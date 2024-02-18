Снежный Актау: фотопост

Прогноз оправдался - жители Актау смогли ощутить настоящую снежную зиму.
Снежной пеленой окутаны автомобили. Многие горожане в этот день решили обойтись без поездок
Снег в радость нашим четвероногим братьям
Детвора все равно выбирает футбол, а не лепку снеговиков
Остальные резвятся в снежки
Дети облюбовали скользкую площадку на площади Ынтымак
Обилие осадков не останавливает любителей двухколесного транспорта
Некоторые вышли полюбоваться снегом и сделать красочные фото на память
Несут свой нелегкий труд коммунальные службы
Сказочно выглядят заснеженные туи
15 оттенков серого
Снег и город
Ожидать ли Актау еще таких снежных подарков, покажет время.