В магазинах Актау вырос спрос на бойлеры: как правильно выбрать водонагреватель

В связи с отсутствием горячей воды в Актау значительно увеличился спрос на бойлеры. Корреспондент Lada.kz попытался выяснить все о водонагревателях: чем они различаются, как правильно выбрать бойлер и на что важно обратить внимание при его покупке.
По информации магазинов бытовой техники, в Актау увеличился спрос на водонагреватели. Это связано с тем, что в городе уже пять месяцев отсутствует горячая вода. Отсутствие стабильного горячего водоснабжения побудило многих жителей искать альтернативные решения. По словам экспертов, бойлеры стали незаменимым решением для жителей города.
Мы наблюдаем увеличение продаж водонагревателей с конца лета, и эта тенденция продолжает расти. Люди готовятся к зиме, и хотят быть уверены, что не останутся без горячей воды, особенно в условиях холодов, — отметил один из представителей магазина бытовой техники.
Корреспондент Lada.kz провел исследование, чтобы узнать все о водонагревателях: какие существуют разновидности, как правильно выбрать бойлер и на что следует обратить внимание при его покупке.
Специалист по бойлерам магазина бытовой техники Sulpak Асылбек Сарсенов рассказал, что водонагреватели различаются по типу, объему, мощности и материалам.
На рынке представлены два основных типа: накопительные и проточные модели. Накопительные бойлеры нагревают воду и сохраняют её в баке, обеспечивая постоянное наличие горячей воды, тогда как проточные бойлеры нагревают воду моментально.
Основные параметры, на которые стоит обращать внимание при выборе бойлера:
Как правильно выбрать необходимый объем устройства.
Водонагреватели бывают самых разных объемов: от маленьких бойлеров на 8 литров до больших, требующих специального помещения – на 300 литров. Бойлеры объемом более 150 литров обычно используются в частных домах. Бойлеры объемом около 300 литров чаще всего приобретаются крупными компаниями.
Важно учитывать количество членов семьи и среднее потребление горячей воды. На одного человека за раз уходит примерно 10–15 литров воды. Тогда как для семьи из трех-четырех человек лучше выбирать модели на 50–80 литров. Также следует учитывать такие факторы, как частота использования горячей воды и время, необходимое для ее нагрева, чтобы обеспечить комфорт и избежать нехватки горячей воды в нужные моменты. Очень важно выбрать правильный объем бойлера. Если он окажется недостаточным, вы можете столкнуться с постоянными неудобствами, - рассказал Асылбек Сарсенов.
Бойлеры различаются по материалу бака, что влияет на их долговечность, устойчивость к коррозии и эксплуатационные характеристики.
Материал бака — важный аспект, влияющий на долговечность и надежность водонагревателя. При выборе бойлера стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен его бак, так как он определяет срок службы устройства и его устойчивость к коррозии, - говорит специалист.
Основные типы материалов, из которых изготавливаются баки водонагревателей, включают:
Система управления
При выборе водонагревателя важно определиться с системой управления, которая позволит регулировать работу прибора и устанавливать настройки. Существуют два основных способа управления:
Вертикальные и горизонтальные водонагреватели
При выборе водонагревателя важно учесть возможность монтажа в вертикальном или горизонтальном положении.
Выбор между горизонтальным и вертикальным водонагревателем зависит исключительно от доступного места для установки. Это не влияет на скорость нагрева воды или другие характеристики.
Цены
Цена на бойлеры варьируется от 40 до 160 тысяч тенге, и эта разница обусловлена такими факторами, как производитель, объем устройства, а также наличием дополнительных функций.
Производители электрических водонагревателей
В бытовых магазинах Актау большой выбор бойлеров от разных производителей - Electrolux, ARG, Ariston, Haier, Thermex и другие.
Специалист по бойлерам магазина бытовой техники Sulpak Асылбек Сарсенов рекомендует выбирать такие модели, как Electrolux и Ariston.
Эти бренды считаются наиболее надежными. Более того, данные модели экономны, и в них собраны все самые важные и необходимые функции, - отметил Асылбек Сарсенов.
Советы по уходу и обслуживанию
Асылбек Сарсенов рекомендует для поддержания оптимальной работы водонагревателя и его долговечности регулярно проводить профилактические мероприятия.
Обслуживание бойлера можно осуществлять как самостоятельно, так и обращаться к профессиональному специалисту для гарантии правильного выполнения всех необходимых процедур. Обычно срок эксплуатации бойлера составляет около 5 лет, после чего рекомендуется его заменить. Ежегодно следует проводить плановое обслуживание, включая очистку от накипи, проверку состояния нагревательных элементов и контроль за работой устройства, чтобы обеспечить его эффективность и продлить срок службы, - заключил специалист по водонагревателям.
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