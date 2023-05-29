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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 215

Как получить бесплатные лекарства: в Мангистауском филиале фонда медстрахования рассказали алгоритм действий

О путях получения бесплатных лекарственных средств рассказала главный эксперт отдела оценки качества медицинской помощи и мониторинга договорных обязательств Мангистауского филиала фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Актилек Жукенова.

А.Жукенова. Фото предоставлено филиалом
Бесплатная выдача лекарственных средств на амбулаторном уровне осуществляется на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 75 «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)».

- Согласно этому приказу, пациенты, участвующие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), имеющие инфекционные, простейшие, паразитарные заболевания, гельминтозы, грибковые инфекции, заболевания пищеварения, крови, органов и отдельных нарушений, включающих иммунный механизм, заболевания нервной системы, органов зрения, слуха и дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительных тканей, а также сердечно-сосудистые заболевания и т. д., могут получать лекарства по группам заболеваний бесплатно, - прокомментировала Актилек Жукенова.

По словам главного эксперта, за первые пять месяцев текущего года в системе ОСМС бесплатными лекарственными средствами в Мангистауской области обеспечены 44 615 взрослых и 5 654 ребенка. В 2022 году бесплатные лекарства получили 59 379 взрослых и 23 417 детей.

Что нужно для получения бесплатных лекарств?

Прежде всего, необходимо прикрепиться к поликлинике, фельдшерско-акушерскому пункту или врачебной амбулатории, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь.

Во-вторых, пациент должен состоять на диспансерном учете по болезни. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту, пройти соответствующие анализы и получить заключение квалифицированного специалиста.

Бесплатный рецепт назначается только участковым терапевтом и специалистом узкого профиля. В случае отсутствия врачей, в сельских населенных пунктах выписывают рецепты средний медицинский работник, проводящий амбулаторный прием больных.

Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно получить в клинике, которая является поставщиком Фонда медицинского страхования. Вам не нужно платить за лекарственный препарат, достаточно предъявить фармацевту выданный рецепт и удостоверение личности.

- В случае необеспечения медицинским учреждением лекарственными средствами, отпускаемыми на амбулаторном уровне, можно обратиться по каналам связи Фонда социального медицинского страхования, - отметила Актилек Жукенова.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



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