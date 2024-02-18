Снежный Актау: фотопост

Снежной пеленой окутаны автомобили. Многие горожане в этот день решили обойтись без поездок

Снег в радость нашим четвероногим братьям

Детвора все равно выбирает футбол, а не лепку снеговиков

Остальные резвятся в снежки

Дети облюбовали скользкую площадку на площади Ынтымак

Обилие осадков не останавливает любителей двухколесного транспорта

Некоторые вышли полюбоваться снегом и сделать красочные фото на память

Несут свой нелегкий труд коммунальные службы

Сказочно выглядят заснеженные туи

15 оттенков серого

Снег и город

Прогноз оправдался - жители Актау смогли ощутить настоящую снежную зиму.Ожидать ли Актау еще таких снежных подарков, покажет время.