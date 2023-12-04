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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау

Просмотров:796 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Горожане пожаловались на то, что на набережной в 7А микрорайоне в связи с появлением новостроек и бизнес-центра становится все больше машин и все меньше места для пешеходов. Где-то вообще отсутствуют тротуары, потому что в этих местах были оборудованы «кармашки» для парковок авто. Корреспондент Lada.kz проверил состояние тротуаров в этой зоне.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


Местные жители сетуют на то, что на набережной в 7А микрорайоне предусмотрены парковки для кафе, а теперь там и вовсе появились бизнес-центры и жилые дома. При этом должных тротуаров не предусмотрено, хотя проходимость пешеходов в этом месте, особенно летом, очень высокая. Недавно здесь был случай, когда пожилой мужчина подвернул себе ногу, споткнувшись о бордюр парковки.

В вечернее время, особенно в выходные дни, почти все парковки заняты, машины паркуются везде, преграждая проход и ущемляя тем самым права пешеходов.

Мы решили начать обход от инсталляции «I love Aktau» вдоль набережной и пройти до парка аттракционов «Сказка» в 5А микрорайоне.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


Как таковых неудобств в начале пути мы не испытали.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


Здесь имеется как обширная парковка, также и добротная тротуарная дорожка.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


Следуя далее, мы видим, как машины припаркованы с одной стороны у кафе «Napoli Steak House», с другой - у строительной компании «K7 GROUP». Пешеходам здесь приходится от безвыходности идти по дороге. На этом же фото видно, как яму на пешеходной зоне прикрыли советскими тротуарными плитами.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


У профессионального волейбольного клуба «Каспий» кромешная тьма, поэтому отдыхающие ходят на этом участке с опаской, и плюс - по проезжей части.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


«Чем дальше в лес - тем больше дров»


По пути следования очень стесненные пешеходные условия.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


Большой минус заключается в том, что тротуары очень узкие и прерывистые, то есть, пешеходная зона есть вдоль кафе, но затем она просто прекращается и упирается в парковку.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


И тут же нелепый бордюр, об который уже наверняка не раз спотыкались пешеходы.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


А если представить, какие неудобства испытывают инвалиды-колясочники, и как ущербно они себя чувствуют.

Многим удобнее все-таки прогуливаться свободно по проезжей части.

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


У парка аттракционов «Сказка» в 5А микрорайоне установлен дорожный знак «Въезд запрещен», который позволяет спокойно передвигаться по свободной тротуарной зоне до «Скальной тропы».

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау

Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау


От автора: Если по уму, то вдоль автодороги должна быть беспрерывная пешеходная дорожка для удобства всех категорий пешеходов, включая людей с ограниченными возможностями и женщин с колясками. В идеале желательно сделать выделенную линию для велосипедистов, самокатчиков и пешеходов, как на набережной 14 и 15 микрорайонов. Просим местные власти обратить внимание не только на владельцев бизнеса, создавая удобства для них, но и на обычных горожан, для которых эта зона является едва ли не единственной прогулочной.
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:38
jokerok,
да уж..попробуй их снести, это ж-бизнес!
Но, я двумя руками за. А бизнес-центрам там вообще не место. Пустырей много. А море должно быть доступно горожанам.
 
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  • Placida
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:10
Всё что расположено между дорогой и морем нужно снести и сделать такую же прогулочную зону как в 14 и 15 мкр.
А все кафешки должны не закрывать море а располагаться рядом с прогулочной зоной со стороны города, и иметь какойто цивильный вид.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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