ОСМС: Ответы на часто задаваемые вопросы о консультативно-диагностической помощи

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Что делать, если в поликлинике нет нужного специалиста, и пациент не может получить нужную ему услугу?



- Медицинская организация при заключении договора с Фондом на оказание тех или иных медицинских услуг берет на себя обязательства предоставлять их в полном объеме. Если у поставщика нет возможности самостоятельно оказывать медицинские услуги, он обязан привлечь соисполнителя из числа поставщиков Фонда. Пациент получает услугу там по направлению. Если договор соисполнения отсутствует, его должны заключить.



В нашей поликлинике постоянно полная запись к узким специалистам. Сколько дней пациент может ждать прием?



- При острых и неотложных состояниях пациенту медицинская помощь оказывается незамедлительно. В плановом порядке пациент не должен ожидать получение консультативной или диагностической услуги свыше 10 дней, иначе это будет считаться нарушением. Фонд производит оплату на оказанные услуги только после проведения мониторинга качества оказания медпомощи. И правилами мониторинга по условиям договора предусмотрен дефект – длительность ожидания КДУ более 10 дней. Если поликлиника не может обеспечить своего пациента плановыми консультациями и обследованиями в срок, она должна привлекать соисполнителей для своевременного оказания услуг населению.



Правда ли, что система ОСМС намеренно вынуждает пациентов идти в частные клиники и получать все услуги платно?



- Напротив, одной из целей ОСМС при внедрении было повышение конкурентоспособности среди медицинских организаций за счет включения в число поставщиков частных клиник. Поликлиники получили право заключать договор соисполнения и направлять своих пациентов в любую клинику или поликлинику, которая является поставщиком Фонда, а пациенты получили возможность выбирать себе клинику, где могут получить необходимую услугу по направлению из своей поликлиники.



Входит ли витамин Д в пакет страховки? Дело в том, что я сдаю его обычно платно, в частной лаборатории?



- Витамин Д, как и множество других лабораторных анализов, покрывается пакетом ОСМС. Направление на обследование выдает участковый врач или узкий специалист на основании имеющихся показаний.



Медицинская организация предлагает пройти обследование платно, хотя я как застрахованный хочу пройти по ОСМС? Какова позиция Фонда в этом отношении?



- Платные услуги могут оказываться медицинской организацией на договорной основе и только по инициативе самих граждан, в том числе без направления специалистов. Но медорганизациям – поставщикам Фонда запрещается предоставление на платной основе медицинской помощи, которая положена пациенту по показаниям и входит в ГОБМП и (или) ОСМС. За это нарушение предусмотрена административная ответственность статьей 424 КоАП. Фонд защищает права пациента и принципиален в вопросах неправомерного оказания медицинских услуг населению на платной основе. При обращении со стороны пациента о направлении на платные услуги экспертами Фонда проводится внеплановый мониторинг. Если факт подтверждается, то к этой медицинской организации применяются штрафные санкции.



В случае возникновения вопросов, связанных с получением медицинской помощи, необходимо обратиться в Службу поддержки пациента в своей поликлинике.

Если разрешить ситуацию на месте не удалось, можно подать обращение в Фонд через официальные каналы обратной связи: Контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-bot в Telegram.