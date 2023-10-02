Единого совокупного платежа в 2024 году не будет: как платить ОСМС в Мангистау

Когда и с какой целью был введён ЕСП?

По словам Елдеша Космаганбетова, ЕСП изначально был введён временно на пять лет (с 1 января 2019 до 1 января 2024 года) для неформально занятых граждан, для предпринимателей, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, для тех, кто оказывает услуги и реализует продукцию личного подсобного хозяйства при обороте менее 1 175 МРП в год. Однако этой нормой, со слов директора филиала, пользуются безработные и не имеющие постоянной работы граждане, беременные женщины для получения социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет.



Каков размер ЕСП?

Единый совокупный платеж равен размеру одного месячного расчетного показателя для жителей городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП для жителей остальных населенных пунктов. То есть, в этом году размер ЕСП составляет 3 450 тенге и 1 725 тенге, соответственно.



В чем преимущество ЕСП?

Удобство применения ЕСП заключается в том, что за его неуплату не предусмотрено каких-либо штрафов. Однако самозанятый человек теряет статус застрахованного, если не производит платеж вовремя, то есть, за текущий месяц. Поэтому важно не пропускать периоды или вносить предоплату за предстоящие месяцы.



- Основная и единственная цель единого совокупного платежа – привлечение самозанятых граждан в систему обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. То есть, это был льготный период с низкими платежами. Сейчас поэтапно внедряется декларирование доходов физических лиц. Граждане, которые ранее не регистрировали свою деятельность, должны зарегистрироваться в качестве предпринимателя или обрести статус наемного работника, – сказал Елдеш Космаганбетов.



Будет ли введен другой вид оплаты, если в следующем году ЕСП не будет?



Граждане, оплатившие ЕСП, в дальнейшем могут производить оплату в качестве самостоятельных плательщиков (в 2023 году – по 3 500 тенге).



- Необходимо учесть, что для получения статуса застрахованного граждане должны иметь платежи за 12 месяцев. Если самозанятый имеет оплату ЕСП за истекший год, то с 2024 года он может ежемесячно производить оплату в качестве самостоятельного плательщика. Если же оплата произведена за неполный год, например, за семь месяцев в 2023 году, то необходимо оплатить еще пять оставшихся неоплаченных месяцев в качестве самостоятельного плательщика по 3 500 тенге за каждый. Со следующего года так же продолжать платить ежемесячные взносы. Тем же, кто оплатил ЕСП за три-четыре месяца в текущем году, будет выгоднее оплатить взносы за будушие 12 месяцев и получить статус застрахованного на год вперед, - пояснил директор филиала.



Что делать жителям сельской местности?



По словам Елдеша Космаганбетова, жители сельской местности, не имеющие стабильного дохода (это около 90 тыс. человек), могут остаться вне системы ОСМС. В этой связи там проводится разъяснительная работа.



- Пока же граждане будут продолжать оплачивать ЕСП до окончания года. Чтобы не потерять статус застрахованного в 2024 году, граждане могут регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оплачивать взносы как самостоятельные плательщики, - отметил директор филиала.



Оплата принимается в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях «Казпочты». При совершении платежа необходимо указать индивидуальный идентификационный номер плательщика и период, за который производится платеж.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или возникли проблемы с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в «Службу поддержки пациентов» в своей клинике. Если разрешить ситуацию на месте не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для вас каналам связи:

• мобильное приложение Qoldau 24/7,

• официальный сайт fms.kz

• @SaqtandyrýBot в Telegram

• Контакт-центр 1414.

В Фонде также напомнили, что проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах также можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в системе обязательного социального медицинского страхования в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов».