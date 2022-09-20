В Актау зарегистрирован один случай серозного менингита

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Со слов специалистов управления, заболевший – мужчина пожилого возраста. В прошлом году фактов регистрации данного заболевания не было.



Что такое менингит?

Менингит – заболевание, при котором воспаляются оболочки головного или спинного мозга. Оно может быть как самостоятельным процессом, так и осложнением какой-либо болезни. Менингит вызывает вирусы, бактерии, грибки, он бывает гнойным и серозным.



Каковы симптомы менингита?

Распознать начальные стадии воспаления оболочек удается по сильным головным болям, высокой температуре, онемению шеи, нарушению сознания, человек становится раздраженным и сонливым.



Каковы причины возникновения менингита?

Спровоцировать возникновение менингита могут вирусы, бактерии, грибки и паразиты. Чтобы максимально защититься от них, нужно знать об основных вариантах распространения заболевания. Пути заражения могут быть следующими:

- воздушно-капельный – возбудители распространяются через кашель или чиханье;

- контактно-бытовой – заразиться можно, если не соблюдать правила личной гигиены;

- орально-фекальный – возбудители могут находиться на немытых продуктах или руках;

- гематогенный – бактерия или вирус может передаться через кровь;

- лимфогенный – инфицирование через лимфу;

- лацентарный – от матери к ребенку. Заражение может произойти как во время беременности, так и родов.



- Прогноз развития менингита зависит от причины его возникновения, а также своевременности лечения. У пациентов с перенесенным заболеванием могут оставаться головные боли, возникают нарушения слуха и зрения. Если медлить с лечением, велика вероятность летального исхода, - прокомментировали в управлении.



Какова профилактика менингита?

- пройти вакцинацию от ветряной оспы, кори, пневмококка, гемофильной палочки, менингококка;

- правильно и сбалансировано питаться;

- избегать контакта с насекомыми;

- постоянно укреплять иммунитет;

- соблюдать правила личной гигиены;

- вовремя лечить любые заболевания и своевременно обращаться к врачу.



Какова диагностика менингита?

- лабораторные анализы (общий и биохимический анализ крови, ПЦР);

- неврологическое обследование (ригидность мышц затылка, исследование черепно-мозговых нервов);

- цереброспинальная пункция (вводится специальная иголка в пространство между путинной и мягкой оболочками спинного мозга на уровне поясницы, а потом осуществляется сбор спинальной жидкости и ее дальнейший анализ).