За что жители Актау платят обслуживающим компаниям?

Ревизия запорной арматуры на сетях тепло- и водоснабжения - один раз в год по графику,

Ревизия входных задвижек на дом - по графику один раз в год,

Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения - по необходимости,

Замена запорной арматуры на отопительных сетях - по необходимости,

Замена входных задвижек на дом - по необходимости,

Установка дросселирующих устройств (сопла) на отопительный сезон - один раз в год,

Покраска труб тепло-, водоснабжения - один раз в год,

Опрессовка системы отопления - один раз в год,

Промывка системы отопления компрессором - один раз в год,

Замена трубы в техническом подполье жилого дома - по необходимости,

Чистка канализационной трубы - по необходимости,

Чистка трубы водоснабжения - по необходимости,

Замена канализационных труб в техническом подполье - по необходимости,

Чистка ливнестоков - по необходимости,

Ремонт ливнестоков - по заявкам,

Дезинсекция подвалов - по договору,

Ремонт и замена сеток в окнах подвалов - по необходимости,

Ремонт и замена дверей в подвалах - по необходимости.

1 микрорайон - ООСП «АЛЬТЕРНАТИВА». Телефон 50-54-09;



2 микрорайон - дома 20, 28, 29 (ИП Чапканов) - 344619, +7 701 325 7087;

дома 34, 35, 40, 43 (ТОО «Арман») - 53 41 37;

дом 33 (ТОО «ЖЭК-6») - 42 03 12, 53 01 60, +7 701 395 4616;

дома 36, 37, 39 (ТОО «РЭП») - 40 38 09, 52 64 22.



3 микрорайон- дома 2-9, 11, 12, 15, 16, 17, 28-32, 32А, 33-49, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 84, 85, 87, 89, 110-112, 138, 139, 141, 145, 152, 156 (ТОО «МИЛ и КаМ) - 501052, 507165;

дома 10, 14, 18, 19, 20А, 22-25, 57, 80, 114, 140, 146, 146А, 147-151, 155, 158 (ИП Чапканов) - 34 46 19, +7 701 325 7087.



ЗА микрорайон - дома 7-12, 16-30 (ТОО «ЖЭК-ЗА) - 332993, 501160;

дома 14, 15/2 (ИП Чапканов) - 344619, +7 701 325 7087.



ЗБ микрорайон - дом 3 (ТОО «Тастемир Курылыс») - 410340;

дом 5А (ТОО «РСУ») - 526120;

дом 8 (ИП Аралбаева) - 505358.



4 микрорайон - дома 1-11, 13, 20, 21, 22, 25-31, 37-41, 43, 44, 45, 47, 49-53, 55-58, 60-68 (КСП «ЖЭК-4») - 507070, +7 702 488 8920.



5 микрорайон - дома 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2-11, 13, 14, 18, 20-24, 26-29, 31-33, 35, 36, 39-42 (ПКСК «Шанс») - 520938, 520934.



6 микрорайон - дома 3, 31 (ТОО «РЭП») - 433809, 526422;



дома 4, 5, 6, 15, 32, 33, 35-37, 40 (ОО «Арман») - 53 41 37;

дома 9-17, 19-25 (ТОО «НИКО Актау») - 505880;

дома 22, 26, 30, 38, 39 (ТОО «ЖЭК-6») - 420312, 530160, +7 701 395 4616.



7 микрорайон - дома 1-12, 14-28 (ПКС «Галия») - 520226, 510046.



8 микрорайон - дома 3-6, 22-28 (ТОО «Фирма РЭК») - 505446;

дом 29 (ТОО «Натис-АБ») - 422954, 334836, 523369, +7 702 744 9877.



9 микрорайон - дома 1-4, 8-10, 15-22, 25, 28, 30 (ПКСК «Татьяна») - 313672, 311078, 340104;

дом 14 (ПоК «Бирлик») - 31 57 98.



10 микрорайон - ЖК «Тастай» (ТОО «Тастай П-4») - 530387, 430963, 541090, 541091 (вн.106).



11 микрорайон - дома 1-5, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 10-18, 18А, 19-42 (ПКСК «Светлана») - 313763, 313478, 311290, 335634;

дом 58 (ТОО «Компания Актау Жан») - 421597, 525007, 331289;

дом 60 (ИП Васильков) - 429259, 330431, 429671, 429545.



12 микрорайон - дома 1, 3, 5-7, 9-11, 13-15, 17, 17А, 19-21, 21А, 22-24, 24А, 25-28, 31-33, 40, 42, 43, 44, 47-57, 59-62, 64-71 (ПКСК «Собственник») - 334230, 313454, 336219, 428646;

дома 34,35 (ТОО «Ерас-Айко») - 434497, 331818.



13 микрорайон - дома 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 2Г, ЗА, 5А, 5Б, 6, 7, 21, 46, 48, 52А, 52Б, 53 (ТОО «Мангистау Бирлик») - 434153, +7 701 458 2410;

дома 8-10, 13, 13А, 13Б, 14А, 14Б, 14В, 15, 17, 19, 20, 22, 24А, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 24Е, 24Ж, 26, 27, 28А, 28Б, 30, 31А, 31Б, 35, 37, 38, 45, 50А, 50Б (ТОО «Шапагат») - 436653;

дом 23 (ИП Есенгалиева) - 427532;

дома 36, 39, 40, 42А, 42Б, 44, 49 (ТОО «Ерас-Айко») - 434497, 331818;

дом 44 (ПоК«Айкын») - 314718, 421288.



14 микрорайон - дома 2-31, 32А, 32Б, 39 (ТОО «РЭП») - 403809, 526422;

дом 5 (ПоК «Бирлик») - 315798;

дома 25, 33, ЗЗА, 34, 34А, 35-38, 40-47 (ТОО «Кызыл кога Нурдаулет») - 315343, 310686;

дом 57 (ИП Караджаев) - 489138;

дом 58 (ИП Васильков) - 330431, 429671, 429545.



15 микрорайон - дома 2, 4, 10, 11, 25, 28, 35, 37, 39, 41-46, 52-54 (ТОО «Натис-АБ») - 422954, 334836, 523369;

дома ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 26, 27, 32, 34, 47, 49, 50 (КСК«Ырыс») - 315227;

дома 41А, 62 (ИП Жуматов) - 525162;

дома 55, 56, 56А, 56Б, 70 (ИП Ахметжанов) - 333465, +7 701 413 3269;

дом 59 (ПКСК «Овация») - 525510, +7 777 703 2925;

дома 64, 64А, 66, 66А (ИП «Каспий Самалы») - 335044;

дом 65 (ТОО «КРИНТ Казтрансойл») - 429366, 432384.



17 микрорайон - резиденция «Green Park» - 423137.



21 микрорайон - дома 37, 37/1, 37/2 (ТОО «Тастемир Курылыс») - 410340.



22 микрорайон - дома 1-4, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7, 7Б, 8, 9, 105, 15-17, 29-31 (ПКСК «Максат-2») - 531126, 531013.



26 микрорайон - дома 1, 1Б, 1Г, 2-4, 6А, 7-12, 12А, 13-15, 18-32, 35, 36, 38-41, 41А, 42-46 (КСК «Бакыт») - 416227, 414856, 414635.



27 микрорайон - дома 1-11, 13, 15, 16А, 16Б, 17-33, 35, 37-47, 49, 51-54, 57, 64-67, 71, 72, 74-76, 79, 80, 85 (ПКСК «Булат») - 410340, 413065.



28 микрорайон - дома 1-27, 30-38 (КСП «Акку Сервис») - 411327, 411779, 411815;

дом 28 (ИП Чапканов) - 34 46 19, +7 701 325 7087.



28А микрорайон - дома 1-10, 14 (ТОО «ЖЭК-28А») - 402743.



30 микрорайон - дома 166, 168 (ИП Байжигитов») - 402660, 402630.



31Б микрорайон - дома 30-32, 32/1, 32/2 (ТОО «Каз-Азия Сервис») +7 701 158 8689.



32А микрорайон - дома 13-17, 22-25 (ТОО «AES company») - 330684, +7 702 970 5460;



32Б микрорайон - дома 8, 8/1, 8/2, 16, 16/1, 16/2 (ТОО «Sayat company») - 333990, +7 775 860 8075.