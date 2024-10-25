Зима близко! Выбираем обогреватель в Актау

Несмотря на то, что в Актау на минувшей неделе наступил отопительный сезон, тепло в дома большинства жителей города так и не пришло. Люди, чтобы согреться, вынуждены выходить из ситуации всеми доступными способами. Корреспондент Lada.kz подготовил обзор видов обогревателей и цен на них.

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В случае если покупка сплит-системы бьет по карману и выходит за рамки семейного бюджета, можно обратить свое внимание на обогреватели, которых существует несколько видов. Редакция Lada.kz расскажет о самых популярных из них.

Перед покупкой обогревателя в первую очередь важно обратить внимание на его мощность, ведь так он быстрее даст тепло помещению. Кроме того, при выборе прибора важно знать размер комнаты, в которой его планируют использовать.

Так, по данным специалистов, для обогрева комнаты площадью 10 квадратных метров необходим обогреватель на 1 кВт. При этом стоит учитывать, что здесь прибор рассматривается как основой (единственный) источник тепла. Поэтому при покупке обогревателя стоит учитывать и такой нюанс.

Самые популярные виды обогревателей:

масляные радиаторы;

конвекторы;

тепловентиляторы;

инфракрасные обогреватели.

Масляный радиатор

Фото: myclick.su

Масляный радиатор по внешнему виду напоминает обычную батарею дома. Прибор заполнен маслом и оснащен нагревательным элементом.

Нагреватель греет масло, масло передает тепло радиатору, а он, в свою очередь, греет воздух.

Достоинства. Радиаторы обладают щадящим нагревом, «не сушат» воздух, а также не становятся источником неприятных запахов при «сгорании» пыли. Продаются по приемлемым ценам.

По обыкновению, радиаторы оснащены колесиками, что делает их более мобильными.

Зачастую такой прибор работает тихо. Один из немаловажных плюсов – сохраняет тепло, пока не остынет масло внутри.

Недостатком является медленный нагрев масла, на который понадобится около 20 минут, и масляные радиаторы – не самые легкие по массе приборы.

Конвекторы

Фото с сайта kuvalda.ru

Конвектор включает в себя нагревательный элемент в металлическом корпусе. В корпусе также имеются отверстия для естественной циркуляции воздуха.

Достоинствами конвектора является доступная цена, небольшой размер, бесшумная работа.

Прибор можно установить на стену. Существуют также конвекторы на колесиках.

Недостатки. «Сушат» воздух. Конвекторы с открытым нагревателем могут стать источниками неприятного запаха при «сгорании» пыли.

Также жители города могут присмотреться и к керамическим конвекторам. Помимо вышеперечисленных плюсов, такая техника выглядит более эстетично, может стать своего рода элементом декора. Из-за используемого материала держит тепло после выключения, дает более мягкий нагрев и меньше «сушит» воздух. Прибор – герметичный, поэтому его можно использовать во влажных зонах, например, в ванной.

Недостатки. Керамические конвекторы медленнее нагреваются. Варианты на колесиках встречаются реже, чем настенные.

Тепловентиляторы

Фото с сайта technodom.kz

Тепловентиляторы состоят из нагревателя и вентилятора, которые обдувает помещение нагретым воздухом.

Достоинствами таких приборов является самая низкая цена среди других «собратьев», небольшие габариты, быстрый нагрев воздуха.

Недостатки. Не подходит для любителей отдыхать в тишине, так как создает шум при работе. Тепловентиляторы с открытыми спиралями могут стать источниками неприятного запаха из-за попадания пыли. Не стоит оставлять технику без присмотра, так как она не рассчитана на длительную беспрерывную эксплуатацию.

Инфракрасные обогреватели (ИК-обогреватели)

Фото с сайта minimaks.ru

Инфракрасные обогреватели имеют лампы с инфракрасным излучением. Подходят для локального обогрева, так как приборы греют только то, на что попадает ИК-излучение. Далее от нагретых предметов тепло идет в воздух.

К слову, ИК-обогреватели часто можно заметить на открытых террасах в заведениях.

Достоинством является локальный, концентрированный обогрев, который ощущается почти сразу (при этом приборы небыстро прогревают помещение). У техники доступная цена. Прибор не создает шума и почти «не сушит» воздух.

Недостатки. Находится очень близко к прибору может быть не самым приятным – слишком горячо. Не стоит ИК-лампу трогать руками – это поможет избежать ожога. Важно оберегать лампу от повреждений.

Корреспондент Lada.kz проехал по магазинам популярных сетей электроники и бытовой техники и подготовил обзор цен на обогреватели. Стоит отметить, что выбор обогревателей в торговых точках не самый широкий: чаще всего встречаются масляные радиаторы и конвекторы.

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Стоимость масляных радиаторов начинается от 21 990 тенге и может дойти до 46 990 тенге.

Цены на конвекторы начинаются от 66 990 тенге.

Как сообщили консультанты, цены на масляные радиаторы и конвекторы зависят как от их мощности, так и от марки прибора.

Стоит отметить, что средняя стоимость вышеуказанных приборов на маркетплейсах несильно отличается от тех, что озвучивают в магазинах, а на некоторые позиции может быть даже ниже. Плюсом в сторону интернет-площадок стал и более широкий выбор на любой вкус и кошелек (например, все вышеперечисленные приборы имеются в наличии). При этом стоит учитывать такой момент, как оплата за доставку.

И, конечно, самый важный совет - подумайте о тепле в своем доме заранее, не оставляйте эту проблему на время, когда ударят морозы и цена на обогреватели взлетит вверх.