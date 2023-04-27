Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Апреля
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.21 KZT
  • €1 = 503.47 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 0

В Мангистауском филиале Фонда соцмедстрахования напомнили о правах пациентов

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования напомнили, что каждый человек должен иметь возможность в любое время и в любом месте получать необходимую ему медицинскую помощь.

Е.Космаганбетов. Фото предоставлено филиалом
С введением системы социального медицинского страхования каждый застрахованный имеет право на своевременное получение медицинских услуг в полном объеме, независимо от размера отчислений и взносов. Пакет ОСМС включает основные медицинские услуги, необходимые пациентам.

- В частности, сюда входят дорогостоящие анализы, обследования, консультации врачей, а также операции с использованием высоких технологий, причем, многие из них стоят по несколько миллионов тенге. Граждане же могут ежемесячно вносить по 3500 тенге в качестве самостоятельных плательщиков и получать эти услуги без дополнительной оплаты. Фонд социального медицинского страхования в первую очередь заинтересован в решении проблем каждого пациента. При поступлении жалобы эксперты Фонда оперативно отреагируют и разрешат ситуацию на месте, - отметил Елдеш Космаганбетов, директор филиала Фонда соцмедстрахования.

В Мангистауской области застрахованными являются около 660 тысяч граждан. В том числе есть категории граждан, за которых взносы на ОСМС перечисляет государство.

Кто входит в данную категорию?

Это несовершеннолетние, официально зарегистрированные безработные, неработающие беременные, неработающие родители, воспитывающие ребенка до трех лет, а также находящиеся в декретном отпуске по беременности и родам, лица с инвалидностью, безработные, ухаживающие за ребенком с инвалидностью или лицами с инвалидностью первой группы, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, неработающие кандасы, студенты-очники, неработающие получатели адресной социальной помощи, лица, отбывающие наказание и находящиеся в следственных изоляторах, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа»,«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

- Все эти граждане могут получать медицинские услуги за счет ОСМС в полном объеме. Для них это отличная поддержка со стороны государства. Например, люди, не имеющие работы и источников дохода, имеют право обратиться в Центр занятости по месту жительства и зарегистрироваться в качестве официальных безработных. Тогда они войдут в льготную категорию и взносы платить за них будет государство, - напомнил Елдеш Космаганбетов.

В филиале Фонда социального медицинского страхования призвали граждан проходить плановое обследование за счет ОСМС для предупреждения развития заболеваний, а также просит тех, кто еще не застрахован, не пренебрегать своим здоровьем и обратиться за получением медицинской помощи, предварительно получив статус «ЗАСТРАХОВАН».

- Благодаря профилактическим обследованиям можно выявить серьезные заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение. Скрининги проходят в определенном возрасте граждане, которые не имеют жалоб и не состоят на учете по заболеваниям. В этом году Мангистауским филиалом Фонда социального медицинского страхования на проведение медицинскими организациями скрининговых исследований и профилактических осмотров населения предусмотрено более 3 млрд. тенге, - поделился директора филиала.

Жители могут пройти скрининг в поликлинике, к которой прикреплены, по приглашению участковой медсестры. При достижении необходимого возраста граждане могут обратиться в поликлинику и самостоятельно.
В филиале подчеркнули, что работодатели должны отпускать работников пройти скрининг в течение рабочего времени с сохранением должности и средней заработной платы, согласно ст. 87 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Какие скрининговые обследования доступны городскому населению?

Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет проходят скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска.

Какие скрининги проводятся для сельского населения:

- мужчины и женщины в возрасте от 18 до 29 лет - на раннее выявление поведенческих факторов риска, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы;
- мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет - на ранее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний почек;
- мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет - на раннее выявление заболеваний органов дыхания;
- мужчины в возрасте от 55 до 70 лет - на раннее выявление рака предстательной железы.

Если у вас возникли дополнительные вопросы касательно прохождения скринингов, вы можете задать их своему участковому врачу или Службе поддержки пациентов в своей поликлинике.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика