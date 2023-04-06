Об оплате ОСМС для работников и работодателей рассказали в Мангистауском филиале фонда соцмедстрахования

Что нужно знать наёмным работникам и работодателям о платежах в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)?



За работника поступает два вида платежа:



1) Отчисления уплачивает работодатель из собственных средств. В 2023 году их размер составляет 3 процента от размера зарплаты работника. Максимальный размер отчислений не может превышать 3 процентов от 10 МЗП (3%*10*70000=21000 тенге);



2) Взносы работодатель удерживает из заработной платы работника в размере 2 процентов. При этом максимальный размер отчислений не может превышать 2 процентов от 10 МЗП (2%*10*70000=14000 тенге).



Необходимо отметить, что работодатель должен информировать работника о взносах и отчислениях за ОСМС.



Оплату можно произвести через любое отделение банка на счет:

KZ92009MEDS368609103

БСН 160440007161

БСК GCVPKZ2A

Код назначения платежа – 121 (отчисления), 122 (взносы).



1. Удерживать ли взносы у работника с инвалидностью?



Вопрос: У нас небольшая частная фирма. Приняли на работу программиста, у которого официально оформлена инвалидность из-за хромоты. Должны ли мы платить за него отчисления и удерживать взносы на ОСМС из заработной платы?



Ответ: Люди, имеющие инвалидность, входят в льготные категории населения, взносы на ОСМС, за которых платит государство. То есть работодатель не уплачивает за них отчисления и не удерживает взносы.



Работодатель не делает платежи на ОСМС за следующие категории работников:



- дети;

- получатели пенсионных взносов;

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Кұміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

- лица с инвалидностью;

- лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

- лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет.



2. Как платить, если недавно устроился на работу?



Вопрос: Я трудоустроился в сентябре 2022 года, до этого официально не работал два года. Работодатель регулярно оплачивает за меня отчисления и взносы ОСМС. Недавно пошёл в поликлинику и узнал, что не застрахован. Почему так вышло, ведь за меня платят? Как теперь получить статус?



Ответ: Вы отметили, что не работали два года. По всей видимости, в этот период Вы не производили оплату взносов на ОСМС. Статус «ЗАСТРАХОВАН» присваивается при двух вариантах: если имеется оплата за 12 предыдущих месяцев или за 12 будущих.



Так как Вы сейчас работаете и за Вас идут поступления, делать оплату на год вперед Вы не сможете. В Вашей ситуации нужно оплатить взносы за пропущенные периоды, но не больше чем за 12 прошлых месяцев. Платить нужно в качестве самостоятельного плательщика, то есть за апрель, май, июнь, июль, август 2022 года по 3000 тенге (размер взноса в 2022 году) за каждый месяц в отдельности. Далее у Вас есть платежи, которые производил работодатель. После оплаты пропущенных периодов статус Вам присвоят через 2-3 дня, как только платежи пройдут обработку Государственной корпорацией «Правительство для граждан».



3. Работодатель не производит оплату взносов и отчислений



Вопрос: Я работаю у частника, но он не делает за меня положенные взносы и отчисления. Мне срочно нужно получить медицинскую помощь в пакете ОСМС, что мне нужно сделать?



Ответ: Если работодатель за Вас не производит обязательные регулярные взносы и отчисления, то он нарушает законодательство в трудовой, социальной и налоговой сфере. За это предусмотрена ответственность.

Для получения медицинской помощи в системе ОСМС у Вас должен быть статус «ЗАСТРАХОВАН». Получить его можно двумя способами: оплатить взносы за прошлые 12 месяцев или за будущие 12 месяцев. Каждый месяц нужно оплачивать в отдельности. При этом учтите, что в 2022 году размер взноса на ОСМС для самостоятельных плательщиков составлял 3 000 тенге, в 2023 году – 3 500 тенге, в связи с повышением размера минимальной заработной платы.



4.Должны ли удерживать взносы с многодетной матери?



Вопрос: Женщина работает на предприятии, у неё пятеро детей, но медалей нет. Должна ли бухгалтер удерживать с её заработной платы взносы, если она многодетная мать?



Ответ: Работодатель не уплачивает взносы и отчисления за работников, которые входят в льготные категории, в том числе за многодетных матерей, награждённых подвесками Алтын алқа», «Кұміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награждённых орденами «Материнская слава» I и II степени.



Если у данной работницы нет таких наград, то она не освобождается от платежей на ОСМС. Поэтому работодатель оплачивает за нее взносы (удерживая их с ее заработной платы), и отчисления (за счет собственных средств), как того требует законодательство.



5.Должны ли удерживать взносы с работающего студента-очника?



Вопрос: Я учусь очно и устроился работать в кафе. С моей зарплаты удержали взносы на ОСМС. Но я знаю, что и так застрахован, за меня государство платит. Прав ли работодатель?



Ответ: Вы правы. Если Вы студент очного отделения, то входите в льготную категорию, и взносы на ОСМС за Вас платит государство. При этом работодатель не должен делать удержаний с Вашей заработной платы. Вы можете предоставить на работе справку из учебного заведения, в которой будет указан период обучения.



6.Сколько времени сохраняется статус у наемного работника?



Вопрос: У нас на работе все обязательные платежи проводят с опозданием, например, за март заплатят только в апреле. Будет ли у меня сохраняться статус застрахованного в таком случае? Слышал, что каждый месяц он обнуляется, если не платить вовремя.



Ответ: Видимо, Вы слышали подобное о платеже единой совокупного платежа. Действительно, самозанятые граждане должны своевременно оплачивать ЕСП, так как в случае неоплаты в следующем месяце статус застрахованного будет утерян. Этот вид платежа нельзя совершить за истекший месяц.



Что касается взносов для работников, то у них, как и у других категорий плательщиков, кроме ЕСП, статус сохраняется в течение трёх месяцев с даты последней оплаты. Если работодатель произвел платеж взноса за февраль, то ваш статус в системе ОСМС будет условно сохраняться до мая. За это время работодатель сможет осуществить платежи, предусмотренные законодательством РК. Таким образом, оплата взносов за март в апреле не вызовет утерю статуса.



7.Как делать расчёт взносов из двух мест работы?



Вопрос: Если гражданин трудится на двух работах, то взносы на ОСМС должны удерживать бугалтера обеих организаций? Но мы не знаем размер заработной платы сотрудника в другом месте, поэтому сумма взносов и отчислений может превысить ограниченние. Как поступить?



Ответ: Верно, отчисления на ОСМС за работника (за счёт средств работодателя) должны производиться с каждого места работы, но не более 21 000 тенге (3% от 10 МЗП) в месяц от каждого работодателя. Обратная ситуация со взносами, которые удерживаются из зарплаты работника. Они должны рассчитываться совокупно со всех мест работы и в месяц не могут превышать 14 000 тенге в общем (2% от 10-кратной МЗП).



Сотрудник должен предоставить вам справку о заработной плате с другого места работы. К примеру, если в первой организации он получает 450 000 тенге, а у вас 350 000 тенге, то взносы вы рассчитываете только с 250 000 тенге (700 000 – 450 000 = 250 000). Если же в общем доход составляет менее 700 000 тенге, то расчет делается с полного размера заработной платы в каждой организации.



8.Как не утерять статус застрахованного при длительном отпуске?



Вопрос: Официально трудоустроен, вышел в длительный отпуск на 56 дней. Бухгалтер проводит оплату всех отчислений один раз, и в следующем месяце у меня будет пробел. Что сделать, чтобы оставаться застрахованным в ОСМС?



Ответ:Вашему работодателю нужно правильно распределить платежи на ОСМС. Если отпуск составляет более одного месяца, то необходимо разделить платежи на ОСМС по периодам.



Например, работник находится в отпуске в течение апреля и мая. В этом случае нужно, чтобы бухгалтер оплатил платежи не одной суммой, а разбил их на два периода: заплатил часть взносов за март и часть за апрель, отчисления тоже оплатил за март и за апрель.



9.Как получить статус работающим беременным?



Вопрос: Беременная женщина официально работает с января 2023 года. До этого оплату взносов не производила. Сейчас она не может встать на учет, так как не застрахована. Что нужно делать?



Ответ:Для того, чтобы получить статус «ЗАСТРАХОВАН», этой женщине нужно оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за пропущенные периоды из последних 12 месяцев. Если работодателем совершены платежи с января по март 2023 года, то ей нужно оплатить по 3000 тенге (размер взносов в 2022 году) с апреля по декабрь 2022 года в отдельности.

В льготную категорию эта беременная женщина не попадает, так как является работающей.



10.Как сохранить статус, если уволился?



Вопрос: Я уволился с работы в феврале. Ранее все платежи за меня производились. Могу ли я сам продолжать оплату взносов, чтобы оставаться застрахованным в ОСМС?



Ответ: Платежи на ОСМС являются обязательными для всех, чтобы быть застрахованными и иметь доступ к медицинской помощи в системе ОСМС. Поэтому, если Вы уволились, необходимо продолжать оплату взносов на ОСМС, но уже в качестве самостоятельного плательщика – по 3500 тенге в месяц или в качестве плательщика единого совокупного платежа (ЕСП). Размер ЕСП разнится в зависимости от места проживания человека. Если проживает в городе областного, республиканского значения или в столице, то платить нужно 1 МРП или 3063 тенге в 2023 году, жители остальных населенных пунктов платят по 0,5 МРП или 1725 тенге в этом году.

При следующем трудоустройстве работодатель будет производить оплату взносов и отчислений. Таким образом, Вы не допустите образование задолженности и сохраните свой статус.



Если у вас остались вопросы или возникли проблемы с получением медицинской помощи, обратитесь в Службу поддержки пациента в своей поликлинике.



Подать обращение в Фонд социального медицинского страхования и проверить статус застрахованности можно через:

• официальный сайт fms.kz,

• контакт-центр 1406,

• мобильное приложение Qoldau 24/7

• SaqtandyryBot в Telegram.



Проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведённых платежах можно посредством государственной услуги «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и взносов в системе обязательного социального медицинского страхования» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».