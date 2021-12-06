Департамент госдоходов Магистау: мобильные переводы и платежи - в чем разница?

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В департаменте государственных доходов Мангистау назвали ТОП-5 фейков.



Фейк №1:

С 1 декабря 2021 года начнут облагать налогом все мобильные переводы.



Пояснение от департамента госдоходов: Нет, мобильные переводы между физическими лицами не подлежат налогообложению и проверке. Вносимые изменения касаются предпринимателей, принимающих в качестве оплаты денежные средства путем мобильных переводов, которые не отражают легальные обороты в декларациях.



Фейк №2:

Если я получаю деньги от своих коллег, от родительских сборов в школе, подарки ко дню рождения, за это будут брать налоги с меня.



Пояснение от департамента госдоходов: Нет, мобильные переводы между физическими лицами не облагаются налогом. Вместе с этим информация по физическим лицам планируется передаваться в органы государственных доходов с 2025 года.

Также одним из критериев определения предпринимательской деятельности является получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.



Фейк №3:

Я являюсь ИП, мне теперь придется платить налоги еще и за поступления по мобильным платежам. Это же двойное налогообложение!



Пояснение от департамента госдоходов: Нет, двойного налогообложения не будет, мобильные платежи не являются новым видом налогов и не несут в себе дополнительную налоговую нагрузку. ИП необходимо отражать свой легальный оборот. Более того, до 2023 года действуют налоговые каникулы, где малый бизнес освобожден от уплаты налогов.



Фейк №4:

Налоговый орган будет получать с нового 2022 года всю информацию по всем физическим лицам.



Пояснение от департамента госдоходов: Нет, сведения по физическим лицам планируется передаваться банками второго уровня в соответствии с всеобщим декларированием с 2025 года.



Фейк №5:

С нового года мне нужно будет вести учёт по мобильным переводам и по наличным расчётам.



Пояснение от департамента госдоходов: Нет, при осуществлении предпринимательской деятельности прием безналичных платежей будет осуществляться через мобильные платежи (не через мобильные переводы). Таким образом, денежные средства по мобильным платежам будут поступать на специальный счет предпринимателя. Отражать обороты в декларации необходимо по общему обороту, поступившему наличным и безналичным путями.



ТОП-5 фактов



Вопрос №1:

Если я работаю и применяю контрольно-кассовые машины на весь реализованный товар, чем чреваты вносимые нормы?



Ответ: На предпринимателях, применяющих контрольно-кассовые машины и отражающих легальные обороты, данная норма никак не отразится.



Вопрос №2:

Правильно ли я понимаю, что банки второго уровня будут проводить анализ по потенциальным «нарушителям» и передавать сведения по таким налогоплательщикам в адрес органов государственных доходов? Обычным людям, которые переводят своим знакомым, родственникам, не стоит переживать?



Ответ: Да, все верно, физических лиц данная норма не коснется. Потенциальных «нарушителей» будет определять система управления рисками, одним из критериев которых является определение предпринимательской деятельности путем получения одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.



Вопрос №3:

Вносимые изменения касаются только предпринимателей, и с нового года будет новое понятие «мобильные платежи», и это никак не повлияет на простом народе, который хочет оплатить любым удобным ему способом?



Ответ: Верно, данная норма касается только предпринимателей, физических лиц данная норма не коснется.



Вопрос №4:

Проект НПА (это один из компонентов проекта «Открытое правительство», созданный в качестве площадки для обсуждения проектов нормативно правовых актов до момента их согласования в государственных и местных исполнительных органах) по критериям будет опубликован официально? Мы сможем увидеть утвержденные критерии по мобильным переводам?



Ответ: Установленные критерии будут размещены официально в «Открытых НПА» для публичного обсуждения.



Вопрос №5:

Получается, предпринимателям нужно с нового года открывать отдельный счет для предпринимательской деятельности для получения денежных средств по мобильным платежам?



Ответ: Все верно, для предпринимателей нужно иметь отдельный предпринимательский счёт при получении денежных средств по мобильным платежам.

При этом, для физического лица никаких изменений при оплате товаров не последует.