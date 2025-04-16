Как пройти скрининговое обследование в Мангистау

Казалось бы, информации о скрининге море, но, как оказалось, не все и не всегда знают где это «море» можно пощупать. Жительница Актау Айжангуль Т., обратившись в редакцию Lada.kz, заявила следующее: «Мне в этом году исполнилось 40 лет, но ни разу никто из врачей мне не звонил, не писал, даже не напоминал, что нужно пройти скрининг. Разве они не обязаны уведомлять об этом? Я ведь не знаю, что мне положено, каких врачей нужно пройти, какие анализы сдать. Получается, если сам не узнаешь, то никто и не скажет. Никто не интересуется, никто не напоминает. А ведь это здоровье! Разве так должно быть?»…На этот и другие вопросы ответит Lada.kz .

_фото с сайта newmed74.ru

Раньше больше звучали вопросы «а зачем нам это надо?». Простым обывателям, было не совсем ясно – зачем нас «вылавливают» в регистратуре, когда ты просто записываешься на прием к участковому врачу. Сначала всеми правдами и неправдами старались отказаться, потом снисходительно давали согласие зайти ненадолго в смотровой кабинет. И, в конце концов, большинство из нас поняли – скрининг проходить надо! Но давайте еще раз напомним: как? Приходите в поликлинику по месту жительства, предоставляете удостоверение личности регистратору и интересуетесь: нужно ли мне в моем возрасте пройти скрининг и в какой кабинет для этого необходимо пройти?

В чем суть скрининга, мы попросили рассказать Нурлана Кидирбаева, директора Мангистауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Итак, что такое скрининг?

Скрининг (от англ. screening — «отбор, сортировка») – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.

Скрининговые обследования оплачиваются за счёт ГОБМП (гарантированного объёма бесплатной медпомощи) и ОСМС (обязательного медстрахования) и помогают выявить заболевание на ранней стадии или предрасположенность к нему, подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер.

Какие возрастные категории охватывает скрининг?

Проводятся скрининги по конкретным заболеваниям и для определённых возрастных групп. Скрининг проводится в двух возрастных категориях:

— дети в возрасте от нуля до 18 лет (осмотр педиатра, узких специалистов, анализы крови и мочи, инструментальные обследования). Дети проходят профилактический осмотр ежегодно до своего совершеннолетия. И взрослые в возрасте от 30 до 70 лет. Осмотр проходит даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов – исключительно для уверенности в своём здоровье.

На что нацелены осмотры для взрослых?

Скрининговые осмотры взрослого населения направлены на раннее выявление и предупреждение:

- основных болезней системы кровообращения – артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца;

- сахарного диабета среди мужчин и женщин;

- предопухолевых, злокачественных новообразований шейки матки среди женщин;

- предопухолевых, злокачественных новообразований молочной железы среди женщин;

- глаукомы среди мужчин и женщин;

- предопухолевых, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки среди мужчин и женщин;

- злокачественных новообразований пищевода, желудка, печени и предстательной железы;

- хронического гепатита В и С у лиц группы риска.

«Скрининговые обследования входят в перечень Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакет социального медицинского страхования. Если вас пригласили на скрининг, убедительно просим не игнорировать и своевременно проходить скрининговые обследования в медицинских организациях по месту прикрепления. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь удостоверение личности», - говорит Нулан Кидирбаев.

Можно ли получить направление от терапевта своей поликлиники, к узким специалистам или на диагностическое исследование в другой медицинской организации в другом городе, если пациента не устраивает качество оказания услуг в своей?

Любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. При наличии соответствующих показаний врач выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований. Чтобы получить услугу в системе ОСМС, пациент должен иметь статус «Застрахован».

Медицинская организация, которая оказывает услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, заключает соответствующий договор с ФСМС и должна выполнять обязательство по предоставлению пациентам этих услуг.

Если у медицинской организации нет специалиста какого-либо профиля, поставщик обязан привлечь соисполнителя из числа медицинских организаций, состоящих в базе фонда.

Если же договор соисполнения ни с кем не заключён, то пациента должны направить к одному из поставщиков фонда по данному виду услуг, договор будет заключён автоматически по итогам оказания услуги по направлению.

В соответствии с Кодексом о здоровье, граждане республики Казахстан имеют право на свободный выбор медицинского работника и субъекта здравоохранения.

Какие консультативно-диагностические услуги можно получать раз в год по профилактике и по показаниям?

Все услуги в системе ОСМС оказываются по показаниям и по направлению врача согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан.

Взрослые проходят скрининг на:

- раннее выявление болезней системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца) и сахарного диабета проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета;

- раннее выявление глаукомы проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу глаукомы;

- раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы должны прийти женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы;

- раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки ждут женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет;

- раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки проверяются мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки;

- раннее выявление хронического гепатита В и С проверяются лица с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящиеся на гемодиализе, имеющие в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов.

Какую медпомощь может оказать участковая акушерка (фельдшер, мед сестра/ медбрат)?

Средний медработник оказывает доврачебную помощь, включая:

- прием и осмотр для оценки состояния здоровья и выявления заболеваний;

- внесение данных в систему «Регистр беременных и женщин фертильного возраста»;

- неотложная помощь женщинам, включая беременных и родильниц;

- наблюдение за беременными с хроническими заболеваниями;

- контроль выполнения назначений врача акушер-гинеколога;

- ведение физиологической беременности и патронаж;

- медицинские услуги на дому для беременных, родильниц и гинекологических больных;

- скрининговые и профилактические осмотры для раннего выявления заболеваний;

- консультирование по планированию семьи и репродуктивному здоровью.

В каких случаях можно вызвать на дом медработника?

Медработника можно вызвать на дом при острых состояниях или обострении хронических заболеваний, если нет выраженных нарушений органов.

Показания для обслуживания на дому участковой медицинской сестры или фельдшера:

1) температура тела до 38°С на момент вызова;

2) повышение артериального давления без нарушений самочувствия;

3) состояния, заболевания, травмы (без потери сознания, без признаков кровотечения, без резкого внезапного ухудшения состояния), требующие медицинской помощи и консультации на дому;

Показания для обслуживания вызовов на дому участковым врачом:

1) состояния, оцененные регистратурой ПМСП при приеме вызова, участковой медицинской сестрой или фельдшером, обслужившим вызов, как требующие врачебного осмотра на дому.

2) ухудшение состояния после вакцинации.

Дети до пяти лет, беременные и родильницы при любом ухудшении состояния здоровья обслуживаются на дому. Лица старше 65 лет на дому обслуживаются при ограничении передвижения.

В этой статье мы решили привести данные из районных медицинских организаций. Отозвался врач-статист Каракиянской центральной районнной больницы (ЦРБ) Асемгуль Русланкызы, которая предоставила информацию за два предыдущих года – 2023 и 2024.

«Скрининг взрослого населения является важным инструментом для профилактики хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет, глаукома, рак и заболевания сердечно-сосудистой системы. В 2023 и 2024 годах система скрининга продолжала развиваться, охватывая все большее количество людей. Например, в 2023 году уровень охвата взрослого населения скринингами составил 96%, а в 2024 году этот показатель увеличился до 98,8%. Рост охвата связан с расширением программы профилактических медицинских осмотров и улучшением информированности населения о важности регулярных обследований. По нашей статистике, наиболее активно вовлеченная в скрининговые программы группа – это озраст от 40 до 64 лет. В 2024 году скрининг на рак молочной железы и шейки матки среди женщин охватил 100% целевой аудитории, что на 5% больше, чем в 2023 году. Среди мужчин активно проводятся скрининги на заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, охват составил 85%. Среди пожилого населения (возраст 65 лет) наблюдается высокая заболеваемость хроническими заболеваниями. В 2024 году среди взрослого населения было охвачено скринингом 82%, что является хорошим показателем. Это позволяет говорить о значительном прогрессе в организации профилактических мероприятий. Есть он и в проценте выявляемости на ранних стадиях: в 2024 году удалось выявить 40% случаев доброкачественной опухоли молочной железы, что на 10% больше, чем в 2023 году. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета результативность раннего выявления на уровне 40-45%, что требует дополнительной работы по улучшению скрининга», - рассказала Асемгуль Русланкызы.

Что касается скрининга детского населения, то в 2023 и 2024 годах программа профосмотров для детей продолжала развиваться, особенно в рамках школьных и дошкольных учреждений.

«В 2023 году в Каракиянской ЦРБ было охвачено скринингом 87% детей школьного возраста и 90% детей в дошкольных учреждениях. В 2024 году эти показатели выросли до 94% и 96% соответственно. Однако в некоторых дальних амбулаториях эти показатели остаются немного низкими, что связано с трудностями в транспортировке детей в медицинские учреждения. В 2024 году в рамках школьной медицины было проведено около 5000 профилактических осмотров для учащихся девяти школ, что позволило выявить у 15% детей различные заболевания, такие как нарушения осанки, болезни зрения и слуха. В детских садах, помимо традиционных осмотров, активно проводится скрининг на генетические и эндокринные заболевания, что помогло выявить 4% детей с проблемами в развитии, которые были направлены на дальнейшее обследование. Если говорить об индексе здоровья среди школьников и дошкольников, то в 2024 году среди школьников показатель улучшился на 5% по сравнению с 2023 годом. В основном это связано с усилением профилактических мероприятий и лучшей осведомленностью родителей о необходимости регулярных осмотров. Кроме того, после проведения скрининга важно не только выявить заболевания, но и обеспечить пациентам необходимые условия для эффективного лечения и постоянного контроля их состояния. Массированная работа по оздоровлению и динамическому наблюдению играет ключевую роль в поддержании здоровья на всех этапах жизни, а также в снижении заболеваемости и смертности среди населения. Этот комплексный подход помогает не только лечить, но и предотвращать развитие заболеваний, обеспечивая повышение качества жизни и улучшение состояния здоровья населения в долгосрочной перспективе», - отметила врач-статист Асемгуль Русланкызы.

По данным сайта министерства здравоохранения Республики Казахстан, за 2024 год было обследовано свыше 3,2 миллиона граждан.

Результаты показали, что более 120 тысяч случаев заболеваний были выявлены на ранних стадиях, что подтверждает эффективность текущих мер по улучшению системы ранней диагностики.

В ходе скринингов было выявлено:

• 118 497 случаев артериальной гипертензии — это одно из самых распространенных заболеваний, которое может привести к инсультам и инфарктам, если не своевременно выявлено и не контролируется.

• 24 901 диагнозов сахарного диабета — это заболевание, которое в последние годы становится все более актуальной проблемой в стране.

• 6265 случаев глаукомы — заболевания, которые могут привести к слепоте при отсутствии лечения.

Что изменилось в системе скринингов?

Некоторые устаревшие и неинформативные лабораторно-инструментальные методы были заменены на более современные и высокоэффективные методы с доказанной точностью.

- гликированного гемоглобина (HbA1c), (ранее проводился определение глюкозы в крови) для диагностики сахарного диабета;

- скорость клубочковой фильтрации на раннее выявление заболеваний почек;

- липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- жидкостной ПАП-тест для раннего выявления рака шейки матки.

По мнению министерства, данные подходы позволят:

- снизить количество осложнений, предотвратить осложнения, которые могут привести к инвалидности или смерти;

- сделать скрининг более доступным (расширить целевые группы).

Кроме того, с 2025 года вводится скрининг на ранее выявление риска развития нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50-70 лет один раз в два года (УЗДГ БЦА).

Это нововведение позволит на ранних стадиях выявлять угрозу инсульта и других заболеваний мозгового кровообращения, улучшив шансы на успешное лечение.

Какие можно пройти скрининги сегодня?

В Казахстане проводятся скрининговые исследования на раннее выявление следующих восьми наиболее распространенных заболеваний:

- артериальной гипертензии (один раз в два года)

- ишемической болезни сердца (один раз в два года)

- сахарного диабета (один раз в два года)

- глаукомы (один раз в два года)

- рака шейки матки (один раз в четыре года)

- рака молочной железы (один раз в два года)

- колоректального рака (один раз в два года)

- вирусных гепатитов (не чаще одного раза в три-шесть месяцев).

Министерство здравоохранения призывает всех граждан заботиться о своем здоровье и регулярно проходить бесплатные скрининги. В список добавят скрининг на цереброваскулярные нарушения (для профилактики инсульта). Изменят возраст обследуемых граждан с проблемами сердца, диабета и глаукомы – с 40-76 лет вместо 30-70 лет, рассказали BES.media в пресс-службе министерства здравоохранения.

Среди нововведений — обязательный скрининг на носительство спинальной мышечной атрофии (СМА) у девушек 16-17 лет. Это изменение внесено в приказ № 704 от 09.09.2010 «Об утверждении Правил организации скрининга» (источник: https://med.mcfr.kz).

Приказ вводится в действие с 8 марта 2025 года.