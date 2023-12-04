Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау

«Чем дальше в лес - тем больше дров»

Горожане пожаловались на то, что на набережной в 7А микрорайоне в связи с появлением новостроек и бизнес-центра становится все больше машин и все меньше места для пешеходов. Где-то вообще отсутствуют тротуары, потому что в этих местах были оборудованы «кармашки» для парковок авто. Корреспондент Lada.kz проверил состояние тротуаров в этой зоне.Местные жители сетуют на то, что на набережной в 7А микрорайоне предусмотрены парковки для кафе, а теперь там и вовсе появились бизнес-центры и жилые дома. При этом должных тротуаров не предусмотрено, хотя проходимость пешеходов в этом месте, особенно летом, очень высокая. Недавно здесь был случай, когда пожилой мужчина подвернул себе ногу, споткнувшись о бордюр парковки.В вечернее время, особенно в выходные дни, почти все парковки заняты, машины паркуются везде, преграждая проход и ущемляя тем самым права пешеходов.Мы решили начать обход от инсталляции «I love Aktau» вдоль набережной и пройти до парка аттракционов «Сказка» в 5А микрорайоне.Как таковых неудобств в начале пути мы не испытали.Здесь имеется как обширная парковка, также и добротная тротуарная дорожка.Следуя далее, мы видим, как машины припаркованы с одной стороны у кафе «Napoli Steak House», с другой - у строительной компании «K7 GROUP». Пешеходам здесь приходится от безвыходности идти по дороге. На этом же фото видно, как яму на пешеходной зоне прикрыли советскими тротуарными плитами.У профессионального волейбольного клуба «Каспий» кромешная тьма, поэтому отдыхающие ходят на этом участке с опаской, и плюс - по проезжей части.По пути следования очень стесненные пешеходные условия.Большой минус заключается в том, что тротуары очень узкие и прерывистые, то есть, пешеходная зона есть вдоль кафе, но затем она просто прекращается и упирается в парковку.И тут же нелепый бордюр, об который уже наверняка не раз спотыкались пешеходы.А если представить, какие неудобства испытывают инвалиды-колясочники, и как ущербно они себя чувствуют.Многим удобнее все-таки прогуливаться свободно по проезжей части.У парка аттракционов «Сказка» в 5А микрорайоне установлен дорожный знак «Въезд запрещен», который позволяет спокойно передвигаться по свободной тротуарной зоне до «Скальной тропы».