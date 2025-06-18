Потерял зрение, но не смысл жизни: история массажиста из Актау

Нурлыбай Маймаков начал терять зрение будучи молодым парнем. Мужчина признается, что переживал этот период сложно, но обстоятельства не сломили его, а сделали только сильнее. Улыбчивый 60-летний житель Актау много лет работает массажистом, обожает плавать в море, а, самое главное, живет, по его словам, полноценно. История Нурлыбая – в материале Lada.kz .

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Нурлыбай Маймаков родом из Володарского района Астраханской области. Там он получил образование и после школы пошел в армию. В 20 лет у мужчины случилась травма, которая навсегда изменила его жизнь.

Травму глаза получил в армии, развилась глаукома, из-за чего впоследствии я получил инвалидность по зрению. Сейчас один глаз вообще не видит, второй – где-то на 10 процентов, осталось лишь светоощущение, вижу силуэты, - рассказал он.

По словам Нурлыбая Маймакова, основательно по врачам он пошел уже после армии, проходил необходимое лечение. Однако через пять лет полностью ослеп на один глаз.

Мне сказали: «Давай удалим тебе левый глаз». Я не согласился. Тогда врачи сказали, что трудности с правым глазом точно начнутся через 10 лет. Так и случилось, - поделился он.

Проблемы со зрением, которое стремительно покинуло тогда еще достаточно молодого мужчину, стало поводом для серьезных переживаний.

Была депрессия, разные мысли в голову приходили, - после недолгого молчания признался герой материала.

Нужно отметить, что в тот период Нурлыбая Маймакова поддержала семья. В 1990 году он женился, с супругой у него на свет появились две дочери. Несмотря на то, что пара продолжительное время не вместе, мужчина говорит о ней исключительно уважительно.

Моя жена всегда меня поддерживала, - отметил он.

Нурлыбай рассказал, как, имея проблемы со зрением, ему удается вести бытовые дела.

Сначала, конечно, было трудно перемещаться в пространстве, но я старался ни на кого не надеяться. Ходил один по городу с тростью и всегда добирался, куда мне нужно. Язык, слава Богу, есть, поэтому всегда могу задать вопросы прохожим. Что касается дома, то я также все делаю сам – готовлю, убираюсь. Могу только иногда попросить провести генеральную уборку, - с улыбкой рассказал он.

Нурлыбай Маймаков признается, что не ограничивает себя в передвижениях: он уже несколько раз бывал в одиночном путешествии в Кыргызстане, Туркменистане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Москве. При этом он отметил, что почти всегда встречал на своем пути людей, готовых оказать помощь и поддержку.

Ориентироваться в пространстве ему помогает не только трость, но и слух, а также руки, через которые он получает необходимую информацию об окружающих его предметах.

Независим Нурлыбай Маймаков и финансово. После получения инвалидности ему выдали путевку в санаторий, расположенный в Пятигорске. Там он познакомился с женщиной, которая посоветовала отправиться в Кисловодск и поступить в медицинский колледж для инвалидов I, II группы.

Принимали в учебное заведение только после сдачи экзаменов по биологии, русскому языку, литературе. Обязательным было и наличие школьного образования. Мне тогда был 41 год, я спросил, принимают ли еще в таком возрасте студентов (смеется – прим. авт.). Подготовился к экзаменам и поступил в медколледж. Сначала переживал немножко из-за возраста, а оказалось, что у нас группа студентов от 17 до 50 лет, - улыбнулся он.

С тех пор Нурлыбай Маймаков профессионально занимается массажем, а круг благодарных пациентов только расширяется. Мужчина отметил, что работал всю свою жизнь: когда со зрением было получше, он занимался рыболовством, домашним хозяйством, трудился столяром и сварщиком.

Герой материала рассказал, почему решил переехать в Актау. Все дело – в родных.

В целом, у меня изначально сформировалась большая семья: папа, мама, нас 10 детей – шесть девочек, четыре мальчика. В Актау живут две мои сестры с семьями. Остальные родные – в Астраханской области, стараюсь их навещать, - сказал он.

Говоря об инфраструктуре города, Нурлыбай отметил достаточно узкие тротуары.

Хотелось бы побольше широких тротуаров, чтобы ни я, ни меня не задевали, и люди чувствовали себя комфортно при передвижении. Еще часто водители ставят свои автомобили прямо на тротуары. Видимо, не все они понимают, что дорогу нужно оставлять открытой, чтобы инвалиды могли пройти, да и здоровые люди тоже, - отметил он.

Также он добавил, что областному центру не хватает светофоров со звуковым сигналом.

Бывает, уже машины тебе сигналить начинают, чтобы ты дорогу переходил. Пешеходы часто помогают, говорят, что зеленый свет горит, - посмеялся он.

Нурлыбай Маймаков часто купается в море, много ходит.

Также я бы хотел посетить живописные места Мангистауской области, планирую поехать по ним с экскурсией, - сказал он.

В конце интервью мужчина пожелал людям с проблемами зрения никогда не сдаваться.

Желаю моему собрату постараться понять себя. Не нужно ни на кого надеяться. Когда становишься самостоятельным, то уже сам можешь двигаться туда, куда тебе нужно. Говорить, конечно, легко, но все это возможно. Берегите свое здоровье, не останавливайтесь, двигайтесь, не закрывайтесь, получайте образование. У меня это получилось, чего и всем желаю, - с улыбкой заключил он.

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