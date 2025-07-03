Защитить себя – не преступление: все, что нужно знать о самообороне в Мангистау

Вопрос необходимой обороны остается одним из самых обсуждаемых в правоприменительной практике и вызывает широкий общественный интерес – особенно в ситуациях, когда гражданин применяет силу для отражения нападения, в том числе при защите третьих лиц. Что нужно знать о самообороне и ее пределах, Lada.kz рассказал адвокат Айбек Суюндуков.

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Право на самооборону гарантировано законодательством РК и, в первую очередь, закреплено в статье 32 УК РК. Закон определяет необходимую оборону, как правомерную защиту личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, в том числе путем причинения вреда посягающему лицу.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРЕДЕЛЫ САМООБОРОНЫ НЕ ПРЕВЫШЕНЫ?

Согласно статье 32 УК РК, самооборона правомерна, если причиненный вред соразмерен опасности посягательства. Пределы не превышены, если действия соответствуют угрозе жизни, здоровью или имуществу, а защита была необходимой. Например, убийство при попытке кражи может быть признано превышением. Суд учитывает обстоятельства: оружие нападающего, обстановку, соразмерность ответа.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ, ОБОРОНЯВШИЕСЯ ОТ АГРЕССИВНЫХ МУЖЕЙ, ПОПАДАЮТ В ТЮРЬМУ?

Женщины, убившие мужей в ходе самообороны, могут быть осуждены из-за сложности доказывания правомерности действий. Недостаток свидетелей, отсутствие зафиксированных ранее жалоб, связанных с насилием со стороны мужа, жесткое законодательство и судебная практика способствует игнорированию контекста длительного домашнего насилия, что приводит к обвинительным приговорам.

КТО И КАК ОПРЕДЕЛЯЕТ ФАКТ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ САМООБОРОНЫ?

Факт превышения устанавливается судом на основе материалов, собранных в ходе досудебного расследования и на основании заключений экспертиз. Орган, ведущий досудебное расследование, собирает доказательства: показания свидетелей, обстоятельства дела, характер угрозы, оружие, использованное нападающим и защищающимся. Суд оценивает соразмерность вреда угрозе. Если действия защищающегося явно превышают необходимую защиту (например, убийство при незначительной угрозе), это квалифицируется как превышение пределов самообороны. Решающую роль играют обстоятельства дела и их интерпретация.

КАКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ МОЖНО НОСИТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ?

Сигнальное, охолощенное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 миллиметров включительно граждане РК имеют право приобретать у юридических лиц – поставщиков без получения разрешения.

КАКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ МОЖНО НОСИТЬ С РАЗРЕШЕНИЕМ?

С разрешением органов внутренних дел можно носить:

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;

газовое оружие – газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению уполномоченным органом в области здравоохранения;

электрическое оружие – оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии, разрешенные к применению уполномоченным органом в области здравоохранения.

Общее количество оружия, приобретенного гражданином РК в качестве оружия для самообороны, не должно превышать двух единиц, в том числе огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия либо газовых пистолетов, револьверов либо электрического оружия.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОРУЖИЕ НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ ПОЛИЦИЕЙ?

При ношении оружия необходимо иметь при себе:

удостоверение личности;

разрешение на хранение и ношение оружия - документ, выданный органами внутренних дел.

КАК ПРИОБРЕСТИ ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ?

К гражданскому оружию относится оружие, используемое гражданами РК в целях коллекционирования, экспонирования, самообороны, занятий спортом, охотой, а также организациями образования и культуры в образовательных и культурных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями (за исключением охолощенного оружия).

Гражданское оружие подразделяется на:

1) оружие самообороны:

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;

газовое оружие – газовые пистолеты, револьверы и патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению уполномоченным органом в области здравоохранения;

электрическое оружие – оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии, разрешенные к применению уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) спортивное оружие:

огнестрельное с нарезным стволом;

огнестрельное гладкоствольное;

холодное клинковое;

метательное;

пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие:

огнестрельное с нарезным стволом;

огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;

огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;

холодное клинковое;

4) сигнальное оружие;

5) охолощенное оружие.

Процедура выдачи разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам является услугой, оказываемой на портале www.elicense.kz.

Необходимые документы:

Электронная копия удостоверение охотника (с отметкой об уплате государственной пошлины на право охоты) (необязательно, квалификационные требования). Электронная копия справки о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием (обязательно, квалификационные требования). Запрос в форме электронного документа удостоверенной ЭЦП услугополучателя (обязательно, квалификационные требования). Электронная копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, выданного уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, имеющих специальные звания) (необязательно, квалификационные требования). Электронная копия договора на хранение оружия в пунктах централизованного хранения, в случае отсутствия условий хранения оружия по фактическому месту жительства (необязательно, квалификационные требования). Электронная копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения, по форме № 076/у, утвержденной приказом исполняющего обязанностью министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21579). Военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины (при предоставлении документа заверенной печатью и подписью уполномоченного лица с места прохождения службы), разрешение на приобретение гражданского оружия получают без представления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием (необязательно). Электронная копия сведения об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему с учетом норм содержания спортивного оружия в спортивных федерациях или организациях, в котором состоит спортсмен, приобретающий спортивное оружие, по форме согласно приложению 3 к Приказу №602 (при приобретении оружия для занятий по стрелковым видам спорта), (необязательно). Электронная копия ходатайства республиканских и региональных аккредитованных спортивных федерации по видам спорта (при приобретении оружия для занятий по стрелковым видам спорта), (необязательно). Электронная копия свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта, связанному со стрельбой, по форме согласно приложению 2 утвержденной приказом председателя Агентства РК по делам спорта и физической культуры от 28 июля 2014 года №295 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9673) подтверждающего прохождение спортсменом регистрации в республиканской, региональной аккредитованной спортивной федерации по видам спорта и подтверждающего статус гражданина регулярно занимающегося спортивной стрельбой (при приобретении оружия для занятий по стрелковым видам спорта), (необязательно). Сведения о документах подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу разрешительного документа, за исключением случаев оплаты через ПШЭП (обязательно, форма сведений).

Услугодателем выступает МВД РК.

Стоимость услуги составляет 0,5 МРП (1966 тенге).

Срок оказания услуги 15 рабочих дней.