Экскурсия по берегу моря вдоль набережной Актау

Наш путь начался на спуске у аквапарка «Laguna».

Несмотря на то, что берег и дно здесь каменистые, сюда приходят отдыхающие.

Повернув направо на спуске у здания «Казмортрансфлот», мы прошли в микрорайон Самал-2.

Морское волнозащитное сооружение стало излюбленным местом многих рыбаков.

Тут же располагается причал, где паркуются прогулочные катамараны. Купаться и нырять здесь запрещено.

Здесь также дежурят спасатели.

Пройдя чуть дальше, мы очутились у конного клуба, где обучают верховой езде.

Микрорайон Самал-2, на самом деле, удивительное место - настоящий райский уголок.

Отсюда открывается изумительный вид на близлежащие коттеджи и город.

Желающие увидеть страусов и покормить их, могут посетить частную мини-ферму при конном клубе.

Помимо страусов здесь содержат индюков, гусей и кур.

Здесь даже есть козы.

Вернувшись обратно на место спуска, продолжили маршрут по набережной.

Большой минус - берег зарос камышом и кустарниками.

Заиливание - это одна из основных проблем.

Люди всё-таки местами пробираются к воде посидеть на камнях и полюбоваться прибоем.

Здесь расположен платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайоне, прямо напротив коттеджей. Вход 100 тенге.

Малые архитектурные формы и композиция маяка и якоря придают свой шарм этому месту.

На набережной довольно много отдыхающих, любителей спорта, в частности, скандинавской ходьбы.

Удивительно, что набережная, наконец-то, опустела от торговых павильонов, арендодателей электромобилей и других элементов базара.

Практикуются только конные прогулки.

Для детей здесь единственная радость - это детские и спортивные площадки. На набережной 15 и 14 микрорайонов они полны посетителей.

А вот на тренажёрах можно заметить более старшее поколение.

Радует обилие зелени.

На набережной 15 микрорайона заработал ещё один общественный туалет. Стоимость посещения здесь также 100 тенге.

Патрулирующие на электромобиле полицейские.

Большое скопление людей наблюдается напротив торгового центра «Астана».

Здесь работают пара кафе, где можно присесть и перекусить после долгой прогулки.

Для любителей шахмат специально выделили место.

На подходе к инсталляции «I love Aktau» установлен полицейский участок, куда можно обратиться за помощью.

И следом уже сама инсталляция. Выгорела под солнцем и выглядит в дневное время блекло.

Здесь также можно прокатиться на пони и на лошадях.

Облезлая фигура в виде осётра стоимостью в несколько десятков миллионов доживает свой недолгий век.

На насыпи ближе к вечеру собираются рыбаки.

Продолжая поход по берегу, кругом виден гниющий ил, через который пробираются горожане к воде.

Это создает неприятный вид. Действительно, удручающая картина.

Значительное обмеление Каспия привело к тому, что опоры пирса в 7 микрорайоне оголились. Остается только лишь по нему прогуливаться и смотреть на «убегающее» море.

Напротив депрессивного илистого берега набережную 7 микрорайона украшают лишь кафе и их фасады, куда, в принципе, только и можно сходить. Их большое количество и с изобилием растительности.

Здесь же на набережной в 7 микрорайоне находится баскетбольная площадка «Doma doma street court».

Рядом площадка для тренировок и занятий воркаутом.

Около них расположен профессиональный волейбольный клуб «Каспий».

На спуске 5 микрорайона можно посетить парк аттракционов «Сказка» и кафе.

Насыщенная зеленью аллея вдоль моря в 5 микрорайоне.

К морю подойти в 5 микрорайоне травмоопасно, так как можно поскользнуться.

Запрещённый участок для купания на спуске от памятника Тарасу Шевченко продолжают посещать подростки.

Находящаяся здесь полицейская будка оказалась закрыта и пуста.

Лишь только летом заработал мобильный общественный туалет при входе на «Скальную тропу».

Следующий участок для прогулки - это «Скальная тропа», которая особенно впечатляет в вечернее и ночное время.

Много желающих покататься на яхтах.

На въезде в парусную школу заработал ещё один платный туалет. За посещение также нужно отдать 100 тенге.

И здесь же находится полицейский пункт.

На прогулочной зоне имеются мобильные павильоны с едой.

Эта часть набережной в ночное время напоминает Майами-Бич.

С утра все краски блекнут. Береговая красота пропадает из-за заиливания у яхт-клуба «Бриз» в 1 микрорайоне. Но это не останавливает отдыхающих.

Кто-то приходит сюда просто позагорать.

Здесь можно покататься на сапбордах, катамаранах и байдарках. Имеются раздевалки и спасательный пост.

Дальше следует яхт-клуб «Бриз», где много желающих прокатиться по морю.

Территория у водно-спасательной станции устрашает. Кругом торчит арматура.

Сам пирс разрушился.

На месте старого уже забытого демонтированного пирса в 1 микрорайоне сейчас труднопроходимая зона. Опять же - это сгнившие водоросли и ил.

Значительно снизилась популяция чаек. Раньше они кружили здесь стаями.

Один из частных предпринимателей на пляже «Маракеш» завез большое количество песка, чтобы хоть как-то создать соответствующую атмосферу. Здесь есть кафе, где можно также зайти перекусить.

Разбавить свое пребывание на этом пляже можно на уже давно устаревшей, существующей с советских времен, но еще живучей спортивной площадке.

По пути проходим теннисный центр.

Затем идет здание спасателей.

И вот мы на «Солдатском пляже».

Здесь все побережье усыпано отдыхающими.

Сдаются лежаки с зонтами, тапчаны, навесы.

Пляжные торговцы предлагают приобрести домашние пирожки.

Можно купить надувные круги.

У водосбросного канала купающихся не наблюдали. По-прежнему здесь установлены запрещающие знаки.

На «Солдатском пляже» большое количество кафе и огромная бесплатная автопарковка, раздевалка и платный туалет.

У пляжа «Достар» можно взять в аренду сапборд, покататься на банане.

Поход по набережной Актау завершается на территории аквапарка пляжа «Достар».

Корреспондент Lada.kz прошелся по набережной от микрорайона Самал-2 до парка «Акбота». Вся пляжная зона стала абсолютно бесплатна для посещения. Но огорчает тот факт, что море обмелело, и кромка прибойной зоны отступила от берега.На этом все. Городская черта закончена. Отдохнуть, как получается, полноценно, можно только на загородных платных пляжах. Остается надеяться и ждать, когда море вернется обратно.