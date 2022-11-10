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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:59

Просмотров: 3233

Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау

Сколько килограммов рыбы осетровых пород можно перевозить жителям региона на внутренних и международных рейсах? Где в Актау можно законно купить осетрину? Каким образом упаковать рыбу для перевозки. Какой документ необходимо будет предъявить в аэропорту, чтобы не попасть под статью уголовного кодекса за незаконную перевозку осетра. Об этом в материале Lada.kz. рассказали специалисты различных ведомств.

Фото из архива
В настоящее время провоз рыбы разрешен как на внутренних, так и на международных рейсах. Однако существует нормы провоза.

На внутренних рейсах нет ограничений по килограммам, жители могут перевозить осетрину для личного пользования в неограниченном количестве, но обязательно наличие документов подтверждающих приобретение рыбы.

По словам заместителя руководителя таможенного поста «Ауежай-Актау» департамента государственных доходов по Мангистауской области Малика Сатанбаева, на международных рейсах есть ограничения.

- Согласно «Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», рыбу осетровых пород, ракообразные (живые, охлаждённые, мороженые) в количестве не более пяти килограммов на человека. Икру осетровых видов рыб в количестве не более 250 граммов. При себе пассажир обязан будет иметь накладную и чек о покупке, - рассказал Малик Сатанбаев.

Какой документ на рыбу необходимо будет получить при покупке, чтобы не попасть под статью уголовного кодекса за незаконную перевозку осетра, рассказала Турсынгуль Жакыпова, директор ТОО «НПП «Казах осетр».

- При приобретении рыбы осетровых пород в магазине продавец выдаёт накладную с чеком. Если покупатель захочет отправить рыбу, как груз авиасообщением, ему необходимо будет сделать заказ на нашей ферме и после этого помимо накладной с чеком ему будет выдана ещё и ветеринарная справка. Без этой справки груз отправлять запрещено. Данную справку официально может выдавать только наша организация, получив согласование от ветеринарной лаборатории, - сказала Турсынгуль Жакыпова.

Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау


Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау


По данным городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства законно в регионе осетр можно купить только в трёх магазинах:
- 28 микрорайон, 10 А здание 1/1;
- 7 микрорайон, здание 40;
- ферма «Kazakh Osseter» в Тупкараганском районе, в поселке Акшукур.

По словам Турсынгуль Жакыповой, в магазинах реализуют не только выращенную на осетровой ферме рыбу, но и конфискованную у браконьеров.

Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау


Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау


Замороженные тушки рыбы на прилавке магазина

- Конфискат реализуем в магазинах только после постановления решения суда. Доход идёт в казну государства, - отметила Турсынгуль Жакыпова.

На сайте авиакомпании «Air Astana» сообщается, что рыбу в любом виде (свежую, замороженную, копченую, соленую, вяленую) можно перевозить только в зарегистрированном багаже. На борт самолета даже замороженную рыбу в ручной клади брать с собой нельзя.

Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау

Упакованный багаж


- С целью предотвращения протекания и распространения неприятного запаха, данная продукция принимается к перевозке только в прочной и неповреждённой упаковке, которая должна состоять, минимум, из трёх слоёв, первый и последний из которых – плотный полиэтилен. Всё должно быть закреплено (перемотано поверх упаковки) скотчем, - отмечается в информации авиакомпании.

Стоимость килограмма рыбы осетровых пород в Актау варьируется от 3500 до 4500 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:42
По словам Турсынгуль Жакыповой, в магазинах реализуют не только выращенную на осетровой ферме рыбу, но и конфискованную у браконьеров.

ВОТ!, эта последняя "фраза", очень интересная?!...
После того как выяснилось, что часть рыбы продавалось под крышей этой "фермы", которую сдавали на реализацию крышованные баркаши, а не выращенную грязных бассейнах...
А конфискат, уходил на стол в виде "призента", "блюстителям природы", и красным командирам погранцов...

Все мы ходим под богом.
 
 

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