Каракурт в Мангистау! Жителей предупреждают о смертельно ядовитом пауке

Житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области, предупреждает об опасности активизировавшегося каракурта. В региональном управлении здравоохранения сообщили о зафиксированных случаях укусов паука. Что делать и как себя защитить, рассказали специалисты Института зоологии РК, передает Lada.kz .

Фото Института зоологии РК

Житель Актау Руслан Чуров, организующий экскурсионные туры по Мангистауской области, во время своих поездок нередко фотографирует природу и делится наблюдениями за дикой фауной. Недавно мужчина опубликовал снимки смертельно ядовитого паука – каракурта, замеченного в степной местности региона.

Опытный путешественник рассказал, что делать если жители встретили каракурта.

Если вы встретили блестящего черного паука с красными пятнышками — это каракурт. Его яд смертельно опасен. Каракурты часто встречаются в Мангистау: в песках, возле камней, в сухой траве, а также в заброшенных постройках. Особенно много их летом и в начале осени — с июля по сентябрь. При встрече с ним ни в коем случае не трогайте паука, не пытайтесь приблизиться или сфотографировать его вблизи. Лучше спокойно и аккуратно отойти. Обязательно осматривайте одежду, обувь и постель перед использованием, особенно, если вы на природе. И не убивайте паука без крайней необходимости, - сказал Руслан Чуров.

В управлении здравоохранения сообщили, что с начала весны в Мангистауской области уже зарегистрированы случаи укусов каракуртов.

В выходные в больницу поступили два пациента с укусами каракурта. Им была введена противоядная сыворотка, после чего они были переведены в стационар для прохождения специализированного лечения, - сообщили в пресс-службе управления.

Специалисты Института зоологии РК рассказали, как защититься от укуса каракурта и как действовать, если паук всё же укусил.

Лето – не только время отдыха, но и сезон активности одного из самых опасных пауков в Казахстане – каракурта, одного из «чёрных вдов». С наступлением жаркой погоды каракурты активизируются, массовый пик миграции приходится примерно со второй декады мая и по вторую декаду июня. Обычно пауки строят укрытия у основания кустарников и деревьев, под камнями, среди сухой травы, в норах грызунов, в подвалах или среди мусора. Порой сильная и продолжительная жара вынуждает часть каракуртов первой волны покинуть свои жилища, половозрелые самки и самцы начинают мигрировать в поисках защищенных мест для очередных гнёзд. После спаривания самки, как правило, уничтожают самцов и могут снова бродить в поисках мест для устройства уже постоянного логова, где можно поместить коконы. Важно знать: укус каракурта опасен для человека и домашнего скота. Яд содержит нейротоксины, которые поражают нервную систему, - говорят специалисты.

Специалисты отмечают, что опасность заключается в том, что укус каракурта бывает сложно заметить. Недаром название их рода (Latrodectus) переводится с греческого как «кусающий скрытно».

Укус каракурта на первый взгляд можно не заметить, ощущается как укол травинкой. Но уже через 15-30 минут появляются серьёзные симптомы. Сначала ощущается резкая боль в месте укуса, потом начинает болеть живот, грудь, поясница. Могут начаться сильные мышечные спазмы, слабость, потливость. Часто наблюдается тревожность, поднимается давление и температура, - пояснили специалисты.

Специалисты Института зоологии РК рекомендуют при укусе каракурта немедленно обратиться за медицинской помощью.

После укуса каракурта важно сохранять спокойствие. Необходимо обеспечить пострадавшему покой и обильное питьё. Боль можно облегчить холодными компрессами, - предупреждают специалисты Института зоологии РК.

Категорически запрещается:

пить алкоголь – он ускоряет распространение яда по организму;

принимать седативные препараты без назначения врача;

надрезать место укуса и пытаться высасывать яд – это может привести к инфицированию;

накладывать жгуты;

заниматься самолечением.