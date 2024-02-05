Пандусы в Актау остаются нерешенной проблемой

Несоответствующие стандартам пандусы во многих придомовых магазинах, аптеках, организациях доставляют сложности с подъемом и инвалидам, и родителям с колясками. Lada.kz решила проверить ряд учреждений на наличие пандусов и соответствие их нормативам.
Установленный пандус в открывшейся в прошлом году аптеке у дома №1 в 11 микрорайоне, как заявляет мама малолетних детей Меруерт, не соответствует требованиям. К тому же, имеется только один поручень.
Мать троих детей так и не смогла попасть внутрь, потому что на коляске подняться невозможно, а оставлять детей одних на улице боязно.
- Лишь бы сделать для отвода глаз. Ладно, девушка с ребенком на коляске, а как сюда заберется инвалид-колясочник, - говорит жительница 11 микрорайона Меруерт.
В городском акимате сообщили, что данная аптека является частной. В таком случае люди должны сами обращаться с жалобой к владельцу.
Есть и второй вариант, как посоветовали в акимате, написать в Telegram-чат
акимата Мангистауской области.
Кто проводит проверки по пандусам в Актау?
В пресс-службе областного акимата нам ответили, что департамент комитета труда и социальной защиты по Мангистауской области является уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в области социальной защиты лиц с инвалидностью в пределах своих полномочий в соответствии с Предпринимательским кодексом РК. В нем говорится, что проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат только требования, установленные в проверочных листах.
Сколько пандусов соответствуют нормам в Актау?
Специалисты департамента комитета труда и социальной защиты за прошлый год провели 96 проверок. Все объекты оказались с нарушениями. Владельцам выданы предписания об их устранении.
Какая обстановка с пандусами в государственных учреждениях в Актау?
Первым по списку стал ЦОН в 15 микрорайоне
Здесь имеется кнопка для вызова персонала
Пандус соответствует нормативам
В здании ЗАГСа в 14 микрорайоне пандуса на входе нет
Он расположен с торца здания. Минус в отсутствии цепкого покрытия
Областной акимат в 14 микрорайоне в пандусе не нуждается
А вот на входе в здание «Казактелеком» расположен пандус со специальным электроподъемником
Вполне приемлемые пандусы в специализированном суде по административным делам
К областному суду тоже нет нареканий
Удобно оснащена площадка в поликлинике №1 в 7 микрорайоне
В КДК имени Абая в 4 микрорайоне пологий скат соответствует стандарту
На входе в городской акимат, где априори должен быть пандус, его нет
Попасть инвалиды-колясочники могут в городскую администрацию со стороны «Нурбанка»
Также имеется подъем у центра приема граждан
Городская поликлиника №2 обеспечена приличным пандусом
Аналогичная ситуация и в детской поликлинике №2
Двумя широкими площадками для спуска и подъема оснащен вход в областную больницу
В управлении полиции два пандуса
Один предусмотрен для подъема с автопарковки на тротуар
Второй - для въезда на контрольно-пропускной пункт полиции
Как мы убедились, госучреждения соблюдают требования к пандусам, что похвально. Осталось только довести до стандарта остальные площадки в городе, которые по большей части принадлежат частным предпринимателям.
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