Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.24 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » История в фотографиях

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Несоответствующие стандартам пандусы во многих придомовых магазинах, аптеках, организациях доставляют сложности с подъемом и инвалидам, и родителям с колясками. Lada.kz решила проверить ряд учреждений на наличие пандусов и соответствие их нормативам.


Установленный пандус в открывшейся в прошлом году аптеке у дома №1 в 11 микрорайоне, как заявляет мама малолетних детей Меруерт, не соответствует требованиям. К тому же, имеется только один поручень.

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Мать троих детей так и не смогла попасть внутрь, потому что на коляске подняться невозможно, а оставлять детей одних на улице боязно.

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


- Лишь бы сделать для отвода глаз. Ладно, девушка с ребенком на коляске, а как сюда заберется инвалид-колясочник, - говорит жительница 11 микрорайона Меруерт.


Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


В городском акимате сообщили, что данная аптека является частной. В таком случае люди должны сами обращаться с жалобой к владельцу.

Есть и второй вариант, как посоветовали в акимате, написать в Telegram-чат акимата Мангистауской области.

Кто проводит проверки по пандусам в Актау?


В пресс-службе областного акимата нам ответили, что департамент комитета труда и социальной защиты по Мангистауской области является уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в области социальной защиты лиц с инвалидностью в пределах своих полномочий в соответствии с Предпринимательским кодексом РК. В нем говорится, что проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат только требования, установленные в проверочных листах.

Сколько пандусов соответствуют нормам в Актау?


Специалисты департамента комитета труда и социальной защиты за прошлый год провели 96 проверок. Все объекты оказались с нарушениями. Владельцам выданы предписания об их устранении.

Какая обстановка с пандусами в государственных учреждениях в Актау?


Первым по списку стал ЦОН в 15 микрорайоне

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Здесь имеется кнопка для вызова персонала

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Пандус соответствует нормативам

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


В здании ЗАГСа в 14 микрорайоне пандуса на входе нет

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Он расположен с торца здания. Минус в отсутствии цепкого покрытия

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Областной акимат в 14 микрорайоне в пандусе не нуждается

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


А вот на входе в здание «Казактелеком» расположен пандус со специальным электроподъемником

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Вполне приемлемые пандусы в специализированном суде по административным делам

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


К областному суду тоже нет нареканий

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Удобно оснащена площадка в поликлинике №1 в 7 микрорайоне

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


В КДК имени Абая в 4 микрорайоне пологий скат соответствует стандарту

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


На входе в городской акимат, где априори должен быть пандус, его нет

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Попасть инвалиды-колясочники могут в городскую администрацию со стороны «Нурбанка»

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Также имеется подъем у центра приема граждан

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Городская поликлиника №2 обеспечена приличным пандусом

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Аналогичная ситуация и в детской поликлинике №2

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Двумя широкими площадками для спуска и подъема оснащен вход в областную больницу
Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


В управлении полиции два пандуса

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Один предусмотрен для подъема с автопарковки на тротуар

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Второй - для въезда на контрольно-пропускной пункт полиции

Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой


Как мы убедились, госучреждения соблюдают требования к пандусам, что похвально. Осталось только довести до стандарта остальные площадки в городе, которые по большей части принадлежат частным предпринимателям.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика