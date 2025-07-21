Какие змеи обитают в Мангистау и как вести себя при встрече

Есть ли в Мангистау ядовитые рептилии? Как отличить их от неядовитых? Как правильно действовать при неожиданной встрече и что делать в случае укуса? Как оказать первую помощь до приезда медиков? Ответы на эти и другие важные вопросы в интервью корреспонденту Lada.kz дал кандидат биологических наук, эксперт-зоолог BRCC Марк Пестов.

Водяной уж . Не ядовит и не опасен для человека. Фото Марка Пестова

В последнее время жители Актау всё чаще сообщают о появлении змей в черте города. В связи с этим редакция Lada.kz подготовила специальный материал о змеях, обитающих в Мангистауской области.

Эксперт рассказал, что в Мангистауской области достоверно обитает всего восемь видов змей. Это водяной уж, стрела-змея, песчаный удавчик, узорчатый полоз, палласов полоз, чешуелобый полоз, поперечнополосатый полоз и обыкновенный щитомордник. Из них угрозу для здоровья человека представляет лишь укус обыкновенного щитомордника.

Обыкновенный щитомордник — это единственная ядовитая змея, которая достоверно обитает на территории Мангистауской области. Чаще всего он встречается в северной части региона, к северу от Актау — в этих местах он относительно обычен. Это интересная змея из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых, близкий родственник американских гремучих змей. У представителей этого подсемейства есть характерная особенность — так называемая "ямка" между глазом и ноздрёй. Её хорошо видно на всех фотографиях, да и с расстояния около полутора метров она различима. Это термолокатор — орган, позволяющий змеям улавливать тепло и обнаруживать добычу в полной темноте. Как и у всех представителей семейства гадюковых, у щитомордника плотное, относительно короткое и толстое тело и короткий тонкий хвост. Голова крупная, сердцевидной формы. Зрачок глаза — вертикальный. Но следует отметить, что вертикальный зрачок сам по себе не является признаком ядовитости. Например, у песчаного удавчика, абсолютно безвредной змеи, которая тоже широко распространена в Мангистау, зрачок тоже вертикальный. Это говорит лишь о том, что обе эти змеи ведут сумеречный или ночной образ жизни, и к токсичности это отношения не имеет, - рассказал Марк Пестов.

Обыкновенный щитомордник в длину достигает 70-80 сантиметров. Питается в основном мелкими грызунами. Голова треугольная и крупная, с ядовитыми железами. Имеет крупные передние ядовитые зубы. Убивает свою добычу укусом, защищаясь, может укусить и человека. Укус опасен для здоровья, однако смертельные случаи не известны.

Специалист также рассказал, с чем может быть связано массовое появление змей в Актау?

В первую очередь, это сезонное явление. Летом становится жарко, люди чаще выезжают на природу, к морю, и, естественно, вероятность встретить змею возрастает. Эти рептилии активны только в тёплое время года — зимой их никто не видит, а вот с весны до осени такие встречи вполне вероятны. Есть и другой фактор. Город растёт, застраиваются новые территории, которые ранее были естественной средой обитания некоторых видов змей. Соответственно, чем больше люди заходят на их «территорию», тем чаще происходят такие встречи, — пояснил эксперт.

Марк Пестов ответил на волнующий многих жителей вопрос: фиксируется ли в Мангистау появление новых, ранее не характерных для региона видов змей?

На самом севере Мангистауской области теоретически возможно обнаружение степной гадюки. Это тоже ядовитая змея из семейства гадюковых, но ещё менее опасная для человека, чем щитомордник. Пока достоверных подтверждений её присутствия в Мангистау нет, однако в соседней Атырауской области, недалеко от границы, этот вид встречается, так что его обитание в Мангистау тоже вполне возможно. Что касается опасности для человека, то и степная гадюка, и щитомордник ядовиты, их яд относится к гемотоксинам и воздействует в первую очередь на кровеносную систему, вызывая разрушение капилляров, отеки и кровоизлияния. Последствия укуса могут быть достаточно тяжёлыми, особенно при отсутствии медицинской помощи. Меня лично за всю практику кусали около десяти раз, в том числе эти два вида. Но, хочу подчеркнуть, случаев смерти от укусов этих видов змей практически не зафиксировано – все пострадавшие рано или поздно выздоравливают, даже при отсутствии медицинской помощи. Многое, конечно, зависит от конкретного человека, его состояния, места укуса и других обстоятельств. Для сравнения: зафиксированы летальные случаи даже от ужаления осы, случайно попавшей вместе с фруктами в рот человека. Так что важно помнить: хотя укусы змей неприятны и требуют медицинской помощи, в Мангистау они, как правило, не представляют смертельной угрозы, - рассказал зоолог.

На вопрос о том, могут ли жители Актау встретить ядовитую змею прямо на набережной, в парках или во дворах жилых домов, Марк Пестов ответил следующее:

Такая встреча крайне маловероятна. Хотя, конечно, полностью исключать этого нельзя, всякое бывает. Иногда в черте города появляются экзотические или нетипичные для региона животные, которые просто сбежали у кого-то из дома. Но в целом вероятность встретить именно ядовитую змею в городской среде очень низкая. Чаще всего жители Актау сталкиваются с водяными ужами, обитающими на берегу моря. Они питаются мелкой рыбой, в основном бычками, и для человека не представляют никакой угрозы, людям бояться их не стоит.

Зоолог отметил, что водяные ужи очень интересные змеи, отличающиеся большим разнообразием в окраске: встречаются почти полностью чёрные особи, есть светло-серые без какого-либо узора, а также серо-коричневые с характерным рисунком, напоминающим шахматную доску. Именно из-за этого узора их в народе иногда ошибочно называют «шахматной гадюкой». На самом деле это ужи, абсолютно безобидные для человека, но окраска у них действительно необычная и очень разнообразная.

Обычно все змеи одного вида выглядят похожими друг на друга, окрашены более или менее одинаково. К водяному ужу это не относится. Еще раз повторюсь, они очень разнообразны по окраске, но опасность представляют только для бычков, которыми питаются. Сколько раз я их брал в руки, они могли бы, теоретически, попытаться укусить в целях самозащиты, но на практике этого не происходит. Единственная неприятность, с которой может столкнуться человек при контакте с ужом — это защитная реакция: змея выделяет из клоаки резко пахнущую жидкость. Запах крайне неприятный, именно таким образом ужи пытаются отпугнуть хищника или человека. Вот, собственно, и вся «угроза» от них, — добавил эксперт.

Марк Пестов рассказал, как отличить ядовитую змею от неядовитой?

В целом, если человек хорошо разбирается в змеях, он может отличить ядовитую особь по ряду внешних признаков. У большинства ядовитых змей, например, характерная треугольная форма головы. Но, важно помнить, что это не универсальный признак. Есть и более простое правило, действующее для территории Мангистауской области: змея длиной более метра заведомо не ядовитая. Кроме того, если вы встретили змею в воде или на берегу Каспийского моря, можно не волноваться — это, скорее всего, водяной уж, который абсолютно безопасен, — пояснил эксперт.

Стрела-змея - название произошло от того, что она очень быстро передвигается. В длину достигает 130 сантиметров. Питается преимущественно ящерицами. Для человека укус не опасен.

Марк Пестов рассказал, что несколько лет назад совместно с руководителем НПУ «Эко Мангистау» Кириллом Осиным они подготовили макет информационного плаката «Змеи Мангистауской области», на котором представлены все восемь видов змей, обитающих в регионе. На плакате также размещена краткая информация о каждом виде.

Идея была в том, чтобы выпустить плакат большим тиражом и безвозмездно распространить его, в первую очередь в образовательные учреждения — школы, вузы, а также в другие организации. Это помогло бы людям лучше понимать, с какими змеями они могут столкнуться, и как себя вести при встрече. К сожалению, проект так и не был до конца реализован, организации не удалось найти ресурсы для печати плакатов. Было бы замечательно, если бы этой темой заинтересовалось управление образования Мангистауской области и профинансировало издание этого плаката для всех образовательных учреждений, - поделился зоолог.

Редакция Lada.kz связалась с Кириллом Осиным, который подтвердил, что проект по выпуску плаката «Змеи Мангистауской области» до сих пор не удалось реализовать из-за отсутствия поддержки.

К сожалению, нам не удалось найти партнёров или спонсоров, которые могли бы профинансировать печать тиража. Информация на плакате остаётся актуальной и по сей день. Поэтому мы продолжаем искать тех, кто смог бы помочь с печатью на безвозмездной основе, — сказал он.

Представляем вашему вниманию информационный плакат о змеях.

Зоолог Марк Пестов подчеркнул, что основная проблема в недостатке информированности населения:

Из-за отсутствия достоверной информации о змеях у многих сохраняется негативное отношение к ним, преувеличенные страхи. Традиционно к змеям относятся с опаской, боятся их. А страх, как известно, часто рождает агрессию. В результате при встрече с любой змеёй человек может действовать импульсивно, например, пытаться убить животное, даже если оно совершенно безвредно.

Песчаный удавчик - родственник больших тропических удавов. Свою добычу он душит. Ведет скрытный образ жизни, питается мелкими грызунами и ящерицами. В длину достигает 70-80 сантиметров. Не ядовит и не опасен для человека.

Специалист также рассказал, что делать, если жителю региона на пути попалась змея:

Для обычных людей любую змею лучше всего воспринимать как потенциально ядовитую. Это значит, что ни в коем случае не стоит хватать её руками или пытаться поймать. Лучше просто понаблюдать со стороны. На мой взгляд змеи очень красивые и интересные существа. Сделать фото с безопасного расстояния, например, полутора метров, вполне реально даже в случае с ядовитой змеёй. Это безопасно и даёт возможность по-настоящему оценить их красоту в природной среде. Главное - вести себя адекватно, не хватать, не ловить, не пытаться взять в руки. Но, с другой стороны, не преследовать, не пытаться убить. Змея, как правило, сама старается уйти от человека.

Марк Пестов дал рекомендации, что делать в случае возможного укуса ядовитой змеи, как оказать первую помощь и какие действия категорически противопоказаны.

Меня лично змеи кусали около десяти раз. В средней полосе России — обыкновенная гадюка, а в Казахстане — степная гадюка и щитомордник. По опыту скажу: сразу после укуса, чаще всего это рука, остаются одна-две характерные точки, проколы от передних ядовитых зубов. Из них тут же появляются небольшие капельки крови. В первые 10–15 секунд после укуса имеет смысл, если есть такая возможность, попытаться отсосать кровь из ранки, максимально выдавить её, затем сплюнуть. Это может несколько снизить количество попавшего в организм яда и, соответственно, уменьшить отёк и другие неприятные последствия. После этого нужно обеспечить покой поражённой конечности и обильное питьё. Желательно принять антигистаминные препараты — например, димедрол, супрастин, тавегил или другие противоаллергические средства. В любом случае, если есть возможность, следует обратиться к врачу. Потому что индивидуальная реакция может отличаться: у кого-то организм отреагирует слабее, у кого-то сильнее. Поэтому лучше перестраховаться. И главное не паниковать. В Казахстане, в том числе, в Мангистауской области, смертельно ядовитых змей практически нет. Честно говоря, я не припоминаю ни одного задокументированного случая со смертельным исходом после укуса змеи на территории Казахстана, - советует зоолог.

Палласов полоз - в длину достигает до 180 сантиметров. Питается грызунами и птицами, ящерицами. Может за себя постоять и даже укусить человека, защищаясь. Но не ядовит и не опасен для человека. Занесен в Красную книгу Казахстана.

Зоолог подчеркнул, что уничтожать змей ни в коем случае нельзя, поскольку они играют важную роль в экосистеме и охраняются законом.

Один из видов змей, обитащих в Мангистау, занесен в Красную книгу Казахстана — это палласов полоз, который может достигать длины до 180 сантиметров, и отличается характерной чёрно-жёлтой окраской. Поэтому не только его уничтожение, но также отлов и изъятие из природной среды являются нарушением законодательства. К сожалению, этой змее не повезло: в народных поверьях и представлениях некоторых «целителей» она считается якобы «лечебной». На казахском её называют «сарайөк», что, насколько я понимаю, переводится как «жёлтые губы» или «жёлтогубая». Я лично сталкивался с ситуацией, когда ее ловят, убивают и вяленое мясо употребляет и продают в «лечебных» целях. Но это, мягко говоря, не имеет под собой научного обоснования. Никакой доказанной лечебной силы у таких «снадобий» нет. Более того, подобное использование животных — незаконно. То же самое касается и других видов: в Южном Казахстане, например, в таких целях используют черепах, варанов, удавчиков. И это не только противозаконно, но и абсолютно бессмысленно, - заключил Марк Пестов.

В завершение интервью Марк Пестов рассказал, что в Казахстане на общественных началах создан сайт Reptilia.club, На этом ресурсе можно найти подробную информацию обо всех видах амфибий и рептилий, включая змей, обитающих в Казахстане. Кроме того, пользователи могут загружать собственные фотографии этих животных, чтобы специалисты помогли определить их видовую принадлежность.

Приглашаем всех любителей природы зарегистрироваться на этом сайте и делиться своими наблюдениями и фотографиями, которые помогут специалистам в изучении и охране природы Казахстана. Кстати, для любителей птиц создан сайт Birding.day, – поделился специалист.

Напомним, в мае 2025 года в степях Мангистау заметили огромную змею.