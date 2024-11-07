ЦОНы передадут в частные руки – как это отразится на жизни мангистаусцев?

В конце октября текущего года стало известно о том, что Центры обслуживания населения намерены передать в частные руки. Новость вызвала опасения среди казахстанцев, в том числе жителей Мангистау, по части безопасности такого решения. Представители «Правительства для граждан» вчера, 6 ноября, провели брифинг, в ходе которого ответили на волнующие вопросы.

Фото с сайта vlast.kz

Брифинг проходил в Астане на площадке НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В нем приняли участие представители самой организации, Комитета государственных услуг минцифры, а также управления государственного контроля в сфере защиты персональных данных Комитета по информационной безопасности.

Согласно ранним заявлениям, «Правительство для граждан» намерено передать часть своих функций «частникам», то есть предприниматели имеют право открыть свой ЦОН. Ранее такая возможность была у банков, некоторых нотариусов и «Казпочты».

Частные партнеры в местностях, где нет нас, могут открывать свои ЦОНы, которые будут функционировать по тем же принципам, по которым работает госкорпорация, - рассказали спикеры.

Заявки от предпринимателей уже принимаются. По предоставленным на брифинге данным, их за неделю набралось более 150 (за неделю – прим. авт.), в том числе из Мангистауской области – три. Чиновники пообещали предоставить населению наименования организаций после их определения.

Вся информация будет доступна общественности после того, как комиссия примет решение. Все данные по каждой области будут вывешены на сайте госкорпорации, - подчеркнули спикеры.

Идея таких нововведений принадлежит центральному аппарату Комитета по информационной безопасности.

Как было отмечено, каких-либо дотаций от государства за открытие центра обслуживания населения предприниматели не получат.

Министерство цифровизации не рассматривает этот проект как бизнес-проект. Предприниматели, возможно, будут зарабатывать на сопутствующих услугах, например, доставке, выезде на дом и так далее. Дополнительных оплат, помимо установленных госпошлин, население оплачивать не будет, - пояснили на брифинге.

При этом ставшие уже привычными ЦОНы продолжат работу в своем обычном режиме. Таким образом, у казахстанцев, в том числе жителей нашего региона, будет возможность самостоятельно выбрать, куда обратиться за получением госуслуг.

Самым волнующим вопросом остается сохранность персональных данных населения. Эксперты поспешили успокоить граждан.

Гарантируем, что ни наши сотрудники, ни партнеры без согласия владельца персональных данных доступ к ним иметь не будут. Сама наша система предназначена для того, чтобы через нее гражданин либо с помощью работника ЦОН, либо работника партнерской организации мог заполнить заявление, которое затем будет отправлено для получения государственной услуги. Там может содержаться только та информация, которая нужна для госуслуги, - пояснили на брифинге.

На брифинге подчеркнули, что у «Правительства для граждан» есть система двойной проверки – биометрия и контроль доступа персональных данных, по которым гражданин должен самостоятельно подтвердить, что именно он заказывает государственную услугу.

Как и в любой сфере жизни, гарантировать полную безопасность спикеры не могут, однако они отметили, что за утечку личных данных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, у бизнесменов доступ к персональной информации населения будет ограничен.

В структуре госкорпорации имеется служба информационной безопасности, она совместно с Комитетом государственных услуг РК будут проводить постоянный мониторинг работы бизнесменов.

Лиц, которые будут неправомерно использовать и распространять персональные данные, подвергнут штрафу либо лишению свободы до семи лет. Мы, со своей стороны, будем тщательно отбирать претендентов, уделять в первую очередь внимание тем организациям, которые уже заслужили доверие населения, у которых есть инфраструктура, направленная на обеспечение безопасности, - отметили на брифинге.

Персональные данные бывают разные – открытые и закрытые (по здоровью, финансовому положению, по усыновлению, недвижимости, наличию автотранспорта). Например, чтобы оформить турпутевку, граждане везде дают свой ИИН, ФИО – это персональные данные, которые являются открытыми, - пояснили на брифинге.

В качестве примера также была приведена практика, когда казахстанцы публикуют свои данные в социальных сетях, то есть в открытом доступе.

Подключение к информационной системе корпорации будет осуществляться через защищенный канал связи, предпринимателям предоставят специальное оборудование.

За все время существования системы ни разу не было случая ее взлома, - подчеркнули на брифинге.

Как отметили участники обсуждения, такая практика применяется не только в Казахстане, но и в других странах.

Например, возьмем Индию – там ЦОНы все частные. Только центральный офис является государственным. Они оказывают и свои услуги, и госуслуги, - отметили спикеры.

По мнению экспертов, получение услуг в одном месте станет удобным для граждан, особенно для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.

Плюсы для государства – снижение собственных расходов на инфраструктуру, аренду помещений, для бизнеса – имидж, привлечение большего количества клиентов.

Нормативное регулирование вопроса как для государства, так и для его граждан, было принято еще в прошлом году.

Заявки от предпринимателей принимаются в течение 15 рабочих дней, далее они обрабатываются пять дней, а затем передаются комиссии на рассмотрение. Весь процесс займет предварительно до двух месяцев.