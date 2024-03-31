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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Просмотров:896 Опубликовано: Вчера, 21:16
Увы, но все начинается с минусов, которые преследовали всю прогулку по парку. На входе, где высажены деревья, сразу бросаются в глаза следы от покрышек электромобилей багги и электроскутеров.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Следы отчетливо видны на всей территории с зелеными насаждениями.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Двигаемся дальше.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


На пути разрушена тротуарная плитка.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


«Чем дальше в лес - тем больше дров».


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Совсем не впечатляет торговый ряд с заурядными навесами, морозильными камерами на пешеходной зоне.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Тут же слева валяются уже давно разбитые кабинки детского аттракциона.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Плафоны как и лампочки столбов уличного освещения во многих местах разбиты или просто отсутствуют.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


И так повсюду.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Место выглядит как настоящий парк разбитых фонарей.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


В нижней части парка нас встречает развлекательная зона, где в основном и собираются люди.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


И снова унылая картина - нет многих скамеек, некоторые сломаны.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Та же проблема и с урнами.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Что же касается незаконной стройки в центре парка, то власти заверили, что металлический каркас будет демонтирован.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Однако на текущий момент к демонтажу не приступали, хотя чиновники обещали, что работы начнутся с потеплением. Ракушечник не убран.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Мимо проносятся подростки на элетромобиле багги. С визгом они входят в повороты, устраивая беспредельную езду по парку и на участках между деревьями.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Родители с детьми же передвигаются на маленькой скорости и аккуратно, соблюдая правила безопасности, в том числе для окружаюищх.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


Лавочки необходимы и по периметру парка. Их здесь абсолютно нет.


Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау


В целом, если попытаться не замечать минусов, то парк приемлем для прогулок. Людей, увы, здесь не так много, несмотря на солнечную погоду. Редакция надеется, что парк все-таки будет благоустроен и зацветет новыми красками.

Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау
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Комментарии ( 2 )

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Lokki_13 (Посетители) Вчера, 22:41
Надо закрыть парк для посещения лет на 10. Зелень без участия людишек сама востоновит былую красоту. ))))
 
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  • Lokki_13
  • Yevgeniy 24
 Банкир (Посетители) Вчера, 22:30
А я помню шикарный парк в Шевченко...Много деревьев, зелень. Ну да, Шевченко - это советский город, а Актау- казахстанский! Может, мне это приснилось? Алга, Нью Казахстан.
 
 

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