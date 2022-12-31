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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Сурово выглядит предновогодний Актау

Просмотров:14 Опубликовано: Сегодня, 12:19
В канун Нового года корреспонденты Lada.kz прошлись по центральному проспекту, чтобы запечатлеть новогоднее настроение. Увы, ощущение праздника мы не испытали. Порадовали хозяева некоторых заведений, которые всё-таки постарались придать красок в этот Новый год.

Площадь «Ынтыман» в 11 микрорайоне традиционно превратилась в базар.

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


Вечером здесь можно окунуться в новогоднюю сказку.

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


Креативный подход украшения входа АО «НИПИнефтегаз».

Сурово выглядит предновогодний Актау


Не один из бутиков в доме №36 в 6 микрорайоне не украшен.

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


В доме №12 в 7 микрорайоне также светятся только вывески. Новым годом и не «пахнет».

Сурово выглядит предновогодний Актау


Внешний облик одного из ресторанов создаёт новогоднюю атмосферу.

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


Оформлен по-новогоднему один из цветочных магазинов.

Сурово выглядит предновогодний Актау


У городской поликлиники кроме прекрасного вида светящегося цветочного магазина остальное скрыто в темноте.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Новогодние краски добавили владельцы одного из кафе на центральной улице.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Вдоль Ботанического сада кромешная тьма.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Мрачный вид на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Вход в городской парк «Ынтымак» остался неизменным.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Известная гостиница «Актау» осталась в стороне от Нового года.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Площадь «Астану» перед городским акиматом решили не украшать.

Сурово выглядит предновогодний Актау


Абсолютно не новогодний и скудный вид перед торговым центром «Шум».

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


Пышная новогодняя ёлка красуется у одной из гостиниц.

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


Приятный новогодний оттенок создали в АО «Мангистаумунайгаз».

Сурово выглядит предновогодний Актау

Сурово выглядит предновогодний Актау


Не даёт унывать в этот праздник подсветка областного драматического театра.

Сурово выглядит предновогодний Актау
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