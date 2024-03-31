Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Увы, но все начинается с минусов, которые преследовали всю прогулку по парку. На входе, где высажены деревья, сразу бросаются в глаза следы от покрышек электромобилей багги и электроскутеров.
Следы отчетливо видны на всей территории с зелеными насаждениями.
Двигаемся дальше.
На пути разрушена тротуарная плитка.
«Чем дальше в лес - тем больше дров».
Совсем не впечатляет торговый ряд с заурядными навесами, морозильными камерами на пешеходной зоне.
Тут же слева валяются уже давно разбитые кабинки детского аттракциона.
Плафоны как и лампочки столбов уличного освещения во многих местах разбиты или просто отсутствуют.
И так повсюду.
Место выглядит как настоящий парк разбитых фонарей.
В нижней части парка нас встречает развлекательная зона, где в основном и собираются люди.
И снова унылая картина - нет многих скамеек, некоторые сломаны.
Та же проблема и с урнами.
Что же касается незаконной стройки в центре парка, то власти заверили, что металлический каркас будет демонтирован.
Однако на текущий момент к демонтажу не приступали, хотя чиновники обещали, что работы начнутся с потеплением. Ракушечник не убран.
Мимо проносятся подростки на элетромобиле багги. С визгом они входят в повороты, устраивая беспредельную езду по парку и на участках между деревьями.
Родители с детьми же передвигаются на маленькой скорости и аккуратно, соблюдая правила безопасности, в том числе для окружаюищх.
Лавочки необходимы и по периметру парка. Их здесь абсолютно нет.В целом, если попытаться не замечать минусов, то парк приемлем для прогулок. Людей, увы, здесь не так много, несмотря на солнечную погоду. Редакция надеется, что парк все-таки будет благоустроен и зацветет новыми красками.