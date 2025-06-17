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17.06.2025, 15:21

Каракурт в Мангистау! Жителей предупреждают о смертельно ядовитом пауке

Обстоятельно и подробно 0 2 103 Лиана Рязанцева

Житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области, предупреждает об опасности активизировавшегося каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК, передает Lada.kz

 

Фото Института зоологии РК
Фото Института зоологии РК

Житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области, во время своих поездок нередко фотографирует природу и делится наблюдениями за дикой фауной. Недавно мужчина опубликовал снимки смертельно ядовитого паука – каракурта, замеченного в степной местности региона.

Опытный путешественник рассказал, что делать если жители встретили каракурта.

Если вы встретили блестящего черного паука с красными пятнышками — это каракурт. Его яд смертельно опасен. Каракурты часто встречаются в Мангистау: в песках, возле камней, в сухой траве, а также в заброшенных постройках. Особенно много их летом и в начале осени — с июля по сентябрь. При встрече с ним ни в коем случае не трогайте паука, не пытайтесь приблизиться или сфотографировать его вблизи. Лучше спокойно и аккуратно отойти. Обязательно осматривайте одежду, обувь и постель перед использованием, особенно, если вы на природе. И не убивайте паука без крайней необходимости, - сказал Руслан Чуров.

В управлении здравоохранения сообщили, что с начала весны в Мангистауской области уже зарегистрированы случаи укусов каракуртов.

В выходные в больницу поступили два пациента с укусами каракурта. Им была введена противоядная сыворотка, после чего они были переведены в стационар для прохождения специализированного лечения, - сообщили в пресс-службе управления.

Специалисты Института зоологии РК рассказали, как защититься от укуса каракурта и как действовать, если паук всё же укусил.

Лето – не только время отдыха, но и сезон активности одного из самых опасных пауков в Казахстане – каракурта, одного из «чёрных вдов». С наступлением жаркой погоды каракурты активизируются, массовый пик миграции приходится примерно со второй декады мая и по вторую декаду июня. Обычно пауки строят укрытия у основания кустарников и деревьев, под камнями, среди сухой травы, в норах грызунов, в подвалах или среди мусора. Порой сильная и продолжительная жара вынуждает часть каракуртов первой волны покинуть свои жилища, половозрелые самки и самцы начинают мигрировать в поисках защищенных мест для очередных гнёзд. После спаривания самки, как правило, уничтожают самцов и могут снова бродить в поисках мест для устройства уже постоянного логова, где можно поместить коконы. Важно знать: укус каракурта опасен для человека и домашнего скота. Яд содержит нейротоксины, которые поражают нервную систему, - говорят специалисты.

Специалисты отмечают, что опасность заключается в том, что укус каракурта бывает сложно заметить. Недаром название их рода (Latrodectus) переводится с греческого как «кусающий скрытно».

Укус каракурта на первый взгляд можно не заметить, ощущается как укол травинкой. Но уже через 15-30 минут появляются серьёзные симптомы. Сначала ощущается резкая боль в месте укуса, потом начинает болеть живот, грудь, поясница. Могут начаться сильные мышечные спазмы, слабость, потливость. Часто наблюдается тревожность, поднимается давление и температура, - пояснили специалисты.

Специалисты Института зоологии РК рекомендуют при укусе каракурта немедленно обратиться за медицинской помощью.

После укуса каракурта важно сохранять спокойствие. Необходимо обеспечить пострадавшему покой и обильное питьё. Боль можно облегчить холодными компрессами, - предупреждают специалисты Института зоологии РК.

Категорически запрещается:

  • пить алкоголь – он ускоряет распространение яда по организму;
  • принимать седативные препараты без назначения врача;
  • надрезать место укуса и пытаться высасывать яд – это может привести к инфицированию;
  • накладывать жгуты;
  • заниматься самолечением.

В больнице проведут все необходимые процедуры по дезинтоксикации. Если вы находитесь далеко от города, в первые 1-2 минуты после укуса можно прижечь место двумя спичками, зажжёнными третьей. Хелицеры у каракурта короткие, яд – белковой природы, и его можно частично разрушить высокой температурой. Но, важно помнить – позже прижигать уже бессмысленно, - отметили эксперты.

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