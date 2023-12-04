Проезжая набережная: главная прогулочная зона неудобна для пешеходов в Актау

Горожане пожаловались на то, что на набережной в 7А микрорайоне в связи с появлением новостроек и бизнес-центра становится все больше машин и все меньше места для пешеходов. Где-то вообще отсутствуют тротуары, потому что в этих местах были оборудованы «кармашки» для парковок авто. Корреспондент Lada.kz проверил состояние тротуаров в этой зоне.
Местные жители сетуют на то, что на набережной в 7А микрорайоне предусмотрены парковки для кафе, а теперь там и вовсе появились бизнес-центры и жилые дома. При этом должных тротуаров не предусмотрено, хотя проходимость пешеходов в этом месте, особенно летом, очень высокая. Недавно здесь был случай, когда пожилой мужчина подвернул себе ногу, споткнувшись о бордюр парковки.
В вечернее время, особенно в выходные дни, почти все парковки заняты, машины паркуются везде, преграждая проход и ущемляя тем самым права пешеходов.
Мы решили начать обход от инсталляции «I love Aktau» вдоль набережной и пройти до парка аттракционов «Сказка» в 5А микрорайоне.
Как таковых неудобств в начале пути мы не испытали.
Здесь имеется как обширная парковка, также и добротная тротуарная дорожка.
Следуя далее, мы видим, как машины припаркованы с одной стороны у кафе «Napoli Steak House», с другой - у строительной компании «K7 GROUP». Пешеходам здесь приходится от безвыходности идти по дороге. На этом же фото видно, как яму на пешеходной зоне прикрыли советскими тротуарными плитами.
У профессионального волейбольного клуба «Каспий» кромешная тьма, поэтому отдыхающие ходят на этом участке с опаской, и плюс - по проезжей части.
«Чем дальше в лес - тем больше дров»
По пути следования очень стесненные пешеходные условия.
Большой минус заключается в том, что тротуары очень узкие и прерывистые, то есть, пешеходная зона есть вдоль кафе, но затем она просто прекращается и упирается в парковку.
И тут же нелепый бордюр, об который уже наверняка не раз спотыкались пешеходы.
А если представить, какие неудобства испытывают инвалиды-колясочники, и как ущербно они себя чувствуют.
Многим удобнее все-таки прогуливаться свободно по проезжей части.
У парка аттракционов «Сказка» в 5А микрорайоне установлен дорожный знак «Въезд запрещен», который позволяет спокойно передвигаться по свободной тротуарной зоне до «Скальной тропы».От автора: Если по уму, то вдоль автодороги должна быть беспрерывная пешеходная дорожка для удобства всех категорий пешеходов, включая людей с ограниченными возможностями и женщин с колясками. В идеале желательно сделать выделенную линию для велосипедистов, самокатчиков и пешеходов, как на набережной 14 и 15 микрорайонов. Просим местные власти обратить внимание не только на владельцев бизнеса, создавая удобства для них, но и на обычных горожан, для которых эта зона является едва ли не единственной прогулочной.