Где можно бесплатно выучить казахский язык в Актау

Освоить государственный язык стало легче. В Актау действуют курсы на бесплатной основе. Где и как могут обучаться горожане, в материале корреспондента Lada.kz .

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Как рассказала руководитель областного управления развития языков, архивного дела и ономастических работ Айгуль Ыкыласкызы, государственных центров по изучению языка в области нет.

На сегодняшний день, со слов Айгуль Ыкыласкызы, в городе работают курсы, созданные по гражданской инициативе – это бесплатный разговорный клуб «Батыл бол» (Будь смелым. Прим.автора), возглавляет который Алия Нарбай, и «Первый клуб казахского языка в Актау» при Ассамблее народа Казахстана под руководством Оксаны Белоножкиной.

Помещение для участников клуба «Батыл бол» бесплатно предоставили в молодежном ресурсном центре в 6 микрорайоне. Занятия проходят 3 раза в неделю. На данный момент работают две группы.

В группу для начинающих набор закрыт, так как она полностью укомплектована. Обучение длится около 4 месяцев. Новый набор ожидается осенью.

Сейчас действует разговорная группа для всех (с 16 лет), которую можно посещать без регистрации.

Занятия проводятся каждый вторник и четверг в 19:30 и в субботу в 10:00. Уроки длятся в среднем час-полтора.

Для удобства занятия проходят вечером.

Уроки ведут Алия Нарбай и ее коллега-преподаватель.

Руководитель «Батыл бол» Алия Нарбай

Организатор сообщила, что требуются волонтеры, которые готовы 2-3 месяца регулярно проводить уроки. Все обучающие материалы предоставляются.

Желающие практикуют и учат казахский язык, а мы, в свою очередь, ищем идейных людей, которые хотят продвигать язык, могут его преподавать, тем самым делая свой вклад в его развитие, - делится организатор курсов.

По дополнительным вопросам можно обращаться в Instagram.

Россиянин Григорий Махно, проживающий в Актау, успел записаться в группу для начинающих.

Преподаватели ответственно относятся к своей работе: контролируют выполнение домашних заданий. Больше внимания уделяем грамматике, но также разбираем бытовые ситуации и диалоги, вроде покупки продуктов, знакомства и т.д, - говорит молодой человек.

Он старается в любой ситуации практиковать казахский язык.

Участник курсов Григорий Махно

В магазинах прошу продукты исключительно на казахском языке: «Маған (название продукта) керек». Специально спрашиваю кондуктора о следующей остановке на казахском языке, хотя знаю какая очередная. В такси прошу водителя говорить номер для перевода на казахском. Также в практике помогают мои друзья, являющиеся носителями языка, - рассказывает собеседник.

А вот «Первый клуб казахского языка в Актау» при Ассамблее народа Казахстана под руководством Оксаны Белоножкиной действует уже с 2022 года. Сюда возможно попасть по согласованию с организатором.

Организатор курсов Оксана Белоножкина

Встречи проводятся в формате живого общения в какой-либо из кофеен в выходной день, где присутствуют автор идеи Оксана Белоножкина и два модератора: Юлия Парняева и Галина Дмитриева.

Запись проводится в Instagram.

Кстати, в конце прошлого года Оксана Белоножкина проводила мероприятие «Қазақ тілі мен мәдениеті: Тіл – ұлттың жүрегі» («Казахский язык и культура: Язык – сердце нации») которое с овациями восприняли его участники.

Зрителей заинтересовали конкурсом загадок, викторин с занимательными вопросами. Проверили на знания казахской культуры, казахского языка, истории, традиций и пословиц. В конце мероприятия посетители отведали блюда национальной кухни.



Руководитель отдела развития языков, архивного дела и ономастических работ акимата Актау Айгуль Ыкыласкызы рассказала, что они направили заявку для выделения бюджета по организации государственных центров по изучению казахского языка, которую власти одобрили и выделили средства. В данный момент объявлен тендер на 3-месячные курсы по обучению казахскому языку для 200 человек.

Сейчас, по словам Айгуль Ыкыласкызы, созданы электронные ресурсы по самостоятельному изучению казахского языка: soyle.kz, termincom.kz, balatili.kz, tilmedia.kz и tilqural.kz.