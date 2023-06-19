В Актау отмечается рост заболеваемости эхинококкозом

Со слов врача-эпидемиолога, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост заболевания на четыре факта.



- За пять месяцев текущего года в Актау уже зарегистрировано четыре случая эхинококкоза у людей, два из них у детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года идёт рост заболеваемости на четыре случая, - прокомментировала Татьяна Левкевич.



Что такое эхинококкоз?

Эхинококкоз – болезнь, передаваемая людям от животных и вызываемая ленточными червями. Двумя основными формами эхинококка являются гидатиозный эхинококкоз, который поражает печень, и альвеолярный эхинококкоз, поражающий легкие. В организме человека паразиты существуют в виде личинки, которая имеет вид однокамерного или многокамерного пузыря. По-другому пузырь называется эхинококковой кистой, состоящей из двух оболочек: наружной и внутренней. Внутри находится жидкость с новыми зародышами. Во внутренней оболочке находятся специальные участки, которые обладают способностью рождать новые личинки. Киста медленно, но верно увеличивается в размерах, сдавливая окружающие ткани и нарушая их функции.



Каковы симптомы эхинококкоза?

По словам Татьяны Левкевич, эхинококкоз – это не острое заболевание, поэтому симптомы болезни могут не проявляться или не ощущаться зараженным человеком на протяжении многих месяцев и даже лет с момента заболевания.



- Бессимптомный инкубационный период болезни может продолжаться многие годы до тех пор, пока кисты не разовьются до таких размеров, при которых появляются клинические признаки. Соответственно, приблизительно половина всех пациентов, которые проходят медицинское лечение от инфекции, начинают получать его через несколько лет после первоначального инфицирования паразитом, - отметила главный специалист.



Каковы клинические признаки заболевания?

Боли в области живота, тошнота и рвота часто наблюдаются в случае, если кисты находятся в печени. Если поражены легкие, клинические признаки включают хронический кашель, боли в груди и нехватку дыхания. Другие признаки зависят от расположения кисты и от давления, оказываемого на прилегающие ткани. Неспецифические признаки включают анорексию, потерю веса и слабость. Личиночные метастазы могут распространяться либо в органы, прилегающие к печени, например, селезенку, либо в отдаленные места - легкие, мозг, после распространения паразитов через кровеносную и лимфатическую системы.



Если болезнь не лечить?



При отсутствии лечения эхинококкоз прогрессирует и приводит к смертельному исходу.



Каковы пути передачи эхинококка?

Эхинококк при развитии проходит несколько последовательных стадий. Среди домашних животных окончательным хозяином считается собака, однако в некоторых случаем хозяином может стать и кошка. Зрелые черви паразитируют в кишечнике животных. Яйца вместе с каловыми массами выделяются в окружающую среду и попадают на землю, в воду, овощи, фрукты. Часть яиц может попасть в кишечник сельскохозяйственных животных - коз, овец, свиней, крупного и мелкого рогатого скота, вместе с поедаемой травой, зараженными кормами, инфицированной водой. Внутри их организма личинки попадают в печень, легкие, и реже другие органы, где и находятся длительное время.



- Человек может свободно заразиться эхинококком, если съест термически плохо обработанное мясо зараженных животных. Один человек не может заразиться от другого бытовым и контактным путем. Еще один путь распространения болезни – это несоблюдение правил обычной гигиены. Когда, например, ребенок или взрослый, не помыв свежесобранные ягоды или поиграв с собакой на улице, также не помоет руки и начнет грызть ногти или принимать пищу. У этой категории людей есть все шансы заразиться данным заболеванием, - подчеркнула врач-эпидемиолог.



Какова диагностика заболевания?



По словам Татьяны Левкевич, диагноз ставят на основе симптомов и по результатам ультразвукового исследования или рентгенографии. В настоящее время для помощи в постановке диагноза используют иммунологические исследования, из которых наибольшей эффективностью обладает иммуноферментный анализ (ИФА).



- Это заболевание у людей практически не поддаётся консервативному лечению. Необходима операция по удалению, образовавшейся в результате заражения эхинококкозом, кисты. Заболевшие эхинококкозом после проведенного лечения должны находиться на диспансерном учете. Диспансеризация проводится на протяжении пяти лет. В первые три года больные дважды в год проходят комплексное обследование, по истечении трех лет – один раз в год, - комментирует главный специалист.



Каковы меры профилактики?

В первую очередь, как говорит врач-эпидемиолог, важно помнить о путях передачи инфекции, чтобы снизить риск заражения до минимума. Профилактикой распространения эхинококкоза служит регулярная дегельминтизация собак и исключение поедания ими сырой овечьей требухи.



- Основным же методом профилактики является соблюдение элементарных гигиенических правил, которые выполняются после контакта с собаками и другими животными; перед приемом пищи; после туалета. Своевременное мытье рук с использованием мыла после вышеописанных действий предотвратит попадание инфекции внутрь организма. Воду из родников, колодцев и других природных источников в первую очередь необходимо кипятить. Тщательная термическая обработка мяса также очень важна, потому что в нем могут содержаться личинки эхинококка, - советует главный специалист управления санэпидконтроля города.