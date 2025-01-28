Сможет ли искусственный интеллект заменить фотографов? Мнение профессионалов из Актау

В социальных сетях набирает популярность тренд, где пользователи активно делятся фотографиями, обработанными с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Корреспондент редакции Lada.kz поинтересовалась у профессиональных фотографов с многолетним опытом из Актау, опасаются ли они, что ИИ в будущем сможет полностью заменить их труд.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) сделали огромный скачок вперёд. Нейросети начали создавать за людей посты и уникальные изображения, используя только текстовые описания. К слову, этот абзац текста тоже создан искусственным интеллектом.

В социальных сетях среди жителей Актау становится популярным новый тренд: они делятся кадрами, созданными с помощью ИИ, которые выглядят как профессиональные фотосессии. Теперь достаточно загрузить свое изображение, выбрать стиль – и готово: реалистичная фотосессия с твоим изображением! Корреспондент Lada.kz, автор статьи, также не удержалась и поддалась веянию, сгенерировав несколько кадров с помощью искусственного интеллекта.

В ходе беседы с профессиональными фотографами из Актау она узнала их мнение о возможной угрозе, которую ИИ может представлять для их профессии. Бояться ли люди из этой сферы, что их клиенты со временем предпочтут ИИ вместо работы настоящих фотографов? А также используют ли сами специалисты в своей работе искусственный интеллект?

Фотограф Айнура Шаймарданова, @aynura_photo

Я не боюсь, потому что считаю, что никакой искусственный интеллект не заменит настоящее искусство фотографии, наполненное душой и энергией. Вот почему ко мне приходят девушки – я дарю им уверенность, хвалю, чувствую их особенности и нахожу их уникальность. Я показываю им, что они красивые. Искусственный интеллект не сможет раскрыть личность так, как это может сделать человек. Честно говоря, эта тема меня раздражает, потому что люди часто прячутся за масками и фильтрами, забывая, как они выглядят на самом деле, - говорит Айнура.

По словам эксперта, в наше время люди так привыкают к маскам и фильтрам в социальных сетях, что потом не могут воспринимать себя без них.

Девушки забывают о своей индивидуальности. У каждой из них есть свои достоинства. Недавно я услышала цитату, которая запала мне в душу: «Нет некрасивых девушек, есть ленивые». Это действительно отражает реальность. Вместо того, чтобы развивать себя, заниматься спортом и работать над собой, они прячутся за фильтрами в программах нейросети, и все становятся одинаково «красивыми», - подчеркнула фотограф.

Айнура Шаймарданова рекомендует девушкам не прятаться за инструментами, которые их украшают, а научиться любить себя и заботиться о своем теле.

Главное – научиться любить и принимать себя такой, какая ты есть на самом деле. Я уверена, что ИИ никогда не сможет заменить ни фотографов, ни художников. Я вкладываю душу в каждую фотографию, создаю её с любовью и передаю свою энергию. В своей работе я использую PhotoShop, но только для того, чтобы очистить кожу от изъянов, откорректировать фон или убрать лишние предметы, попавшие в кадр, - заключила фотограф Айнура.

Фотограф Валерия Каратунова, @valeria_karatunova_photo

Я основываю свое мнение на 18-летнем опыте, и могу с уверенностью сказать, что ИИ не может заменить фотографов. Во-первых, искусственный интеллект всё равно работает коряво. Сейчас все поголовно через программы делают себе кадры, думаю, все заметили. Но, посмотрите, как ИИ меняет человека, вроде бы похоже, но нет. Они все одинаковые, нет изюминки, ИИ не передает человека таким, каков он есть. Все под одну копирку, - говорит Валерия.

На вопрос журналиста, не боится ли она, что люди будут вместо фотографов пользоваться искуственным интеллектом, Валерия с уверенностью ответила, что нет.

Если человек попал к плохому фотографу, то, вполне возможно, что он обратится к ИИ. Поэтому важно выбирать фотографа с хорошим опытом. Специалист должен уметь понять клиента, его чувства и настроения – без этого никак. Не забывайте, что ИИ – это робот, он не чувствует вас и делает все неровно. В нашей работе, конечно, есть новые плагины с ИИ, но они лишь частично заменяют работу в ретуши, помогая нам сэкономить время, и не более того.

Валерия Каратунова подчеркнула, что если человек не обладает творческим подходом и у него нет идей, тогда ИИ может стать ему полезным помощником.

Я всегда перед тем, как снимать любой проект, рисую в голове картину того, как бы я увидела этого человека, что ему подойдет. Если говорить о ИИ в графическом дизайне, он может дать хорошие идеи, направить, но полностью заменить фотографа или дизайнера он не может. Он все равно работает «криво», хотя, возможно, через пять лет станет гораздо лучше. Я использую ИИ в ретуши мелких деталей, но не всегда. Лучше своих рук и головы ничего нет – я доверяю только себе, - заключила Валерия.

Фотограф Тимофей Старовойтов, @timofey.kz

ИИ не сможет полностью заменить фотографа в будущем, ведь в фотографии есть много разных направлений. Например, ИИ не сможет снять свадьбу или день рождения, коллекцию одежды для бренда или меню для ресторана. А индивидуальная фотосессия в некоторых случаях приобретает характер фототерапии. Ко мне не раз приходили именно с этим намерением.

Искусственный интеллект, по мнению Тимофея, несомненно, займет определенное место в жизни людей, и они будут использовать его в создании фотографий.

Надоела «аватарка» в социальных сетях – ИИ за минуту поможет создать новую. Сейчас это выглядит как развлечение, но, думаю, время покажет, где ещё можно будет применить ИИ как помощника в создании фотографии. Что касается видения человека в искусстве фотографии, то ИИ, наоборот, поможет развить его, особенно, если использовать ИИ в создании референсов или идеи для проекта. А вот самим фотографам искусственный интеллект может очень сильно помочь и облегчить работу. Например, сейчас я использую ИИ для удаления прыщей на лице, очистки пятен на бумажном студийном фоне. Был так же опыт с заменой одежды на модели, дорисовки пейзажа и генерации фотографий по текстовому описанию. Но, чтобы не путать людей, генерации я не стал выкладывать в своих социальных сетях. Пусть там будут не совсем совершенные, но именно мои работы, как фотографа, - подчеркнул Тимофей Старовойтов.

К слову, не удержалась от нового тренда и певица из Актау Luina. В социальных сетях она поделилась мнением о фотографиях с использованием искусственного интеллекта.

Это просто какой-то тренд года! Я в шоке от того, насколько такие фотографии могут выглядеть как настоящие. На первый взгляд вообще не отличишь от оригинала. Если честно, я с такими программами и приложениями на «Вы». Но, видимо, время диктует свои правила, потому что в дайрект уже начали приходить предложения о сотрудничестве – предлагают сделать ИИ-фото. И я подумала: почему бы не попробовать? Решила обратиться к одному из таких специалистов и посмотреть, что из этого выйдет, - написала певица в Instagram.

Журналисту редакции удалось поговорить и с фотографом нового поколения. Саламат Сагидуллаев называет себя «ИИ-креатором» и создает фотосессии с помощью нейросетей.

Искусственный интеллект уже меняет подход к созданию визуального контента, но заменить фотографов полностью он вряд ли сможет. Дело в том, что искусство фотографии – это не только техника, но и умение увидеть эмоции, поймать уникальный момент, работать с реальной атмосферой и светом. У ИИ есть потенциал для создания идеализированных, концептуальных и креативных работ, но живое взаимодействие, эмпатия и интуиция – это то, что остаётся за фотографом-человеком, - сказал Саламат.

По его мнению, скорее всего, произойдет симбиоз: фотографы начнут использовать ИИ как инструмент для дополнения своей работы. Например, для ускорения постобработки, создания уникальных фонов или экспериментов с нестандартными визуальными эффектами. Это не замена, а развитие.

Будет ли развиваться новая профессия – фотограф ИИ, Саламат ответил, что, безусловно, да.

Уже сейчас появляются специалисты, которые умеют работать с инструментами на базе ИИ и создавать уникальный визуал. Эта профессия будет активно развиваться, потому что она сочетает навыки дизайна, фотографии и работы с технологиями. Фотограф ИИ – это, по сути, новый тип креатора, который умеет сочетать классические основы фотографии, композиции и цвета с алгоритмами, помогающими реализовать самые необычные идеи. Такие специалисты будут востребованы, особенно в индустриях рекламы, кино, моды и контента для соцсетей. Мой подход позволяет людям получить уникальные кадры с минимальными затратами времени и бюджета, и это как раз отражает тренд на интеграцию технологий в искусство, - отметил Саламат Сагидуллаев.

P.S.: Как вы думаете, сможет ли искусственный интеллект в будущем полностью заменить фотографов? Поделитесь своим мнением в комментариях!