Как получить бесплатные лекарства: в Мангистауском филиале фонда медстрахования рассказали алгоритм действий

Бесплатная выдача лекарственных средств на амбулаторном уровне осуществляется на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 75 «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)».



- Согласно этому приказу, пациенты, участвующие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), имеющие инфекционные, простейшие, паразитарные заболевания, гельминтозы, грибковые инфекции, заболевания пищеварения, крови, органов и отдельных нарушений, включающих иммунный механизм, заболевания нервной системы, органов зрения, слуха и дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительных тканей, а также сердечно-сосудистые заболевания и т. д., могут получать лекарства по группам заболеваний бесплатно, - прокомментировала Актилек Жукенова.



По словам главного эксперта, за первые пять месяцев текущего года в системе ОСМС бесплатными лекарственными средствами в Мангистауской области обеспечены 44 615 взрослых и 5 654 ребенка. В 2022 году бесплатные лекарства получили 59 379 взрослых и 23 417 детей.



Что нужно для получения бесплатных лекарств?



Прежде всего, необходимо прикрепиться к поликлинике, фельдшерско-акушерскому пункту или врачебной амбулатории, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь.



Во-вторых, пациент должен состоять на диспансерном учете по болезни. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту, пройти соответствующие анализы и получить заключение квалифицированного специалиста.



Бесплатный рецепт назначается только участковым терапевтом и специалистом узкого профиля. В случае отсутствия врачей, в сельских населенных пунктах выписывают рецепты средний медицинский работник, проводящий амбулаторный прием больных.



Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно получить в клинике, которая является поставщиком Фонда медицинского страхования. Вам не нужно платить за лекарственный препарат, достаточно предъявить фармацевту выданный рецепт и удостоверение личности.



- В случае необеспечения медицинским учреждением лекарственными средствами, отпускаемыми на амбулаторном уровне, можно обратиться по каналам связи Фонда социального медицинского страхования, - отметила Актилек Жукенова.



Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.