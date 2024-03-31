Парк разбитых фонарей: как сегодня выглядит «Акбота» в Актау

Увы, но все начинается с минусов, которые преследовали всю прогулку по парку. На входе, где высажены деревья, сразу бросаются в глаза следы от покрышек электромобилей багги и электроскутеров.

Следы отчетливо видны на всей территории с зелеными насаждениями.

Двигаемся дальше.

На пути разрушена тротуарная плитка.

«Чем дальше в лес - тем больше дров».

Совсем не впечатляет торговый ряд с заурядными навесами, морозильными камерами на пешеходной зоне.

Тут же слева валяются уже давно разбитые кабинки детского аттракциона.

Плафоны как и лампочки столбов уличного освещения во многих местах разбиты или просто отсутствуют.

И так повсюду.

Место выглядит как настоящий парк разбитых фонарей.

В нижней части парка нас встречает развлекательная зона, где в основном и собираются люди.

И снова унылая картина - нет многих скамеек, некоторые сломаны.

Та же проблема и с урнами.

Что же касается незаконной стройки в центре парка, то власти заверили, что металлический каркас будет демонтирован.

Однако на текущий момент к демонтажу не приступали, хотя чиновники обещали, что работы начнутся с потеплением. Ракушечник не убран.

Мимо проносятся подростки на элетромобиле багги. С визгом они входят в повороты, устраивая беспредельную езду по парку и на участках между деревьями.

Родители с детьми же передвигаются на маленькой скорости и аккуратно, соблюдая правила безопасности, в том числе для окружаюищх.

Лавочки необходимы и по периметру парка. Их здесь абсолютно нет.