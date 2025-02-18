Более миллиарда тенге выделили на озеленение: какие работы будут проведены в Актау

Поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти на 2025 год выделили 1 249 441 000 тенге. Корреспондент Lada.kz узнал у руководителя компании Айбека Ерболекова, какие работы будут проведены в это году.

Фото предоставил Айбек Ерболеков

Какие работы будут проведены в этом году, какие виды деревьев и растений буду высаживать в городе, а также о сроках начала полива зеленых насаждений порталу Lada.kz рассказал руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков.

По словам Айбека Ерболекова, с января по март специалисты занимаются подготовкой почвы для посадки деревьев и растений, улучшая её структуру и внося необходимые удобрения. С марта по май планируется ранняя весенняя посадка деревьев и кустарников. Также будет проведена предвегетационная химическая обработка зелёных насаждений, включая «голубое опрыскивание» хвойных и лиственных деревьев медьсодержащими и серными препаратами (такими как Курзат, Ордан, Купраксат, бордоская смесь или ХОМ — 3% раствор), чтобы снизить развитие грибковых заболеваний.

Кроме того, будет осуществляться высадка многолетних цветов в общественных зонах и скверах, а также полив зелёных насаждений на территории города.

С июня по июль продолжится уход за растениями, включая полив деревьев и кустарников (трехкратный в месяц), полив газонов и цветников (шесть раз в месяц), прополку, подправку лунок, подкормку гуматом и селитрой по рекомендациям РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад». Также будут проводиться очистка от растительных остатков, вывоз мусора, стрижка кустов, санитарная обрезка деревьев, удаление карантинных растений и химическая обработка от вредителей (летняя обработка с июня по август для второй генерации летне-осенней группы вредителей), - говорит Айбек Ерболеков.

С августа по сентябрь, по словам Айбека, будет подготовка территории для осенней посадки новых деревьев и кустарников, а также полив и удобрение для укрепления корневой системы деревьев. В октябре и ноябре завершится осенняя высадка деревьев и кустарников, а также обработка насаждений от болезней и вредителей с целью подготовки их к зимнему сезону.

На вопрос о выделенном бюджете на озеленение Актау в 2025 году Айбек Ерболеков перенаправил журналиста в акимат города. Там сообщили, что на эти цели в этом году выделен 1 249 441 000 тенге.

Айбек Ерболеков рассказал, какие деревья и растения планируется высадить в городе в этом году.

Виды деревьев и их размещение будут определяться совместно с РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад», ГУ «АГО ЖКХ» и ТОО «Green City Aktau». В 2025 году планируется высадить 4580 лиственных деревьев, 2650 хвойных, 4000 м² кустарников, 900 м² роз и многолетних цветов, а также около 150 000 однолетних цветов. Посадки начнутся в марте, - говорит руководитель ТОО «Green City Aktau».

Что касается старта поливочного сезона, он подчеркнул, что работы по поливу новых посадок начнутся сразу после их высадки.

Массовый полив стартует в середине апреля. Некоторые растения будут поливаться через трубопроводы, другие — с помощью водовозов. Также увеличится количество участков, где будет использоваться капельное орошение, - сказал Айбек Ерболеков.

На вопрос о мерах защиты высаженных деревьев от засухи и вредителей Айбек Ерболеков ответил, что для защиты от засухи будет применяться мульчирование почвы, что поможет минимизировать потерю влаги и поддерживать оптимальный уровень влажности.

Для защиты от вредителей и болезней будут использоваться рекомендации Казахского института защиты растений (г. Алматы), экологически чистые препараты, а также регулярная обработка деревьев инсектицидами и фунгицидами. Пестициды для защиты зеленых насаждений будут выбраны в соответствии «Списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики Казахстан», - отметил он.

Руководитель ТОО «Green City Aktau» сообщил, что организация располагает 16 единицами техники, а для периода массового полива планирует арендовать дополнительные водовозы. Кроме того, со слов Айбека Ерболекова, компания имеет автобусы и грузопассажирские микроавтобусы для работников.

На 2025 год в штате числятся 154 человека, а на летний период дополнительно будут приняты до 70 озеленителей и поливальщиков,- заявил Айбек Ерболеков.

Главный озеленитель города также напомнил, что ежегодно предприятие заключает договоры с КСК и ОСИ на уход за зелеными насаждениями внутри микрорайонов, а также создаются условия для работы отрядов «Жасыл ел», где опытные озеленители обучают молодежь технологиям работы, делятся опытом и проводят наставническую работу. Предприятие активно участвует и в субботниках, акциях в рамках программы «Таза Қазақстан».

В заключение Айбек Ерболеков отметил, что за состоянием растений следит мониторинговая организация. Также в случае незаконной вырубки составляются акты о причиненном ущербе и компенсационной посадке деревьев.

Напомним, 4 февраля 2025 года при обсуждении закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам» депутат Наталья Дементьева заявила, что в Мангистауской области ничего не может расти.