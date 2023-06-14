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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Просмотров:465 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Корреспондент Lada.kz прошелся по набережной от микрорайона Самал-2 до парка «Акбота». Вся пляжная зона стала абсолютно бесплатна для посещения. Но огорчает тот факт, что море обмелело, и кромка прибойной зоны отступила от берега.

Наш путь начался на спуске у аквапарка «Laguna».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Несмотря на то, что берег и дно здесь каменистые, сюда приходят отдыхающие.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Повернув направо на спуске у здания «Казмортрансфлот», мы прошли в микрорайон Самал-2.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Морское волнозащитное сооружение стало излюбленным местом многих рыбаков.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Тут же располагается причал, где паркуются прогулочные катамараны. Купаться и нырять здесь запрещено.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь также дежурят спасатели.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Пройдя чуть дальше, мы очутились у конного клуба, где обучают верховой езде.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Микрорайон Самал-2, на самом деле, удивительное место - настоящий райский уголок.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Отсюда открывается изумительный вид на близлежащие коттеджи и город.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Желающие увидеть страусов и покормить их, могут посетить частную мини-ферму при конном клубе.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Помимо страусов здесь содержат индюков, гусей и кур.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь даже есть козы.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Вернувшись обратно на место спуска, продолжили маршрут по набережной.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Большой минус - берег зарос камышом и кустарниками.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Заиливание - это одна из основных проблем.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Люди всё-таки местами пробираются к воде посидеть на камнях и полюбоваться прибоем.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь расположен платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайоне, прямо напротив коттеджей. Вход 100 тенге.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Малые архитектурные формы и композиция маяка и якоря придают свой шарм этому месту.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На набережной довольно много отдыхающих, любителей спорта, в частности, скандинавской ходьбы.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Удивительно, что набережная, наконец-то, опустела от торговых павильонов, арендодателей электромобилей и других элементов базара.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Практикуются только конные прогулки.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Для детей здесь единственная радость - это детские и спортивные площадки. На набережной 15 и 14 микрорайонов они полны посетителей.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


А вот на тренажёрах можно заметить более старшее поколение.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Радует обилие зелени.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На набережной 15 микрорайона заработал ещё один общественный туалет. Стоимость посещения здесь также 100 тенге.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Патрулирующие на электромобиле полицейские.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Большое скопление людей наблюдается напротив торгового центра «Астана».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь работают пара кафе, где можно присесть и перекусить после долгой прогулки.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Для любителей шахмат специально выделили место.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На подходе к инсталляции «I love Aktau» установлен полицейский участок, куда можно обратиться за помощью.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


И следом уже сама инсталляция. Выгорела под солнцем и выглядит в дневное время блекло.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь также можно прокатиться на пони и на лошадях.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Облезлая фигура в виде осётра стоимостью в несколько десятков миллионов доживает свой недолгий век.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На насыпи ближе к вечеру собираются рыбаки.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Продолжая поход по берегу, кругом виден гниющий ил, через который пробираются горожане к воде.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Это создает неприятный вид. Действительно, удручающая картина.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Значительное обмеление Каспия привело к тому, что опоры пирса в 7 микрорайоне оголились. Остается только лишь по нему прогуливаться и смотреть на «убегающее» море.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Напротив депрессивного илистого берега набережную 7 микрорайона украшают лишь кафе и их фасады, куда, в принципе, только и можно сходить. Их большое количество и с изобилием растительности.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь же на набережной в 7 микрорайоне находится баскетбольная площадка «Doma doma street court».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Рядом площадка для тренировок и занятий воркаутом.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Около них расположен профессиональный волейбольный клуб «Каспий».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На спуске 5 микрорайона можно посетить парк аттракционов «Сказка» и кафе.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Насыщенная зеленью аллея вдоль моря в 5 микрорайоне.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


К морю подойти в 5 микрорайоне травмоопасно, так как можно поскользнуться.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Запрещённый участок для купания на спуске от памятника Тарасу Шевченко продолжают посещать подростки.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Находящаяся здесь полицейская будка оказалась закрыта и пуста.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Лишь только летом заработал мобильный общественный туалет при входе на «Скальную тропу».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Следующий участок для прогулки - это «Скальная тропа», которая особенно впечатляет в вечернее и ночное время.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Много желающих покататься на яхтах.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На въезде в парусную школу заработал ещё один платный туалет. За посещение также нужно отдать 100 тенге.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


И здесь же находится полицейский пункт.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На прогулочной зоне имеются мобильные павильоны с едой.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Эта часть набережной в ночное время напоминает Майами-Бич.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


С утра все краски блекнут. Береговая красота пропадает из-за заиливания у яхт-клуба «Бриз» в 1 микрорайоне. Но это не останавливает отдыхающих.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Кто-то приходит сюда просто позагорать.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь можно покататься на сапбордах, катамаранах и байдарках. Имеются раздевалки и спасательный пост.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Дальше следует яхт-клуб «Бриз», где много желающих прокатиться по морю.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Территория у водно-спасательной станции устрашает. Кругом торчит арматура.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Сам пирс разрушился.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На месте старого уже забытого демонтированного пирса в 1 микрорайоне сейчас труднопроходимая зона. Опять же - это сгнившие водоросли и ил.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Значительно снизилась популяция чаек. Раньше они кружили здесь стаями.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Один из частных предпринимателей на пляже «Маракеш» завез большое количество песка, чтобы хоть как-то создать соответствующую атмосферу. Здесь есть кафе, где можно также зайти перекусить.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Разбавить свое пребывание на этом пляже можно на уже давно устаревшей, существующей с советских времен, но еще живучей спортивной площадке.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


По пути проходим теннисный центр.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Затем идет здание спасателей.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


И вот мы на «Солдатском пляже».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Здесь все побережье усыпано отдыхающими.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Сдаются лежаки с зонтами, тапчаны, навесы.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Пляжные торговцы предлагают приобрести домашние пирожки.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Можно купить надувные круги.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


У водосбросного канала купающихся не наблюдали. По-прежнему здесь установлены запрещающие знаки.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На «Солдатском пляже» большое количество кафе и огромная бесплатная автопарковка, раздевалка и платный туалет.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


У пляжа «Достар» можно взять в аренду сапборд, покататься на банане.

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


Поход по набережной Актау завершается на территории аквапарка пляжа «Достар».

Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау


На этом все. Городская черта закончена. Отдохнуть, как получается, полноценно, можно только на загородных платных пляжах. Остается надеяться и ждать, когда море вернется обратно. А вернется ли?
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