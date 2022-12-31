Сурово выглядит предновогодний Актау

В канун Нового года корреспонденты Lada.kz прошлись по центральному проспекту, чтобы запечатлеть новогоднее настроение. Увы, ощущение праздника мы не испытали. Порадовали хозяева некоторых заведений, которые всё-таки постарались придать красок в этот Новый год.
Площадь «Ынтыман» в 11 микрорайоне традиционно превратилась в базар.
Вечером здесь можно окунуться в новогоднюю сказку.
Креативный подход украшения входа АО «НИПИнефтегаз».
Не один из бутиков в доме №36 в 6 микрорайоне не украшен.
В доме №12 в 7 микрорайоне также светятся только вывески. Новым годом и не «пахнет».
Внешний облик одного из ресторанов создаёт новогоднюю атмосферу.
Оформлен по-новогоднему один из цветочных магазинов.
У городской поликлиники кроме прекрасного вида светящегося цветочного магазина остальное скрыто в темноте.
Новогодние краски добавили владельцы одного из кафе на центральной улице.
Вдоль Ботанического сада кромешная тьма.
Мрачный вид на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.
Вход в городской парк «Ынтымак» остался неизменным.
Известная гостиница «Актау» осталась в стороне от Нового года.
Площадь «Астану» перед городским акиматом решили не украшать.
Абсолютно не новогодний и скудный вид перед торговым центром «Шум».
Пышная новогодняя ёлка красуется у одной из гостиниц.
Приятный новогодний оттенок создали в АО «Мангистаумунайгаз».
Не даёт унывать в этот праздник подсветка областного драматического театра.
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