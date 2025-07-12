Готов ли Мангистау к возможному ядерному взрыву: бомбоубежища, запасы и план действий

В июне 2025 года Израиль нанёс удары по Ирану. В числе целей были иранские ядерные объекты и объекты военной инфраструктуры. Расстояние от Ирана до Актау составляет примерно 1500–2000 километров, в зависимости от конкретных координат. В этом материале мы не будем подробно разбирать сам конфликт между Ираном и Израилем. Как региональное издание, мы сосредоточимся на другом важном вопросе — насколько Мангистауская область готова к возможным последствиям международной напряжённости. Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области дал разъяснения Lada.kz по ряду актуальных вопросов, в том числе о наличии плана гражданской обороны на случай ядерной угрозы.

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В связи с риском эскалации конфликта в Иране и сопутствующими угрозами, департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ответил на наиболее актуальные для общественности вопросы.

Lada.kz: Есть ли в Казахстане, в частности в Мангистауской области, план гражданской обороны на случай ядерной угрозы в соседнем регионе, например, в Иране?

ДЧС региона: Согласно приказу МВД РК №258, в области разработан План гражданской обороны, утвержденный акимом области и имеющий гриф секретности (в том числе в городах и районах). В этом документе предусмотрен комплекс мер по реагированию на чрезвычайные ситуации военного времени, включая угрозы, связанные с применением оружия массового поражения.

Lada.kz: В случае удара по Ирану с применением ядерного или иного оружия массового поражения, каковы прогнозы по распространению радиоактивного облака с учетом географической близости и ветров в регионе? Насколько быстро возможное заражение может достичь территории Актау?

ДЧС региона: Распространение радиоактивного облака будет зависеть от погодных условий и направления ветров. Учитывая расстояние до Ирана (например, до Тегерана — около 1500 км), возможность значительного радиоактивного заражения территории Мангистауской области требует экспертной оценки. Согласно исследованиям Международного агентства по атомной энергии, на расстоянии 1000 км вторичные факторы оружия массового поражения снижаются в миллион раз. В качестве примера приводится ситуация с Чернобыльской АЭС: Киев находится в 135 км от места аварии, но эвакуация населения не проводилась, особый режим не вводился — серьезного воздействия зафиксировано не было. На территории Мангистауской области действует система радиационного мониторинга, позволяющая своевременно фиксировать изменения радиационного фона и принимать необходимые меры. В случае угрозы органы гражданской защиты будут действовать в соответствии с Планом гражданской обороны: будет запущена система оповещения, начаты мероприятия по защите и эвакуации населения. Радиоэкологический контроль осуществляется филиалом РГП на ПХВ «Казгидромет» и другими уполномоченными органами на постоянной основе.

Lada.kz: Разрабатывались ли в области сценарии действий населения при радиоактивном заражении воздуха, воды, почвы? Есть ли убежища, защитные пункты? Имеет ли население доступ к йодной профилактике и средствам индивидуальной защиты?

ДЧС региона: В Мангистауской области разработаны сценарии действий населения на случай радиоактивного заражения. Они регулярно актуализируются в рамках системы гражданской обороны и мероприятий по защите населения от природных и техногенных ЧС. В регионе имеются защитные сооружения гражданской обороны — убежища и противорадиационные укрытия. Также для защиты населения могут использоваться подвальные и заглубленные помещения. Согласно законодательству, защитные сооружения предназначены для укрытия наибольшей работающей смены организаций, обеспечивающих устойчивое функционирование экономики, объектов жизнеобеспечения, органов управления и потенциально опасных объектов. В случае внезапного применения ядерного оружия подвалы будут использоваться как первичные укрытия. Параллельно будет организована эвакуация в безопасные районы. Координаты эвакуационных пунктов можно найти в приложении 2ГИС. Управление здравоохранения обеспечивает йодсодержащими препаратами пациентов с заболеваниями щитовидной железы, состоящих на диспансерном учете, в рамках государственной программы амбулаторного лекарственного обеспечения. В соответствии с приказом министра здравоохранения РК об утверждении перечня бесплатных и льготных лекарств, эти препараты предоставляются за счет бюджета. Однако обеспечение населения йодсодержащими препаратами впрок не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами. Средства индивидуальной защиты централизованно накапливаются для территорий, входящих в зоны возможного радиационного, химического и биологического загрязнения. В остальных случаях решение о эвакуации или самообеспечении средствами защиты принимается в зависимости от обстановки.

Lada.kz: Как следует действовать гражданам при объявлении радиационной тревоги? Какие каналы оповещения будут использоваться? Где можно получить официальные инструкции?

ДЧС региона: При получении сигнала необходимо сохранять спокойствие, следовать официальным рекомендациям, укрыться в подвальном помещении и по возможности использовать средства индивидуальной защиты. Информация доводится через территориальную систему оповещения, SMS-рассылки, перехват телерадиоканалов и другие СМИ. Гражданам рекомендуется заранее подготовить «тревожный чемодан»: документы, деньги, медикаменты, запас воды, предметы первой необходимости, одежду и средства гигиены. Актуальная информация будет размещаться на сайтах и в социальных сетях ДЧС и акиматов.

Lada.kz: Есть ли у служб ЧС инструкции по приему беженцев из Ирана в случае военных действий или гуманитарной катастрофы?

ДЧС региона: Прием и размещение беженцев осуществляется местными исполнительными органами и другими заинтересованными структурами. В соответствии с Законом «О беженцах» МЧС РК представляет в Правительство предложения по выделению ресурсов из государственного материального резерва для оказания помощи беженцам. Министерство также содействует в развертывании палаточных и стационарных лагерей, обеспечивает пожарную безопасность и выполняет иные полномочия, предусмотренные законом.

Lada.kz: Готова ли портовая инфраструктура Актау к приему большого числа людей, если с территории Ирана начнется морская эвакуация? Будет ли усилен санитарный контроль, охрана, медобслуживание? Сколько беженцев готова принять область?

ДЧС региона: В настоящее время порт Курык принимает в среднем четыре грузопассажирских парома, каждый из которых вмещает более 100 человек. В Актауском морском порту имеется причал №8, также предназначенный для подобных паромов. При необходимости будут задействованы все заинтересованные государственные органы для обеспечения бесперебойной работы портовой инфраструктуры, усиления охраны общественного порядка, санитарного контроля и медицинского сопровождения. Численность размещаемых беженцев определяется местными исполнительными органами согласно секретному плану.

Lada.kz: Сотрудничает ли МЧС Казахстана с международными организациями по вопросам ядерной и радиационной безопасности?

ДЧС региона: В Казахстане действует система постоянного контроля и обмена информацией по вопросам радиационной безопасности. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обеспечивает мониторинг и взаимодействует с международными организациями: ООН, Международным агентством по атомной энергии и другими профильными структурами. Казахстан является полноправным членом Международной организации гражданской обороны.

Сотрудничество включает:

регулярный обмен информацией;

получение предупреждений о возможных угрозах;

координацию действий при трансграничных инцидентах;

участие в международных системах мониторинга и учений;

получение технической помощи;

выполнение международных обязательств РК в сфере ядерной безопасности.

Lada.kz: Проводится ли информационная работа с населением: памятки, учения, тренировки?

ДЧС региона: В регионе регулярно проводятся профилактические тренировки и учения по гражданской защите с участием населения и организаций всех форм собственности. Ведется информационно-разъяснительная работа: распространяются памятки, обучающие материалы о действиях при радиационной угрозе. Учения проводятся на основании приказа МЧС РК «Об утверждении правил информирования, пропаганды учения, обучения населения и специалистов в области гражданской защиты» — в акиматах, на опасных производственных объектах, в учреждениях образования, медицины, на предприятиях, отнесенных к категориям по ГО. На 2025 год в Мангистауской области запланировано 2868 учений, за истекший период проведено 1443. Особое внимание уделяется обучению детей и населения по теме безопасности на воде, при выпадении из окон, а также в целом по защите от ЧС.

Ранее, спасатели рассказывали куда жителям региона бежать из своих домов и где прятаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.