как и во всей республике, стартует кампания по свободному прикреплению к медорганизациям, оказывающим амбулаторную помощь. Кампания продлится до 15 ноября текущего года. Об этом сообщили в Мангистауском филиале Фонда медстрахования.

Фото из архива Lada.kz
Как рассказали эксперты филиала, кампания проводится каждый год для того, чтобы казахстанцы могли изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых – получить заказ на обслуживание населения в следующем году.

- Всего в 2022 году филиалом Фонда заключены договоры с 31 поставщиками ПМСП: 12 государственными и 19 частными организациями. Все они зарегистрированы в базе данных субъектов здравоохранения. Кампания прикрепления и возможность свободного выбора поликлиники даёт право казахстанцам получать медпомощь в системе здравоохранения, включая направление на консультативно-диагностические услуги, госпитализацию, любую плановую медпомощь и многое другое. Отметим, что за проведение кампании прикрепления ответственно управление здравоохранения. Поэтому по всем вопросам относительно прикрепления необходимо обращаться в управление здравоохранения или медицинские организации, - отметили в филиале фонда.

В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление?
Прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение одного рабочего дня.

Почему важно прикрепиться к поликлинике поблизости к дому?
Чтобы медицинская помощь была в пределах пешей доступности, в 15-20 минут ходьбы.
Во-вторых, чтобы иметь доступ к помощи на дому, в том числе возможность вызова врача или мобильной бригады.
Все поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медпомощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники.

Могу ли я одновременно быть прикреплён к нескольким поликлиникам?
Вы можете прикрепиться только к одной поликлинике, так как прикрепление осуществляется по вашему индивидуальному номеру ИИН. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.

Что будет, если я не подал заявку в период кампании по прикреплению?
В данном случае, вы останетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.

Я подал заявку на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда я могу начать получать там медпомощь?
С 1 января следующего года. До конца текущего года вы остаётесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.

В каких случаях могут отказать в прикреплении?
При предоставлении недостоверной информации.
При установлении фактического проживания пациента за пределами зоны обслуживания поликлиники.
При превышении прикреплённого населения на ВОП 1,7 тыс. человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет.
При отсутствии документа, подтверждающего законное представительство прикрепляемого.

Для сведения, список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику».



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