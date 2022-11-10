Все по Закону! Где купить и как вывезти осетрину из Мангистау

Замороженные тушки рыбы на прилавке магазина







Упакованный багаж

В настоящее время провоз рыбы разрешен как на внутренних, так и на международных рейсах. Однако существует нормы провоза.На внутренних рейсах нет ограничений по килограммам, жители могут перевозить осетрину для личного пользования в неограниченном количестве, но обязательно наличие документов подтверждающих приобретение рыбы.По словам заместителя руководителя таможенного поста «Ауежай-Актау» департамента государственных доходов по Мангистауской области Малика Сатанбаева, на международных рейсах есть ограничения.- Согласно «Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», рыбу осетровых пород, ракообразные (живые, охлаждённые, мороженые) в количестве не более пяти килограммов на человека. Икру осетровых видов рыб в количестве не более 250 граммов. При себе пассажир обязан будет иметь накладную и чек о покупке, - рассказал Малик Сатанбаев.Какой документ на рыбу необходимо будет получить при покупке, чтобы не попасть под статью уголовного кодекса за незаконную перевозку осетра, рассказала Турсынгуль Жакыпова, директор ТОО «НПП «Казах осетр».- При приобретении рыбы осетровых пород в магазине продавец выдаёт накладную с чеком. Если покупатель захочет отправить рыбу, как груз авиасообщением, ему необходимо будет сделать заказ на нашей ферме и после этого помимо накладной с чеком ему будет выдана ещё и ветеринарная справка. Без этой справки груз отправлять запрещено. Данную справку официально может выдавать только наша организация, получив согласование от ветеринарной лаборатории, - сказала Турсынгуль Жакыпова.По словам Турсынгуль Жакыповой, в магазинах реализуют не только выращенную на осетровой ферме рыбу, но и конфискованную у браконьеров.- Конфискат реализуем в магазинах только после постановления решения суда. Доход идёт в казну государства, - отметила Турсынгуль Жакыпова.На сайте авиакомпании «Air Astana» сообщается, что рыбу в любом виде (свежую, замороженную, копченую, соленую, вяленую) можно перевозить только в зарегистрированном багаже. На борт самолета даже замороженную рыбу в ручной клади брать с собой нельзя.- С целью предотвращения протекания и распространения неприятного запаха, данная продукция принимается к перевозке только в прочной и неповреждённой упаковке, которая должна состоять, минимум, из трёх слоёв, первый и последний из которых – плотный полиэтилен. Всё должно быть закреплено (перемотано поверх упаковки) скотчем, - отмечается в информации авиакомпании.Стоимость килограмма рыбы осетровых пород в Актау варьируется от 3500 до 4500 тенге.