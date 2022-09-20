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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 522

В Актау зарегистрирован один случай серозного менингита

Один больной выявлен врачами в Актау с серозным менингитом с начала года. Об этом сообщили в Актауском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
Со слов специалистов управления, заболевший – мужчина пожилого возраста. В прошлом году фактов регистрации данного заболевания не было.

Что такое менингит?
Менингит – заболевание, при котором воспаляются оболочки головного или спинного мозга. Оно может быть как самостоятельным процессом, так и осложнением какой-либо болезни. Менингит вызывает вирусы, бактерии, грибки, он бывает гнойным и серозным.

Каковы симптомы менингита?
Распознать начальные стадии воспаления оболочек удается по сильным головным болям, высокой температуре, онемению шеи, нарушению сознания, человек становится раздраженным и сонливым.

Каковы причины возникновения менингита?
Спровоцировать возникновение менингита могут вирусы, бактерии, грибки и паразиты. Чтобы максимально защититься от них, нужно знать об основных вариантах распространения заболевания. Пути заражения могут быть следующими:
- воздушно-капельный – возбудители распространяются через кашель или чиханье;
- контактно-бытовой – заразиться можно, если не соблюдать правила личной гигиены;
- орально-фекальный – возбудители могут находиться на немытых продуктах или руках;
- гематогенный – бактерия или вирус может передаться через кровь;
- лимфогенный – инфицирование через лимфу;
- лацентарный – от матери к ребенку. Заражение может произойти как во время беременности, так и родов.

- Прогноз развития менингита зависит от причины его возникновения, а также своевременности лечения. У пациентов с перенесенным заболеванием могут оставаться головные боли, возникают нарушения слуха и зрения. Если медлить с лечением, велика вероятность летального исхода, - прокомментировали в управлении.

Какова профилактика менингита?
- пройти вакцинацию от ветряной оспы, кори, пневмококка, гемофильной палочки, менингококка;
- правильно и сбалансировано питаться;
- избегать контакта с насекомыми;
- постоянно укреплять иммунитет;
- соблюдать правила личной гигиены;
- вовремя лечить любые заболевания и своевременно обращаться к врачу.

Какова диагностика менингита?
- лабораторные анализы (общий и биохимический анализ крови, ПЦР);
- неврологическое обследование (ригидность мышц затылка, исследование черепно-мозговых нервов);
- цереброспинальная пункция (вводится специальная иголка в пространство между путинной и мягкой оболочками спинного мозга на уровне поясницы, а потом осуществляется сбор спинальной жидкости и ее дальнейший анализ).



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