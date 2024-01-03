Как будут платить налоги жители Мангистау с 2024 года

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что Главой государства 12 декабря прошлого года был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».



Оба Закона предусматривают следующие изменения и дополнения:



- исключение обязанности по хранению в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- введение обязательства организаторов игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, предоставлять в Комитет сведения об участниках азартной игры и пари, и их выигрышах путем интеграции информационных систем (вводится в действие по истечении 60 дней со дня первого официального опубликования);

- предоставление права органам государственных доходов передавать сведения для использования их в информационно-аналитическую систему «Smart Data Ukimet» при отборе субъектов контроля на проверку без человеческого участия в автоматическом режиме (вводятся в действие с 1 января 2024 года);

- введение обязанности налогоплательщика при подтверждении местонахождения представить в явочном порядке в орган государственных доходов письменное пояснение о причинах отсутствия в момент налогового обследования, с приложением копий документов и оригинала (для сверки) или нотариально засвидетельствованных копий документов (вводятся в действие с 1 января 2024 года).



По камеральному контролю (вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования):



- исключение обязательства налогоплательщика в представлении документов с приложением выписок из регистров налогового и бухгалтерского учета и документов, относящихся к указанным нарушениям, к пояснению о несогласии с нарушениями, выявленными по результатам камерального контроля;

- замена обязанности налогоплательщика по приложению копий документов, подтверждающих факт осуществления операций (сделок), указанных в нарушениях, на обязанность по указанию обстоятельств, подтвержденных документами по осуществлению операций (сделок), указанных в уведомлении;

- исключение обязательства по предоставлению пояснения с указанием обстоятельств несогласия и обязательным приложением документов для уведомлений со средним уровнем риска, с сохранением данного обязательства только для уведомлений с высоким риском;

- исключение права органов государственных доходов по вынесению решения о признании уведомления неисполненным по уведомлениям со средней степенью риска, с сохранением такого права только по уведомлениям с высокой степенью риска;

- исключение из числа оснований для приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщика - наличие решения органа государственных доходов о признании неисполненным уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

- отмена распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам;

- дополнение основанием для проведения тематической проверки вопрос определения налогового обязательства по взаиморасчетам с налогоплательщиком (налогоплательщиками), в отношении которого (которых) органом государственных доходов применены ограничения, по выписке электронных счетов фактур;

- замена оснований для проведения тематической проверки в части «неисполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) уведомления» на «подтверждения наличия нарушений, указанных в уведомлении».

- информирование налогоплательщиков о решении об ограничении выписки электронных счетов-фактур следующими дополнительными способами: по почте заказным письмом с уведомлением или налогоплательщику под подпись;

- предоставление возможности направления налогоплательщиком (налоговым агентом) жалобы на уведомление о результатах проверки, посредством портала электронного правительства, а также направление органом государственных доходов решения по жалобе в электронном виде, с удостоверением посредством электронной цифровой подписи.



По корпоративному подоходному налогу:



- уточнение редакции в части, что не относятся на вычеты затраты по нематериальным услугам, приобретенным у нерезидента – взаимосвязанной стороны управленческих, консультационных, консалтинговых, аудиторских, дизайнерских, юридических, бухгалтерских, адвокатских, рекламных, маркетинговых, франчайзинговых, финансовых (за исключением расходов по вознаграждению), инжиниринговых, агентских услуг, роялти, права на использование объектов интеллектуальной собственности исключительно когда такой нерезидент – взаимосвязанная сторона зарегистрирован в государстве со льготным налогообложением.

Данное условие также распространяется на связанную норму в целях уменьшения налогооблагаемого дохода по вышеуказанным услугам (вводятся в действие с 1 января 2023 года).



По налогообложению микрофинансовых организаций:



- не признается в качестве дохода, доход от снижения размеров провизий (резервов) для целей исчисления корпоративного подоходного налога, созданных микрофинансовой организацией в случае уменьшения размера требования к должнику в связи с прощением такой организацией безнадежной задолженности по микрокредиту и вознаграждению по нему в пределах максимального размера соотношения общей суммы прощенных за налоговый период безнадежной задолженности по микрокредитам и вознаграждения по ним к сумме основного долга на начало налогового периода (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- не рассматривается в качестве годового дохода физического лица, подлежащего налогообложению, доход от прекращения обязательств по кредиту (займу, микрокредиту) если прекращение обязательств проведено в результате прощения задолженности по кредиту (займу, микрокредиту), выданному банком (микрофинансовой организацией), в том числе по основному долгу, вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу), а также по уплаченной кредитором государственной пошлине (вводится в действие с 1 января 2024 года).



По изменению налогообложения государственных эмиссионных ценных бумаг:



- исключение права по уменьшению налогооблагаемого дохода на сумму дохода в виде вознаграждений по государственным эмиссионным ценным бумагам, а также дохода от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных ценных бумаг, уменьшенных на убытки от реализации государственных эмиссионных ценных бумаг (вводятся в действие с 1 января 2030 года);

- не применяются положения подпунктов 2), 3), 4) и 9) пункта 2 статьи 288 Налогового кодекса в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Национальным Банком Республики Казахстан (вводится в действие с 1 марта 2024 года);

- исключение льготы в части полного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов от КПН в виде вознаграждения по государственным эмиссионным ценным бумагам (вводятся в действие с 1 января 2030 года);

- исключение льготы в части полного освобождения доходов нерезидентов в виде вознаграждения при отсутствии торгов на бирже в соответствии с критериями, определенными Правительством Республики Казахстан (вводятся в действие с 1 января 2024 года).



По налогообложению дивидендов (для юридических лиц резидентов - вводятся в действие с 1 января 2023 года):



- исключение положений по неприменению корректировки совокупного годового дохода по корпоративному подоходному налогу в части дивидендов по ценным бумагам, размещенным на биржах КАСЕ, МФЦА, если за налоговый период не осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством Республики Казахстан);

- исключение положения по обложению корпоративным подоходным налогом в виде дохода, облагаемого у источника выплаты дивидендов по ценным бумагам размещенным на биржах КАСЕ, МФЦА, если за налоговый период не осуществлялись активные торги на бирже.



По временной балансирующей плате (вводятся в действие с 1 января 2024 года):



- предоставление права на вычет по расходам, понесенным Национальным оператором инфраструктуры, в связи с оказанием услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом железнодорожному перевозчику, осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа, почтовых отправлений, на безвозмездной основе, в том числе с применением временного понижающего коэффициента в размере 0 к тарифу на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом;

- предоставление права для перевозчика грузов на вычет по расходам по уплаченной временной балансирующей плате (в пределах размеров, установленных государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий) оператору локомотивной тяги в пассажирском движении;

- признание оборотом по реализации, получение временной балансирующей платы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о железнодорожном транспорте, оператором локомотивной тяги в пассажирском движении;

- не признание оборотом по реализации, оказание Национальным оператором инфраструктуры, услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом железнодорожному перевозчику, осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа, почтовых отправлений, на безвозмездной основе, в том числе с применением временного понижающего коэффициента в размере 0 к тарифу на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом;

- предоставление права на отнесение в зачет суммы НДС по товарам, работам, услугам, использованным или которые будут использоваться Национальным оператором инфраструктуры для оказания железнодорожному перевозчику, осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа, почтовых отправлений, услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на безвозмездной основе, в том числе с применением временного понижающего коэффициента в размере 0 к тарифу на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.

По индивидуальному подоходному налогу (ИПН):

- предоставление возможности применения вычета профессиональной выплаты за счет средств работодателя при определении налогооблагаемого дохода при исчислении КПН (вводится в действие с 1 января 2024 года).



Не рассматривается в качестве дохода физического лица:



- профессиональная выплата за счет средств работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) парковочных мест, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности один год и более с даты регистрации права собственности (вводится в действие с 1 января 2022 года);

- целевые накопления в виде выплаты из единого накопительного пенсионного фонда, а также направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- материальная выгода от экономии на стоимости товаров, работ, услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее осуществленные покупки или полученные работы, услуги (вводится в действие с 1 января 2018 года).



По имущественному доходу:



- признание доходом от прироста стоимости при реализации физическим лицом парковочных мест, находящихся на территории Республики Казахстан на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности (вводится в действие с 1 января 2022 года);

- определение ценой (стоимостью) приобретения, в случае реализации физическим лицом механического транспортного средства и (или) прицепа, ввезенных с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, подлежащих государственной регистрации в Республике Казахстан, находящихся на праве собственности менее года, которые были ранее ввезены на территорию Республики Казахстан, цены (стоимость), указанной в договоре (контракте) или ином подтверждающем документе, в которой учитываются также таможенные и утилизационные платежи, указанные в декларации на товары и уплаченные при ввозе таких механических транспортных средств и (или) прицепов (вводится в действие с 1 января 2023 года).



По обложению единовременных пенсионных выплат:



- уточнение порядка удержания ИПН при наличии или заключении с физическим лицом договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, а также при единовременной пенсионной выплате физическому лицу, являющемуся получателем пенсионных выплат за выслугу лет (вводятся в действие с 1 июля 2023 года);

- определение размера облагаемого дохода по единовременным пенсионным выплатам из единого накопительного пенсионного фонда в виде суммы единовременных пенсионных выплат за минусом стандартного вычета для лиц, являющихся инвалидами, приравненными к ним лицами, родителями, опекунами, попечителями ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства, а также одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью (вводится в действие с 1 января 2021 года);

- установление ставки акциза на пивоваренную продукцию в размере 90 тенге/литр, в целях унификации ставок акциза в соответствии с соглашением о гармонизации акцизной политики в рамках стран ЕАЭС (вводится в действие с 1 января 2025 года).



По государственной пошлине:



- предоставление отсрочки по уплате государственной пошлины в судах (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- установление нулевой ставки взамен ставки в 1 МРП по государственной пошлине с подаваемых обращений граждан в Конституционный Суд Республики Казахстан (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- исключение заявления по отмене заочного решения суда, из категорий заявлений, подлежащих освобождению от уплаты государственной пошлины в судах (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- исключение нормы по освобождению льготной категории физических лиц от уплаты государственной пошлины с подаваемых обращений в Конституционный суд (вводится в действие с 1 января 2024 года).



По налогу на транспортные средства:



- исключение характеристики «на шасси легкового автомобиля» в отношении моторных транспортных средств с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой (автомобили-пикапы), относимых к легковым автомобилям (вводятся в действие с 1 января 2024 года);

- изменение уполномоченного государственного органа, представляющего сведения по угнанным (похищенным) транспортным средствам, в связи с изменением процессуального понятия в УПК РК в части регистрации заявления об угоне (вводятся в действие с 1 января 2024 года).



По плате за пользование земельными участками:



- установление порядка уплаты по земельным участкам, неиспользуемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства Республики Казахстан (вводятся в действие с 1 января 2024 года);

- установление отдельного порядка исчисления и уплаты платы за пользование земельными участками за участки недр в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых (вводится в действие с 1 января 2024 года).



По цифровому майнингу:



- освобождение от НДС оборота по реализации криптовалют (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- установление фиксированной ставки платы за цифровой майнинг в размере 2 тенге за 1 квт/час потребленной электроэнергии и исключение ставки в размере 10 тенге за 1 квт/час потребленной электроэнергии, при потреблении электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях (вводится в действие с 1 января 2024 года).



По всеобщему декларированию:



- установление единого срока представления деклараций как в электронном виде так и на бумажном носителе - 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом (вводится в действие с 1 января 2024 года).

- исключение порядка представления индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе по месту нахождения, с представлением такой декларации по месту жительства (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- сокращение перечня декларируемых сведений за счет исключения сведений о доходах, облагаемых у источника выплаты, и имуществе, зарегистрированном в Республике Казахстан в связи с поступлением таких сведений от налоговых агентов, уполномоченных органов, организаций и иных источников, исключение составляют лица, на которых распространяется требование Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (вводится в действие с 1 января 2024 года);



По специальному налоговому режиму розничного налога:



- ограничение права на применение специального налогового режима розничного налога юридическими лицами, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

- уточнение порядка определения дохода при применении СНР розничного налога, где полученный доход определяется совокупно, аналогично порядку по определению доходов, установленному статьей 681 Налогового кодекса (вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

- предоставление права местным представительным органам до 31 марта 2024 года принять решение о понижении ставки по розничному налогу (вводится в действие с 1 января 2024 года).



По налогообложению специальных экономических зон (далее – СЭЗ):



- исключение положений по утверждению перечней приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территориях СЭЗ, постановлением Правительства Республики Казахстан (далее – ППРК), в связи с ведением перечня приоритетных видов деятельности, осуществляемых на территориях СЭЗ, уполномоченным органом (Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан) (вводится в действие с 1 января 2024 года);

- введение дифференцированного подхода к предоставлению налоговых льгот в СЭЗ по принципу «чем больше вложения, тем больше льгот», так срок действия налоговых льгот будет определяться напрямую в зависимости от объема вложенных инвестиций (вводится в действие с 1 января 2024 года).