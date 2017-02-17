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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 06:58

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За что жители Актау платят обслуживающим компаниям?

Какие услуги ПКСК оказывают за счет ежемесячных коммунальных платежей, а какие жильцам необходимо оплачивать отдельно? Как решают коммунальные проблемы жители Актау, зарегистрировавшие кондоминиум? Об этом рассказали руководители обслуживающих организаций и жители 11 дома в 9 микрорайоне Актау.

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Необходимость ремонта подъездов, кровли, информацию о расходах и другие коммунальные вопросы представители ПКСК обсуждают с жителями микрорайона на общих собраниях жильцов.

- На собрании должны присутствовать две трети от общего числа жителей дома. Если это количество людей не собирается, то через 10 дней, согласно закону о жилищных отношениях, разносятся опросные листы. Жильцы должны ответить на указанные вопросы. На общем собрании подводится итог письменного голосования, какие расходы утвердили жители на следующий год. Все данные указаны в смете расходов и доходов. С документом можно ознакомиться в ПКСК, — рассказала Татьяна Вежновец, председатель ПКСК «Шанс».

Уборку в подъездах жилых домов производят сами жильцы. Работники ПКСК, по словам Татьяны Вежновец, убирают только в галерейных домах, один раз в неделю.

Обслуживанием домов в Актау занимаются и индивидуальные предприниматели. С каждым жителем заключается договор, в котором указываются права и обязанности сторон.

- Услуги, предоставляемые ПКСК и ТОО (ИП), практически не отличаются. Мы все проводим одну работу, - говорит Шолпан Усова, директор ТОО «Мил и Кам», обслуживающего 3 микрорайон Актау.

На оплату услуг дворника, как сообщили в обслуживающей компании, нет средств. Проблема, рассказали в ТОО «Мил и Кам», возникла из-за неуплаты жителями услуг компании.

Образованы в некоторых домах Актау и кондоминиумы. Жильцы 11 дома в 9 микрорайоне отказались от услуг обслуживающей компании.

- Половина наших жильцов сомневалась, отказываться от услуг ПКСК или нет. Но когда дело коснулось очередного ремонта, и нам быстро и качественно его сделали частники, то все сомнения исчезли. Ежемесячно мы оплачиваем 2500 тенге с квартиры и перечисляем на накопительный счет. Если в течение года требуется ремонт, мы обращаемся к сантехнику или кровельщику, заключаем с ним договор и оплачиваем его работу по факту, — говорят жильцы 11 дома 9 микрорайона.

Услуги, предоставляемые ПКСК, оказываются за счет ежемесячной платы, которая рассчитывается в зависимости от площади жилья.

В число таких услуг входят:

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Но некоторые услуги оплачиваются отдельно. К таким услугам можно отнести: снятие и установку водомеров, замену смесителя и раковины, установку полотенцесушителя, прочистку канализационной трубы в ванной и туалете.

Полный перечень услуг можно узнать у организации, обслуживающей ваш дом:

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В ноябре 2016 года в Актау заработал номер «горячей линии» жилищной инспекции, на который жители могут оставлять жалобы и заявки, касающиеся работы обслуживающих организаций. «Горячая линия»: 50-05-36 работает с 9:00 до 18:30 (cуббота и воскресенье - выходные дни). Жилищная инспекция находится по адресу: Актау, 4 микрорайон, городской акимат, кабинет 402.

Ранее о работе организации рассказал Руслан Жукенов, руководитель актауского городского отдела жилищной инспекции.


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