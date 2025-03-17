Бой «припискам»! В Мангистау внедряется система обязательной идентификации пациентов

С начала года в медицинских информационных системах Мангистауской области в рамках пилотного проекта реализуется система подтверждения приема пациентов с использованием сервиса «Цифровой документ» электронного правительства. Система внедряется для предотвращения «приписки» медицинских услуг. Об этом Lada.kz рассказала Жулдызай Калиева, руководитель пресс-службы регионального управления здравоохранения.

Фото с сайта elements.envato.com/ru

В министерстве здравоохранения РК вопрос о внедрении механизма подтверждения посещения врача пациентом в лечебно-профилактических учреждениях был поднят еще в августе прошлого года. В конце прошлого года минздрав приобрел 15 тысяч камер для оснащения 30 процентов медорганизаций по всей стране. Реализация проекта в Казахстане началась с наступлением 2025 года.

Как сообщила Жулдызай Калиева, на сегодняшний день в целях реализации данного пилотного проекта в Мангистауской области в 72 медицинских организациях установлено 1 494 веб-камеры - 690 в частных клиниках, 804 – в государственных учреждениях: в Актау – 182, в Мунайлинском районе – 150, в Жанаозене – 354, в Бейнеуском районе – 50, в Мангистауском районе – 33, в Каракиянском районе – 35. По ее словам, для полной реализации проекта в частных и государственных клиниках региона дополнительно требуется 255 веб-камер. На данный момент проект реализован в области почти на 86%.

Жители области нередко сталкиваются с ситуацией, когда, войдя в интегрированную информационную систему здравоохранения «Damumed», с удивлением обнаруживают, что были на приеме у врача, хотя на самом деле и не планировали. Кто-то оставляет этот факт без внимания, кто-то обращается с жалобой, а самой медицинской организации в таких случаях грозит штраф. Вот для того, чтобы избежать «приписок», и внедряется система обязательной идентификации пациентов, - поясняет Жулдызай Калиева.

По информации специалистов Мангистауского филиала фонда социального медицинского страхования, в 2024 году поступило 97 жалоб, 16 из которых подтвердились.

С начала текущего года поступило девять обращений по фактам недостоверной информации в медицинских информационных системах, то есть «приписках». На основании выявленных дефектов были применены меры экономического воздействия. Хотелось бы подчеркнуть: оплата за медицинские услуги населению, оказанные поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объема этих услуг. Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов. Филиалом по каждой жалобе проводится работа. Вместе с тем, призываем пациентов знать свои права и отстаивать их сначала в Службе поддержки пациента в самой медицинской организации. Данные службы есть во всех поликлиниках и больницах. Если не удалось решить вопрос на месте – обращаться в филиал фонда, - отметили в филиале.

В случае, если вопрос не был решен Службой поддержки пациента и внутренней экспертизы, можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по имеющимся каналам связи: официальный сайт msqory.kz, контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

В поликлиниках по поводу «приписок» выдвинули свой аргумент – сбой программы. На приеме может не открыться система, «зависнуть», врач прибегнет к старому доброму методу – к бумажному варианту. А когда программа снова работает, специалист вносит в систему информацию о приеме пациента, но другой датой. Таким образом получается «приписка».

Министерство здравоохранения решило проблему, разработав новую программу, которая призвана фиксировать присутствие пациента на приеме у врача.

Для идентификации пациента применяются следующие методы: подтверждение по шестизначному коду, отправляемому на мобильный телефон, идентификация с использованием технологии Face ID, а также через мобильное приложение медицинской информационной системы. Это новшество запланировано внедрить в ближайшие полгода на территории всей страны, - отметила Жулдызай Калиева.

В Мангистауской области с начала года ряд медучреждений уже работает с использованием электронного подтверждения личности. Одним из них стала одна из частных медицинских клиник областного центра.

По словам Фаузии Жумагуловой, заведующей отделом терапии, система была полностью внедрена в центре «Ясин» с 10 января 2025 года и на данный момент реализована на 100%.

В клинике установлено 83 камеры. В дальнейшем планируется увеличение их количества до 100 для усиления контроля и безопасности. По нашим наблюдениям, система значительно облегчила работу медперсонала, оптимизировав рабочие процессы, контроль за качеством оказания медицинской помощи и соблюдение стандартов. Пациентам стало удобнее получать услуги, так как система помогает упорядочить потоки, минимизировать ожидание и повысить безопасность. Аптечный пункт клиники работает через eGov Mobile и систему электронного кошелька. Идентификация пациентов осуществляется путем сканирования QR-кода, что делает процесс быстрым и удобным. Это позволяет исключить ошибки, автоматизировать учет и обеспечить своевременную выдачу бесплатных медикаментов. Система Face ID позволяет точно идентифицировать пациентов. Это исключает возможность приписки и гарантирует, что медицинские услуги и бесплатные препараты получают только те, кто действительно имеет на них право. Видеонаблюдение также способствует прозрачности работы и исключает мошеннические схемы, - прокомментировала Фаузия Жумагулова.

Свое мнению по поводу новшеств выразили и жители города.

Я считаю, что цифровое подтверждение личности пациента – это полезное нововведение, которое позволит исключить случаи «мёртвых душ» и «приписки», обеспечивая выплату врачам только за фактически проведённые консультации и процедуры. При этом предоставление такого подтверждения не создаёт сложностей для пациентов – по крайней мере, мне было легко сделать это через приложение Kaspi, - поделилась мнением жительница Актау Диана Романцева.

Каков же алгоритм для идентификации?

Есть два способа для пациента – с помощью цифрового документа в мобильном приложении или посредством программы распознавания лиц Face ID. Затем:

открыть на своем мобильном телефоне любое из приложений: «eGov mobile», «Halyk» или «Kaspi.kz»;

во вкладке «Цифровые документы» нажать на иконку «Открыть доступ» либо «Предъявить документ», после чего приложение сгенерирует шестизначный код;

код сообщается врачу, тот внесет его в медицинскую информационную систему, а затем получит доступ к истории болезни пациента.

Еще в октябре прошлого года минздрав на своем официальном сайте заявил: «Внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы по идентификации пациентов позволили снизить возможность приписок медицинских услуг… Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить «приписки». Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан… Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта».

Напомним, министерство здравоохранения планирует внедрить новшество на постоянной основе в первом полугодии текущего года.

Автор: Айгуль Бижанова