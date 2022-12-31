Сурово выглядит предновогодний Актау

В канун Нового года корреспонденты Lada.kz прошлись по центральному проспекту, чтобы запечатлеть новогоднее настроение. Увы, ощущение праздника мы не испытали. Порадовали хозяева некоторых заведений, которые всё-таки постарались придать красок в этот Новый год.Площадь «Ынтыман» в 11 микрорайоне традиционно превратилась в базар.Вечером здесь можно окунуться в новогоднюю сказку.Креативный подход украшения входа АО «НИПИнефтегаз».Не один из бутиков в доме №36 в 6 микрорайоне не украшен.В доме №12 в 7 микрорайоне также светятся только вывески. Новым годом и не «пахнет».Внешний облик одного из ресторанов создаёт новогоднюю атмосферу.Оформлен по-новогоднему один из цветочных магазинов.У городской поликлиники кроме прекрасного вида светящегося цветочного магазина остальное скрыто в темноте.Новогодние краски добавили владельцы одного из кафе на центральной улице.Вдоль Ботанического сада кромешная тьма.Мрачный вид на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.Вход в городской парк «Ынтымак» остался неизменным.Известная гостиница «Актау» осталась в стороне от Нового года.Площадь «Астану» перед городским акиматом решили не украшать.Абсолютно не новогодний и скудный вид перед торговым центром «Шум».Пышная новогодняя ёлка красуется у одной из гостиниц.Приятный новогодний оттенок создали в АО «Мангистаумунайгаз».Не даёт унывать в этот праздник подсветка областного драматического театра.