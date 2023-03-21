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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:40

Просмотров: 134

Директор бюро по правам человека в Мангистау: За 25 лет количество жертв торговли людьми не изменилось

Казахстанское Международное бюро по правам человека с 1998 года помогает жертвам торговли людьми. И за все эти годы число тех, кто оказался в рабстве, почти не меняется. Об этой проблеме, мигрантах и преступлениях против детей рассказал Александр Муха, директор филиала.

А.Муха. Фото автора
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности - неправительственная некоммерческая организация, образована летом 1993 года группой казахстанских правозащитников и активистов гражданского общества.

По словам Александра Мухи, в Казахстане сейчас много делается для человека и для соблюдения его прав.

- Меняется законодательство, меняются подходы, но, к сожалению, проблема остается до сегодняшнего дня. И проблема эта связана с тем, что не всегда срабатывают защитные механизмы, которые существуют и прописаны в нормативно-правовых актах, не всегда на местах срабатывает тот алгоритм действий, который необходимо принять для защиты прав человека, - говорит Александр Муха.

Защита прав детей
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2022 году в отношении детей совершено 2 005 преступлений (в 2021 году — 2088), количество преступлений против их половой неприкосновенности составило 719 (в 2021 году — 920), зарегистрировано 155 случаев совершенных суицидов среди детей (в 2021 году — 144).

В Казахстане принято много законодательных актов в защиту детей. Как говорит Александр Муха, в этом ключе есть положительные продвижения.

- Если брать наш регион, у нас реализовывался проект ЮНИСЕФ. В течение трех лет мы создали базу для нашего ювенального суда. Он так и назывался «Суд, дружественный ребенку». И он предполагал, чтобы ребенок, который становился или жертвой, или же попадал в рамки этих преступлений, не встречался со взрослыми людьми, которые стали виновниками. То есть с детьми работал психолог, были созданы условия, приближенные к домашним, где ребенок мог спокойно играть, через камеру в зал суда непосредственно он мог отвечать на вопросы, которые ему задавались при рассмотрении судебных дел. Кроме того, у нас сейчас есть такое понятие, как депонирование показаний, это тоже очень важный момент, потому что постоянное напоминание ребенку о том, что произошло, вызывает психологическую травму, которая очень долго не заживает, - подчеркнул Александр Муха.

Коалиция против пыток
Бюро по правам человека возглавляет коалицию против пыток в республике Казахстан. Буквально недавно был озвучен доклад, который коснулся и январских событий, произошедших в Казахстане в 2022 году. Доклад был представлен международной общественности и непосредственно генеральной прокуратуре и МВД РК.

- В ходе доклада как раз обращалось внимание на то, что к людям применялись пытки, хотя естественно были и возбуждены дела. Но многие дела не дошли до своего логического завершения. Особенно страшно было то, что в эти дела против пыток попадали и подростки, которые где-то случайно, где-то чисто из любопытсва оказались в тех местах, где происходили январские события. Но надо отдать должное: в этом плане и прокуратурой, и МВД приняты те рекомендации, которые были выработаны коалицией против пыток для того, чтобы усовершенствовать в дальнейшем механизмы рассмотрения таких дел, - проинформировал Александр Муха.

Миграционные процессы

Третье направление работы бюро – это миграционные процессы. В частности, работа с мигрантами, которые находятся у нас, в Мангистау. По официальным данным, которые специалисты нашего бюро получили от управления миграционной полиции, в Мангистауской области находятся более 4 тысяч мигрантов.

- Некоторые из них на сегодня не имеют возможности покинуть территорию РК в силу того, что у них просрочены документы, усилился режим нахождения их здесь в течение 90 дней и так далее. Немного не продумана процедура того, каким образом этим людям покидать территорию нашей страны, даже если им выписано предписание. Например, мигрант берет займ в банке, здесь он нарушает миграционное законодательство, его, естественно, выдворяют, но он не может выехать за пределы Казахстана из-за наличия займа. Причина в том, что он значится в базе, как должник банка. Он возвращается обратно и снова сталкивается с трудностями: работать ему нельзя, выплачивать долг не из чего, и он уходит в подполье, то есть становится нелегалом. А нелегалы - это люди, с которыми можно сделать все, что угодно. Это группа риска, из которой в принципе в дальнейшем могут формироваться жертвы торговли людьми, - говорит Александр Муха.

Торговля людьми

И четвертое направление работы бюро - это торговля людьми. Филиал занимается этой проблемой с 1998 года.

- Если проанализировать эту проблему за все эти годы, можно сделать вывод, что количество жертв торговли людьми мало меняется. Вроде бы как и стандарты разработаны, и политика государства направлена на то, чтобы предотвратить эти международные и транснациональные преступления. Но все-таки я бы не сказал, что на сегодняшний день есть улучшения. Может быть, в скором времени будет лучше, потому что разработан закон, который находится на рассмотрении и должен быть принят новым составом Парламента. Возможно, когда будет законодательная основа, у нас все-таки будет разработан и механизм, и алгоритм того, каким образом оказывать помощь этим людям. Каким образом их поддерживать, если они стали жертвами на территории Казахстана, - отмечает Александр Викторович.

По его словам, если вдруг человек попал в подобную ситуацию, он обязательно должен написать заявление и сотрудничать с органами внутренних дел. Но, к сожалению, многие не хотят этого делать, а просто хотят вернуться домой. Поэтому Бюро в таких случаях и признает их жертвами, чтобы хоть как-то помочь.

- У нас есть фонд, при помощи которого мы можем купить билет, получить сертификат на возвращение и отправить непосредственно домой таких людей. Этот проект у нас реализуется уже третий год. Мигрантам и жертвам торговли людьми, которых мы выявили и которые находятся в очень тяжелом положении, мы оказываем гуманитарную помощь. Предоставляем набор продуктов на 20 тысяч тенге, если необходимо, мы можем приобрести им одежду, особенно в холодное время года. С начала года мы запросили такую помощь четырем лицам, которых мы признали жертвами торговли людьми. И до этого у нас было еще шесть человек, признанных жертвами торговли. В 2022 году помощь получили 18 человек, - рассказал Александр Муха.

Поскольку Бюро сотрудничает с неправительственными организациями, а также с МВД Узбекистана, из соседней страны часто приходят письма с просьбой разыскать их людей, которые отправляются в Казахстан на заработки.

- Как видите, проблемы пока остаются. Но есть положительное стремление государства к тому, чтобы эти проблемы искоренить. Разумеется, этого мало, необходимо, чтобы и само общество правильно воспринимало проблему, связанную с жертвами. И чтобы все-таки была нулевая терпимость к людям, которые вынуждены покидать свою страну и отправляться куда-то на заработки, - резюмировал Александр Муха.



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