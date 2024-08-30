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30.08.2024, 08:46

«Золотой участок»: более 20 лет территория бывшего аквапарка в Актау перепродается, не осваивается и не возвращается государству

Обстоятельно и подробно 0 9 893 Лиана Рязанцева

Редакция Lada.kz решила выяснить, кому принадлежит самый лакомый земельный участок в 9А микрорайоне, где в 2000-х годах располагался аквапарк.

Фото редакции Lada.kz
Фото редакции Lada.kz

Как все начиналось

В последний день июня 2000 года в Актау впервые открылся аквапарк в 9А микрорайоне. Тогда это было значительное событие для нашего маленького города.

Когда открылся и закрылся аквапарк, а также, кто был его владельцем, в городском отделе земельных отношений сказать не смогли, сославшись на отсутствие информации. Нынешний руководитель отдела смог лишь вспомнить, что в детстве сам купался в этом аквапарке.

Однако в архиве нашей редакции мы нашли статью о его открытии.

Статья из газеты «Лада» № 27 от 7 июля 2000 года

Также в архивах мы обнаружили информацию о трагических событиях, которые произошли в первый год работы аквапарка.

Статья из газеты «Лада» № 33 от 18 августа 2000 года

Но это не все: многие жители города помнят, что аквапарк закрылся именно из-за трагедий, которые произошли в последующие годы его работы.

И вот уже более 20 лет после закрытия аквапарка территория стоит заброшенной, огороженной высоким забором, и так и не освоенной.

Дальнейшая судьба земельного участка

По данным Актауского городского отдела земельных отношений, площадь участка составляет 2,1895 гектара. Это, примерно, как два футбольных поля.

С 2004 до 2012 год владельцы этого участка неоднократно менялись.

Для строительства и эксплуатации гостинично-жилого комплекса этот участок был предоставлен на праве частной собственности АО «Нефтебанк» решением акима города Актау от 26 апреля 2004 года №609. В последующем передано ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» постановлением акима города Актау от 11 января 2005 года №18. Договором купли-продажи земельного участка №60-C от 24 марта 2009 года передано право собственности на ТОО «Catering Global Services». В настоящее время принадлежит ТОО «Realty Invest Holding» по договору купли-продажи земельного участка №18-RIH-2012 от 14 марта 2012 года, - рассказали в отделе земельных отношений.  

Согласно данным сайта Бизнес-аналитик, ТОО «Realty Invest Holding» было зарегистрировано в 2009 году в Алматинской области в городе Талгар. 

В 2015 году акимат Актау даже предпринимал попытку вернуть территорию бывшего аквапарка в государственную собственность, однако безуспешно.

Таким образом, за 20 лет на этом участке так и не началось строительство гостиницы или другого объекта.

На вопрос журналиста о том, почему земельный участок до сих пор не возвращен в государственную собственность,  Айдынбек Узақбайулы, руководитель Актауского городского отдела земельных отношений, ответил, что не знает.

А как по закону

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокат Айбек Суюндуков рассказал про изъятие неиспользуемых земельных участков и земельных участков, используемых с нарушением законодательства.

В случае, если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению в течение трех лет со дня принятия решения о его предоставлении (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 Земельного кодекса Республики Казахстан.

Необходимо понимать, что земельный участок должен использоваться по тому назначению, который указан в документах на земельный участок (договор купли-продажи или договор аренды). То есть законодатель в рассматриваемом случае «требует» от собственника или землепользователя активных действий. В противном случае законодатель «считает» что собственник или землепользователь нарушеает взятые на себя обязательства (по возведению и/или строительству объекта недвижимости на земельном участке) и может быть привлечен к соответствующей ответственности, - сказал Айбек Суюндуков.

Принудительное изъятие земельных участков у собственников земельных участков и землепользователей, не используемых по назначению, производится в судебном порядке по иску органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, по месту нахождения земельного участка.

Срок для принятия мер по использованию земельного участка по назначению устанавливается один год с момента выявления факта неиспользования земельного участка по назначению, а по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан - три месяца с момента выявления нарушения законодательства Республики Казахстан.

P.S. адвокат Айбек Суюндуков на дату предоставления комментария:

- не осведомлен, о каком земельном участке в статье идет речь;

- не осведомлен, кто является собственником земельного участка, указанного в статье;

- не ознакомлен с правоустанавливающими документами на земельный участок, о котором идет речь в статье;

- предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент размещения статьи.

Куда смотрит акимат

Простыми словами, этот участок земли должны были изъять еще в 2016–2017 годах после последней перепродажи. Однако акимат все эти годы не обращал внимания на этот «золотой» участок в центре города.

Руководитель Актауского городского отдела земельных отношений Айдынбек Узақбайулы заявил, что в этом году будут проведены переговоры с владельцем данного земельного участка по вопросу освоения.

Какие именно намерения у владельца этой земли и что он планирует строить на этом участке, до сих пор остается загадкой. Акимат, к сожалению, также не обладает сведениями по этому вопросу.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
Серик Оспанов и есть хозяин участка-они в своё время прихватизировали что можно и теперь незнают ничего
30.08.2024, 09:44
fox1167
fox1167
"акимат все эти годы не обращал внимания на этот «золотой» участок в центре города."-----Всё на много проще и уже наберитесь смелости признаться что у нашего акимата руки коротки и духа нет на таких хозяев земли
30.08.2024, 05:47
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