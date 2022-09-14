С 15 сентября в Мангистау стартует кампания по свободному выбору поликлиники

Фото из архива Lada.kz

Как рассказали эксперты филиала, кампания проводится каждый год для того, чтобы казахстанцы могли изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых – получить заказ на обслуживание населения в следующем году.



- Всего в 2022 году филиалом Фонда заключены договоры с 31 поставщиками ПМСП: 12 государственными и 19 частными организациями. Все они зарегистрированы в базе данных субъектов здравоохранения. Кампания прикрепления и возможность свободного выбора поликлиники даёт право казахстанцам получать медпомощь в системе здравоохранения, включая направление на консультативно-диагностические услуги, госпитализацию, любую плановую медпомощь и многое другое. Отметим, что за проведение кампании прикрепления ответственно управление здравоохранения. Поэтому по всем вопросам относительно прикрепления необходимо обращаться в управление здравоохранения или медицинские организации, - отметили в филиале фонда.



В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление?

Прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение одного рабочего дня.



Почему важно прикрепиться к поликлинике поблизости к дому?

Чтобы медицинская помощь была в пределах пешей доступности, в 15-20 минут ходьбы.

Во-вторых, чтобы иметь доступ к помощи на дому, в том числе возможность вызова врача или мобильной бригады.

Все поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медпомощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники.



Могу ли я одновременно быть прикреплён к нескольким поликлиникам?

Вы можете прикрепиться только к одной поликлинике, так как прикрепление осуществляется по вашему индивидуальному номеру ИИН. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.



Что будет, если я не подал заявку в период кампании по прикреплению?

В данном случае, вы останетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.



Я подал заявку на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда я могу начать получать там медпомощь?

С 1 января следующего года. До конца текущего года вы остаётесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.



В каких случаях могут отказать в прикреплении?

При предоставлении недостоверной информации.

При установлении фактического проживания пациента за пределами зоны обслуживания поликлиники.

При превышении прикреплённого населения на ВОП 1,7 тыс. человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет.

При отсутствии документа, подтверждающего законное представительство прикрепляемого.



Для сведения, список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику».