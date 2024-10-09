«Чуть ли не рыдаю»: ведущий рассказал об особенностях свадеб в Актау

Алтай Мекебаев рассказал корреспонденту Lada.kz о том, какие изменения претерпели свадьбы в Актау за 20 лет, почему он до сих пор едва сдерживает слезы на таких мероприятиях, и чем тои чиновников отличаются от обычных.

Фото: instagram.com/altay_mekebayev/

Нужно отметить, что в этом материале той и свадьба будут обозначать одно и то же. Два слова в определенный момент стали для жителей Актау своего рода синонимами, обозначающими торжество брачующихся.

Алтаю Мекебаеву 42 года. Ведущий работает, как он сам выразился, в «той-бизнесе» с 2004 года, а это, на минуточку, 20 лет. По словам Алтая, в индустрию он попал через КВН: студент со своей командой выступал с юмористическими скетчами на свадьбах. Позже его заметил коллега по цеху и друг Айдар Каримбаев – именно он пригласил героя материала в качестве соведущего на проведение тоев.

Если вы сейчас смотрите ТВ, YouTube-каналы, то практически все хорошие телеведущие, авторы интересных проектов, скетчей, телесериалов – в прошлом КВН-щики. Эта кузница делает людей разносторонними – общительными, дает умение импровизировать, развивает чувство юмора. КВН – это очень хорошая школа, - поделился он.

На своих первых мероприятиях Алтай сильно волновался, ведь одно дело «оттарабанить» на свадьбе смешной номер длиною 30 минут, другое дело – дирижировать крупным тоем. Так, первая свадьба Алтая случилась в тогдашнем «Китайском дворике» в 7 микрорайоне.

На свадьбе было 150-200 человек. Заказчиком был наш поклонник, зритель КВН. Он хотел, чтобы мы провели мероприятие в юмористическом ключе. Гости были непростыми людьми, но легкими на подъем, любили шутки. За работу мы получили по 15 тысяч тенге, - поделился он.

На самой большой свадьбе Алтая было 650 человек, на самой маленькой – 26.

Ведущий рассказал о различиях в тоях тех времен и нынешних.

Раньше количество людей на свадьбах было значительно больше – до 500-600 человек. Сейчас такое случается редко, - сказал он.

Одна из актуальных особенностей сегодняшних торжеств – проведение халяльных тоев, то есть без алкоголя.

Сначала было непривычно, мы даже не могли сказать в микрофон «давайте поднимем бокалы». Думали, как будет проходить праздник. Однако халяльные свадьбы порой проходят лучше, чем со спиртным. Если человек умеет веселиться, то и алкоголь ему не нужен, - рассказал ведущий.

Цены за одного гостя на свадьбе изменились несильно, так как, со слов Алтая, услуги дорожают каждый год.

В 2024 году ведущий в Актау за одну свадьбу зарабатывает от 150 до 350 тысяч тенге. При этом стоимость проведения как скромного, так и пышного мероприятия может быть одинаковой. Алтай Мекебаев объяснил, почему.

У заказчика появляются вопросы, когда за мероприятие в 30-40 человек я говорю такую же ставку, как за 500-600 человек. Я объясняю, что намного сложнее вести мероприятие, когда у тебя маленькое количество людей. Если у тебя 30-40 человек и 15 из них выходят на перекур, то это все, считай, пустой зал. Становится сложно вести, тем более, когда у тебя на руках программа мероприятия. Ты объявляешь музыкальный антракт – никто не выходит на танцпол. Когда большой ресторан, 500-600 человек, из них 100 ушли на перекур, 100 танцуют, это легче, потому что другая часть людей сидит, зал не пустует, - рассказал Алтай.

Стоимость услуг ведущего варьируется и от дня недели.

В будни у нас чуть меньше заказов, поэтому мы можем сделать скидку. Выходные дни считаются прайм-таймом, соответственно, стоимость услуг будет выше, - рассказал Алтай.

Ведущий поделился тем, как проходили свадьбы в пандемию.

Свадьбы, конечно же, проводились. Численность людей на тоях сократилась в три, а то и в четыре раза. Мы (ведущие – прим. авт.) парковались за 3 километра от места проведения свадеб, в прямом смысле знали все кухни, дворы ресторанов. Мероприятия проводились в закрытых помещениях, коттеджах, маленьких VIP-кабинках. В основном, все старались делать свадьбы днем, так как был комендантский час. Но нам, ведущим, было хорошо, потому что мы четко знали, что, например, в 19:00 мероприятие закончится. Предоставить ПЦР-тест меня никогда не просили. Проводили мероприятия на свой страх и риск. Почему? Потому что это наш основной заработок, нам нужно было кормить свои семьи, также как, например, парикмахерам. Мне абсолютно не стыдно за это, - сказал он.

В этот период близкие ведущего беспокоились за его здоровье.

Жена сначала переживала, но когда я приносил гонорар, она сразу успокаивалась, - пошутил, а затем рассмеялся он.

Алтай с супругой Сындар

К слову, после пандемии тенденция проведения небольших по меркам Казахстана и экономных свадеб продолжает сохраняться.

Уже нет «гулянок», то есть никто не заказывает кортеж, лимузины, которые возят гостей по городу. В основном, молодожены сейчас могут поехать в отель, сделать помпезное бракосочетание, потом едут в ресторан и проводят свадьбу. Кроме того, появилось много заведений, где уже есть оформленный зал, то есть это тоже своего рода экономия. В таких ресторанах можно просто поставить фотозону и все. Плюс, если раньше беташар, сырга салу и другие традиционные моменты проводились в разные дни, то сегодня это все делают прямо во время тоя. Также стороны жениха и невесты могут провести одну совместную свадьбу, - рассказал он.

Свадьбу в Мангистау Алтай по просьбе корреспондента описал тремя словами – «традиционная, шумная, веселая».

Между торжествами в нашей области и других регионах существуют определенные различия.

Например, в Астане свадьбы сейчас проходят намного дольше, чем в Актау. На столичных торжествах есть антракты – это когда на 40 минут включают музыку. Таким образом у людей есть время спокойно потанцевать, покушать, покурить, пообщаться, пофотографироваться. В Актау такие антракты длятся две-три песни, то есть пока человек выйдет на перекур, в уборную, мероприятие возобновляется, и он в спешке бежит обратно в зал. Люди ничего не успевают, - пояснил он.

По мнению ведущего, на сегодняшний день Актау перенасыщен мероприятиями, из-за чего у людей теряется ценность праздника.

Человек уже просто приходит для галочки, посидел немного, сказал тост, отдал конверт с деньгами и ушел. В той же Астане, Алматы люди занятые, поэтому, когда намечается такое мероприятие, они его ждут, готовятся и потом отрываются по полной, - отметил он.

Кроме того, наш регион считается довольно традиционным, из-за чего гости разных поколений, собираясь в одном помещении, часто смущаются друг перед другом, приговаривая «ұят болады» (будет стыдно), и тем самым не могут повеселиться от души. В больших городах, со слов Алтая Мекебаева, люди относятся к культурным аспектам проще.

Бывают такие свадьбы, на которых 30% молодежи и 70% старшего поколения. Пока ведущий проводит конкурсы для «взрослых», молодежи становится неинтересно, и наоборот, - поделился он.

Алтай рассказал о том, существует ли разница между ведущим и тамадой.

Я думаю, слова «тамада», «шоумен», «ведущий» трактуют по-разному. Про тамаду никогда не скажут, что он провел интерактивный конкурс, задействовал LED-экраны, подтанцовку. То есть он не делает шоу, а просто проводит свадьбу. Если же мы говорим о шоумене, ведущем, то он должен соответствовать, стараться использовать последние технологии в этой индустрии. Просто многие ребята обижаются, когда их называют тамадами, мол, они из более высокого класса. Лично меня это не трогает, - отметил он.

У ведущего, помимо опрятного внешнего вида, есть свои правила поведения на свадьбах.

Я никогда не ем на свадьбах. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, это неправильно. Если разобраться, то заказчик, составляя меню на мероприятие, платит за каждого человека. Поэтому, когда тебе заплатили гонорар, а ты еще при этом ешь, пьешь - это некрасиво. Единственное, что могу себе позволить - это попросить чашку чая или воды. Бывает такое, что заказчик сам говорит о том, что специально для меня накрыли стол в отдельной комнате, тогда я могу пойти, передохнуть. При этом есть некоторые ведущие, которые даже успевают с собой в пакет положить саркыт и забрать домой, - сказал он.

Торжества могут сопровождаться не самыми приятными инцидентами.

Обычно на свадьбах для тоста людей приглашают группами, поочередно, озвучивая их статус на мероприятии. Как-то один заказчик настоял на том, чтобы я приглашал людей поименно. Я согласился. Список состоял из порядка 30 человек. Я всех перечислил, они вышли. Имя одного я не назвал, однако этот мужчина все равно вышел, он был в состоянии алкогольного опьянения. Забрал у меня микрофон и полчаса меня материл. Чтобы спасти себя и мероприятие, я взял второй микрофон и объяснил, что моей вины в ситуации не было, я назвал ровно тех, кто в списке. Это было упущение заказчика, возможно, он забыл добавить имя. Заказчик принес извинения нам обоим. У меня остался небольшой осадочек, но я провел мероприятие до конца. При этом, при мне никогда не было драк, никто не получал травмы, - рассказал он.

Зачастую свадьбы сопровождаются распитием алкогольных напитков – Алтай Мекебаев рассказал о том, как поступает в ситуациях, когда ему настойчиво предлагают выпить за счастье молодоженов.

Когда мне предлагают выпить, я всегда говорю, что не пью. Если человек настаивает, то отвечаю, что если выпью, то ему самому придется проводить той. Они понимают, но предлагают выпить в конце вечера, однако к этому времени уже забывают про меня. Сильно выпившие гости быстрее осознают, что ведут себя некорректно, когда ведущий публично их успокаивает, прямо в микрофон. Ускоряется процесс, когда ты знаешь имя человека и персонально, при всех гостях к нему обращаешься. Он либо сам успокаивается, либо это делают его родственники, коллеги, друзья, - улыбается он.

Алтай Мекебаев нередко проводил свадьбы у чиновников.

Бывает, чиновники дают мне список определенных гостей и просят, чтобы я над ними шутил. Им не нужно, чтобы перечисляли их заслуги. Они очень любят черный юмор, формат «прожарки». Также интересуются, какие конкретно конкурсы, не будет ли чего-то, например, пошлого. Просят, чтобы не было никаких видео. Нанятые видеографы и фотографы должны сначала показать все отснятое заказчику, а затем у себя удалить весь архив. Бывает, что за этот процесс отвечает определенный человек, чтобы потом это никуда не слили. Обычно на таких мероприятиях приглашенные гости в курсе таких нюансов, - поделился Алтай Мекебаев.

Узами брака себя связывают и сами ведущие. Корреспондент Lada.kz поинтересовался, кто в таких случаях проводит их торжество – они сами или их коллеги по цеху.

Когда у моих коллег случаются такие мероприятия, то они начинают нервничать, стараются вставить свои три копейки, так как знают всю эту индустрию. Получается, толком не отдыхают на своем празднике. То же касается и меня – паникую, дергаюсь, хожу, смотрю, кто и как делает, - с улыбкой поделился Алтай Мекебаев.

Алтай на работе

Он, основываясь на своем внушительном опыте, описал идеальный той.

Для меня идеальная свадьба состоит из двух частей: одна – для старшего поколения, вторая – для молодежи. По деньгам выйдет чуть дороже, но зато такой той будет шикарным: всем понравится, что мероприятие проходит с учетом их возрастной категории. Физически может быть тяжеловато устроить два мероприятия, но зато все полноценно отдохнут и останутся с классными эмоциями, - считает он.

За 20 лет Алтай провел ни один десяток свадеб, при этом он признается, что до сих пор некоторые моменты на торжествах трогают его до глубины души.

На любых кыз узату, где есть трогательные слова от мамы, папы в адрес дочери и наоборот, я сам чуть ли не рыдаю. Такие же чувства испытываю, когда на экране показывают ролик, в котором транслируют фотографии, где невеста совсем маленькая. Когда узнаю, что дочь после свадьбы уедет жить в другой город, страну, у меня проступают слезы. Это происходит потому, что у меня у самого три дочери, я проецирую эти моменты на свою жизнь, думаю, что и меня это тоже ждет. Я сентиментален в таких ситуациях, - поделился он.

Старшей дочери Алтая Мекебаева 16 лет, средней – 14, младшей – 12. Также есть два сына. Ведущий рассказал, будет ли вести их свадьбы, либо предпочтет в эти знаменательные дни быть просто папой.