Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

- Лишь бы сделать для отвода глаз. Ладно, девушка с ребенком на коляске, а как сюда заберется инвалид-колясочник, - говорит жительница 11 микрорайона Меруерт.

Кто проводит проверки по пандусам в Актау?

Сколько пандусов соответствуют нормам в Актау?

Какая обстановка с пандусами в государственных учреждениях в Актау?

Первым по списку стал ЦОН в 15 микрорайоне

Здесь имеется кнопка для вызова персонала

Пандус соответствует нормативам

В здании ЗАГСа в 14 микрорайоне пандуса на входе нет

Он расположен с торца здания. Минус в отсутствии цепкого покрытия

Областной акимат в 14 микрорайоне в пандусе не нуждается

А вот на входе в здание «Казактелеком» расположен пандус со специальным электроподъемником

Вполне приемлемые пандусы в специализированном суде по административным делам

К областному суду тоже нет нареканий

Удобно оснащена площадка в поликлинике №1 в 7 микрорайоне

В КДК имени Абая в 4 микрорайоне пологий скат соответствует стандарту

На входе в городской акимат, где априори должен быть пандус, его нет

Попасть инвалиды-колясочники могут в городскую администрацию со стороны «Нурбанка»

Также имеется подъем у центра приема граждан

Городская поликлиника №2 обеспечена приличным пандусом

Аналогичная ситуация и в детской поликлинике №2

Двумя широкими площадками для спуска и подъема оснащен вход в областную больницу



В управлении полиции два пандуса

Один предусмотрен для подъема с автопарковки на тротуар

Второй - для въезда на контрольно-пропускной пункт полиции