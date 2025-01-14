Жителям Мангистау на заметку! Как получить новый паспорт в 2025 году

Паспорт – один из важных документов для казахстанцев. На 2025 год паспорт взрослым выдается на 10 лет, детям – на пять. За эти довольно существенные сроки процедура получения документа видоизменяется и модернизируется. О том, как осуществляется замена старого паспорта на новый в текущем году для граждан Казахстана – в материале корреспондента Lada.kz .

Фото автора

Корреспондент Lada.kz посетил Центр обслуживания населения (ЦОН) в 15 микрорайоне – именно здесь вы можете, как гражданин Казахстана, получить свой первый паспорт либо заменить старый на новый.

Услугу невозможно получить онлайн, необходимо физическое присутствие. Поэтому перед тем, как прийти в ЦОН, вам необходимо взять с собой старый паспорт.

Шаг 1. Пройдите к стойке Справочной на первом этаже. Получите талон в очередь на получение паспорта.

Шаг 2. Пройдите на второй этаж в операционный зал, дождитесь, когда вас вызовут по талону к нужному столу.

Шаг 3. Сдайте специалисту свой старый паспорт, подпишите необходимые бумаги. Произведите оплату за государственную услугу.

Стоит отметить, ранее для оплаты услуги нужно было ходить из точки А в точку Б. Сейчас же это можно сделать прямо на месте посредством QR-кода.

Шаг 4. Далее вас на том же этаже попросят пройти к соседнему столу для осуществления процедуры фотографирования и сканирования вашей подписи – все это будет в будущем паспорте. Также можно попросить перефотографироваться, если ваше изображение вас не устраивает, но не стоит слишком злоупотреблять этой возможностью с учетом других ожидающих.

К слову, у места, где производится фотографирование, имеется зеркало, где вы можете заблаговременно привести себя в порядок.

Шаг 5. Далее вы проходите к следующему столу, где на бумажном носителе выдают ваши данные ВАМ на проверку. Здесь услугополучатели могут, например, откорректировать свои ФИО либо попросить не указывать свою национальность. После выдается специальный корешок, на котором указана дата, когда вы можете прийти и забрать свой новенький паспорт. Прийти за документом важно с корешком.

Шаг 6. Оповещение о готовности документа приходит также посредством SMS-сообщений. Рекомендуем их периодически проверять, так как порой паспорт может быть готов раньше указанной на корешке даты.

Как упоминалось выше, взрослым паспорт выдается на 10 лет.

Дети могут получить паспорт с самого рождения. Он выдается на пять лет. Почему именно такой срок, пояснил Ислам Музаев, майор полиции, начальник отдела документирования и внутренней миграции управления миграционной службы департамента полиции Мангистауской области.

Детям паспорт выдается на пять лет, так как по мере взросления их внешность видоизменяется, - прокомментировал он.

Бывают случаи, когда получение нового документа связано с утерей старого. По словам главного специалиста управления миграционной службы департамента полиции Мангистауской области Ерболата Мовлямова, в таких обстоятельствах вам все также будет необходимо проехать в ЦОН, совершить идентичные шаги.

При этом в базы данных, например, таких ведомств, как МВД, будет внесено, что ваш старый паспорт недействителен.

Даже если вы, например, после получения нового документа внезапно обнаружите старый паспорт дома, вы не сможете им больше воспользоваться, так как то, что он недействителен, уже отражено во всех базах. Такие меры были приняты в рамках противодействия злоумышленникам, которые могут по поддельным паспортам пытаться незаконно пересечь границу, - пояснил Ерболат Мовлямов.

Пример таких правонарушений привел Ислам Музаев.

Был случай, когда задержали людей, пытавшихся пройти границу Южной Кореи по поддельным казахстанским паспортам. Из баз данных выяснилось, что документы уже недействительны, а люди оказались по факту гражданами Афганистана, - рассказал он.

Заключение. При условии отсутствия большого наплыва посетителей в ЦОНе получение паспорта может занять около 30 минут.

Ниже редакция Lada.kz прилагает актуальные расценки на паспорт и удостоверение личности.