В Мангистауском филиале Фонда соцмедстрахования напомнили о правах пациентов

С введением системы социального медицинского страхования каждый застрахованный имеет право на своевременное получение медицинских услуг в полном объеме, независимо от размера отчислений и взносов. Пакет ОСМС включает основные медицинские услуги, необходимые пациентам.



- В частности, сюда входят дорогостоящие анализы, обследования, консультации врачей, а также операции с использованием высоких технологий, причем, многие из них стоят по несколько миллионов тенге. Граждане же могут ежемесячно вносить по 3500 тенге в качестве самостоятельных плательщиков и получать эти услуги без дополнительной оплаты. Фонд социального медицинского страхования в первую очередь заинтересован в решении проблем каждого пациента. При поступлении жалобы эксперты Фонда оперативно отреагируют и разрешат ситуацию на месте, - отметил Елдеш Космаганбетов, директор филиала Фонда соцмедстрахования.



В Мангистауской области застрахованными являются около 660 тысяч граждан. В том числе есть категории граждан, за которых взносы на ОСМС перечисляет государство.



Кто входит в данную категорию?



Это несовершеннолетние, официально зарегистрированные безработные, неработающие беременные, неработающие родители, воспитывающие ребенка до трех лет, а также находящиеся в декретном отпуске по беременности и родам, лица с инвалидностью, безработные, ухаживающие за ребенком с инвалидностью или лицами с инвалидностью первой группы, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, неработающие кандасы, студенты-очники, неработающие получатели адресной социальной помощи, лица, отбывающие наказание и находящиеся в следственных изоляторах, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа»,«Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.



- Все эти граждане могут получать медицинские услуги за счет ОСМС в полном объеме. Для них это отличная поддержка со стороны государства. Например, люди, не имеющие работы и источников дохода, имеют право обратиться в Центр занятости по месту жительства и зарегистрироваться в качестве официальных безработных. Тогда они войдут в льготную категорию и взносы платить за них будет государство, - напомнил Елдеш Космаганбетов.



В филиале Фонда социального медицинского страхования призвали граждан проходить плановое обследование за счет ОСМС для предупреждения развития заболеваний, а также просит тех, кто еще не застрахован, не пренебрегать своим здоровьем и обратиться за получением медицинской помощи, предварительно получив статус «ЗАСТРАХОВАН».



- Благодаря профилактическим обследованиям можно выявить серьезные заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение. Скрининги проходят в определенном возрасте граждане, которые не имеют жалоб и не состоят на учете по заболеваниям. В этом году Мангистауским филиалом Фонда социального медицинского страхования на проведение медицинскими организациями скрининговых исследований и профилактических осмотров населения предусмотрено более 3 млрд. тенге, - поделился директора филиала.



Жители могут пройти скрининг в поликлинике, к которой прикреплены, по приглашению участковой медсестры. При достижении необходимого возраста граждане могут обратиться в поликлинику и самостоятельно.

В филиале подчеркнули, что работодатели должны отпускать работников пройти скрининг в течение рабочего времени с сохранением должности и средней заработной платы, согласно ст. 87 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».



Какие скрининговые обследования доступны городскому населению?



Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет проходят скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска.



Какие скрининги проводятся для сельского населения:



- мужчины и женщины в возрасте от 18 до 29 лет - на раннее выявление поведенческих факторов риска, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы;

- мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет - на ранее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний почек;

- мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет - на раннее выявление заболеваний органов дыхания;

- мужчины в возрасте от 55 до 70 лет - на раннее выявление рака предстательной железы.



Если у вас возникли дополнительные вопросы касательно прохождения скринингов, вы можете задать их своему участковому врачу или Службе поддержки пациентов в своей поликлинике.